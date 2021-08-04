РНБО доручила Кабміну покласти обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на міністра інфраструктури Кубракова

Рада національної безпеки й оборони України доручила Кабінету Міністрів покласти обов'язки голови правління АТ "Укрзалізниця" на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в Мінінфраструктури.

РНБО, зокрема, вимагає від "Укрзалізниці": привести до економічно обґрунтованих тарифів вантажні перевезення; забезпечити безперебійне постачання електроенергії для УЗ; ввести програми відновлення інфраструктури, рухомого складу, організувати закупівлю нових вагонів; забезпечити збільшення транзиту і розширення мережі для перевезення вантажів у контейнерах; ввести швидкісний рух.

Нагадаємо, раніше глава парламентської ТСК по "Укрзалізниці" Юлія Гришина закликала прем'єра терміново звільнити керівництво УЗ.

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