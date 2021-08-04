УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12478 відвідувачів онлайн
Новини
1 807 14

РНБО доручила Кабміну покласти обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на міністра інфраструктури Кубракова

РНБО доручила Кабміну покласти обов'язки голови правління

Рада національної безпеки й оборони України доручила Кабінету Міністрів покласти обов'язки голови правління АТ "Укрзалізниця" на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в Мінінфраструктури.

РНБО, зокрема, вимагає від "Укрзалізниці": привести до економічно обґрунтованих тарифів вантажні перевезення; забезпечити безперебійне постачання електроенергії для УЗ; ввести програми відновлення інфраструктури, рухомого складу, організувати закупівлю нових вагонів; забезпечити збільшення транзиту і розширення мережі для перевезення вантажів у контейнерах; ввести швидкісний рух.

Нагадаємо, раніше глава парламентської ТСК по "Укрзалізниці" Юлія Гришина закликала прем'єра терміново звільнити керівництво УЗ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РНБО доручила Кабміну розглянути ситуацію в "Укрзалізниці" та в разі потреби вжити кадрових рішень

Кабмін (14072) РНБО (2278) Укрзалізниця (6832) Мінінфраструктури (2060) Кубраков Олександр (447)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Ви все правильно пишите. Тільки от про те, що уряд підзвітний Верховній Раді України про це ні Зеленському ні Данілову нічого не відомо. Ви думаєте вони Конституцію України читали?????
показати весь коментар
04.08.2021 18:08
+2
А це законно, коли РНБО доюає Уряду кадрові доручення? 😊 Це не відповідаєні Конституції, ні законодавству. Уряд підзвітний ВР і лише вона може давати Уряду доручення стосовно кадрових питань. Саме перед ВР Уряд звітує і ВР призначає главу Уряду і членів Кабіету, призначаючи їх за поданням Глави Уряду і звільняючи їх за його поданням, чи поданням ВР. Іншого в Конституції не прописано.
показати весь коментар
04.08.2021 17:55
+1
так это мустафа наемка будет теперь руководить? не зря назначили замом, а лещинка сырожа как?
показати весь коментар
04.08.2021 17:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так это мустафа наемка будет теперь руководить? не зря назначили замом, а лещинка сырожа как?
показати весь коментар
04.08.2021 17:41 Відповісти
Это уже неприкрытая узурпация власти.
показати весь коментар
04.08.2021 17:45 Відповісти
Поміняли свиню біля корита
показати весь коментар
04.08.2021 17:46 Відповісти
А це законно, коли РНБО доюає Уряду кадрові доручення? 😊 Це не відповідаєні Конституції, ні законодавству. Уряд підзвітний ВР і лише вона може давати Уряду доручення стосовно кадрових питань. Саме перед ВР Уряд звітує і ВР призначає главу Уряду і членів Кабіету, призначаючи їх за поданням Глави Уряду і звільняючи їх за його поданням, чи поданням ВР. Іншого в Конституції не прописано.
показати весь коментар
04.08.2021 17:55 Відповісти
Ви все правильно пишите. Тільки от про те, що уряд підзвітний Верховній Раді України про це ні Зеленському ні Данілову нічого не відомо. Ви думаєте вони Конституцію України читали?????
показати весь коментар
04.08.2021 18:08 Відповісти
А кто такой этот СНБО слюшай)))
показати весь коментар
04.08.2021 17:55 Відповісти
сирожа докерувався.
показати весь коментар
04.08.2021 17:59 Відповісти
А че не Сирожу ? он так слугам вылизывает-вылизывает,,,
показати весь коментар
04.08.2021 18:01 Відповісти
ісчо прєкрасная к успєху воспаріла

https://mobile.twitter.com/GrishaSilence

https://mobile.twitter.com/GrishaSilence Григорій від Ріната Леонідовича https://mobile.twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence https://mobile.twitter.com/GrishaSilence/status/1422895105782976512 2 ч

еще вчера ты была "экспертом" на Битве экстрасенсов или шоу "Говорить Україна", а сегодня - замглавы Минобороны Украины

РНБО доручила Кабміну покласти обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на міністра інфраструктури Кубракова - Цензор.НЕТ 2172
показати весь коментар
04.08.2021 18:05 Відповісти
По СНБО велению по ЗЕ хотению повелеваю тому вон х*ю возглавидь УЖД...такі вони дивні часи
показати весь коментар
04.08.2021 18:15 Відповісти
И далее на новопризначенного Наема. И загудят гудки паровозов ,побегут они весело пыхтя клубами пара,и знакомый запах сгоревшего антрацита навеет сладкие воспоминания..... Хорошо - то как? Тока цены на билеты у нас низкие....поднимать надо.
показати весь коментар
04.08.2021 18:21 Відповісти
а про злидні простих залізничників ані літери!
коли ж прийде вже покращення?
показати весь коментар
04.08.2021 20:58 Відповісти
 
 