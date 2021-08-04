Окупанти 4 рази відкривали вогонь на Донбасі, на Луганщині зафіксовано порушення лінії розмежування ворожим безпілотником, - пресцентр ОС

Від початку доби, 4 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр ОС.

Поблизу Павлополя і Гранітного російсько-окупаційні війська застосували станкові протитанкові гранатомети. Біля Південного ворог відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.