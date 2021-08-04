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Новини Агресія Росії проти України
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Мінветеранів про затримання "айдарівця" Прохнича, який зайшов до Кабміну з гранатою: "Просимо не поспішати з висновками і коментарями"

Мінветеранів про затримання

Міністерство у справах ветеранів України про інцидент з колишнім військовослужбовцем Володимиром Прохничем, який погрожував підірвати гранату в будівлі Кабінету Міністрів.

Про це міністерство повідомило в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Як відомо, сьогодні, 4 серпня, в будівлі КМУ стався інцидент за участю ветерана російсько-української війни. Інформація про нього відразу ж потрапила в новини різних ЗМІ. Зокрема, інцидент висвітлювався і російськими ресурсами, які у своїй звичній манері вкотре намагалися сформувати негативний образ захисників України", - сказано в повідомленні.

"Наголошуємо, що для Міністерства у справах ветеранів є важливим кожен український ветеран, його стан і соціальний захист. Зараз представники Мінветеранів і Консультативної ради з питань забезпечення гарантій прав і основних свобод осіб, які брали участь у захисті України, знаходяться в управлінні поліції, де перебуває затриманий громадянин. Просимо представників ЗМІ і громадськості не поспішати з висновками і коментарями до встановлення всіх обставин", - додали в міністерстві.

Читайте також: Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, допоміг умовити здатися депутат і волонтер Олексюк: Він дав зрозуміти, що каторжно працює, але залишається матеріально неблагополучним

Раніше невідомий чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, у Прохнича в руках була бойова граната. Водночас він не висував жодних вимог. За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років. Однак Клименко уточнив, що попередньо двох співробітників Управління держохорони та одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.

Глава МВС Монастирський заявив, що Прохничу буде призначена психіатрична експертиза.

За словами побратимів Прохнича, у нього пухлина: його довела бюрократія.

Автор: 

граната (788) Кабмін (14072) Міністерство у справах ветеранів (304) Прохнич Володимир (15)


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Топ коментарі
+12
Якби там не було, але факт є фактом - нинішня влада не користується авторитетом у середовищі бійців ЗСУ і добробатів та ветеранів!

Мене не цікавить думка бидло-люмпенів простих українців, для мене є авторитетною думка ветеранів, волонтерів (справжніх, а не таких, як Арахнофобія) та інтелігенції... Усі ці категорії населення - ПРОТИ зеленої влади!
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04.08.2021 18:00
+11
Янелох не бореться з корупцією і чувак вирішив допомогти.
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04.08.2021 17:50
+8
А какие тут выводы? - мужик все правильно делал, бо зеленая сволочь уже достала всех до печенок.
И чего это не торопиться?
Сколько еще терпеть?
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04.08.2021 17:55
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Янелох не бореться з корупцією і чувак вирішив допомогти.
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04.08.2021 17:50 Відповісти
У зеленої мавпочки інша роль ,в кремлівському ляльковому балагані !!!))))
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04.08.2021 17:58 Відповісти
не понятно шо хотел ... в какой кабинет шёл , кому апельсин нёс ?
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04.08.2021 17:53 Відповісти
Для бібізянки що ховається в джунглях апельсинка. Наколота.
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04.08.2021 17:56 Відповісти
Достань гранату и будет праздник, достань гранату и будет праздник, достань гранату и будет праздник
Сразу, даром, сразу и для всех.
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04.08.2021 18:00 Відповісти
почему негативный образ защитника украины? просто, все 30лет незалежности народ и власть -это две разные вещи, власть пришла к власти , чтобы грабить народ- вот за 30 лет появились 10 олигархов, которые богаче всего народа и которые приводят к власти им послушных
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04.08.2021 17:53 Відповісти
А какие тут выводы? - мужик все правильно делал, бо зеленая сволочь уже достала всех до печенок.
И чего это не торопиться?
Сколько еще терпеть?
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04.08.2021 17:55 Відповісти
Цеж не беркут ,чого з ним панькатися !!!)))
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04.08.2021 17:57 Відповісти
Якби там не було, але факт є фактом - нинішня влада не користується авторитетом у середовищі бійців ЗСУ і добробатів та ветеранів!

Мене не цікавить думка бидло-люмпенів простих українців, для мене є авторитетною думка ветеранів, волонтерів (справжніх, а не таких, як Арахнофобія) та інтелігенції... Усі ці категорії населення - ПРОТИ зеленої влади!
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04.08.2021 18:00 Відповісти
Ти звідти пишеш?
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04.08.2021 18:28 Відповісти
Ты из психушки строчишь, русская.
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04.08.2021 18:31 Відповісти
What county do you live in?
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04.08.2021 18:34 Відповісти
А шо там "не спешить". Герой! Однозначно.
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04.08.2021 18:00 Відповісти
вони фактично "просять", ні, вимагають, замовчати цей факт в ЗМІ.
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04.08.2021 18:23 Відповісти
Події під КМУ сьогодні обурили захисників, показали, що ВЛАДА ЗМУСИЛА мужнього, сильного духом воїна-захисника, взяти гранату, щоб його почули. Вона примушує захисників виходити на вулицю проти УРЯДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗРАДИ (вже визнали патріоти 17 областей). Уряд грубо порушує їх права, а ЗЕ мовчить, не захищає військо, який же він Верх. ГК. Вони вимушені захищати свої права та висловити недовіру владі. Тривати залишилось не довго, куди будуть бігти СН???
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04.08.2021 19:08 Відповісти
Володимир Прохнич (який, схоже перебував в реактивному стані) розігнав потенційних заручників щоби не завдати їм шкоди. Про яке захоплення заручників та 15 років тюрми за це заявляли менти-полусепари, називаючи його злочинцем без вироку суду?
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04.08.2021 19:18 Відповісти
У Прохнича два ранения и четыре контузии! У зебилов на лечение и реабилитацию воинов денег нет---все пошло на распил по большому крадивныцтву---воруют, как в последний раз!
только попробуйте его осудить, гниды зеленые!
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04.08.2021 23:09 Відповісти
пора ВСУ заняться министерствами и прочим жульём ...
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05.08.2021 00:32 Відповісти
Уже начали появляться результаты правления дурачка. Дальше - больше - зеленопад с рыгопадом может из окон случиться очень скоро
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05.08.2021 10:59 Відповісти
 
 