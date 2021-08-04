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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти 4 рази відкривали вогонь на Донбасі, на Луганщині зафіксовано порушення лінії розмежування ворожим безпілотником, - пресцентр ОС

Окупанти 4 рази відкривали вогонь на Донбасі, на Луганщині зафіксовано порушення лінії розмежування ворожим безпілотником, - пресцентр ОС

Від початку доби, 4 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр ОС.

Поблизу Павлополя і Гранітного російсько-окупаційні війська застосували станкові протитанкові гранатомети. Біля Південного ворог відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

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обстріл (28284) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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"Орлан 10" що священна корова ? Чому їх не збивають ?
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04.08.2021 17:48 Відповісти
Оккупанты 4 раза открывали огонь на Донбассе, на Луганщине зафиксировано нарушение линии разграничения вражеским беспилотником, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9710
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04.08.2021 17:49 Відповісти
По данным InformNapalm задокументировано как минимум 14 фактов потерь БПЛА этого типа в Луганской и Донецкой областях. Из них 4 упали в результате сбоя систем, вызванных работой украинских средств радиоэлектронной борьбы, а 10 раз БПЛА Орлан-10 сбивали из стрелкового оружия и ПВО. Ну это тогда, а сейчас летает туда-сюда спокойно. Новая модификация Орлан-10 оборудована 12 камерами высокого разрешения для создания 3D карт, а также закладывается до 60 точек разведки за один вылет. Засекает работу радиостанций и мобильных телефонов... А потом стреляют по координатам.
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04.08.2021 17:56 Відповісти
 
 