РНБО доручила Кабміну покласти обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на міністра інфраструктури Кубракова
Рада національної безпеки й оборони України доручила Кабінету Міністрів покласти обов'язки голови правління АТ "Укрзалізниця" на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в Мінінфраструктури.
РНБО, зокрема, вимагає від "Укрзалізниці": привести до економічно обґрунтованих тарифів вантажні перевезення; забезпечити безперебійне постачання електроенергії для УЗ; ввести програми відновлення інфраструктури, рухомого складу, організувати закупівлю нових вагонів; забезпечити збільшення транзиту і розширення мережі для перевезення вантажів у контейнерах; ввести швидкісний рух.
Нагадаємо, раніше глава парламентської ТСК по "Укрзалізниці" Юлія Гришина закликала прем'єра терміново звільнити керівництво УЗ.
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https://mobile.twitter.com/GrishaSilence Григорій від Ріната Леонідовича https://mobile.twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence https://mobile.twitter.com/GrishaSilence/status/1422895105782976512 2 ч
еще вчера ты была "экспертом" на Битве экстрасенсов или шоу "Говорить Україна", а сегодня - замглавы Минобороны Украины
коли ж прийде вже покращення?