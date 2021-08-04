Мінветеранів про затримання "айдарівця" Прохнича, який зайшов до Кабміну з гранатою: "Просимо не поспішати з висновками і коментарями"
Міністерство у справах ветеранів України про інцидент з колишнім військовослужбовцем Володимиром Прохничем, який погрожував підірвати гранату в будівлі Кабінету Міністрів.
Про це міністерство повідомило в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Як відомо, сьогодні, 4 серпня, в будівлі КМУ стався інцидент за участю ветерана російсько-української війни. Інформація про нього відразу ж потрапила в новини різних ЗМІ. Зокрема, інцидент висвітлювався і російськими ресурсами, які у своїй звичній манері вкотре намагалися сформувати негативний образ захисників України", - сказано в повідомленні.
"Наголошуємо, що для Міністерства у справах ветеранів є важливим кожен український ветеран, його стан і соціальний захист. Зараз представники Мінветеранів і Консультативної ради з питань забезпечення гарантій прав і основних свобод осіб, які брали участь у захисті України, знаходяться в управлінні поліції, де перебуває затриманий громадянин. Просимо представників ЗМІ і громадськості не поспішати з висновками і коментарями до встановлення всіх обставин", - додали в міністерстві.
Раніше невідомий чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.
За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, у Прохнича в руках була бойова граната. Водночас він не висував жодних вимог. За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років. Однак Клименко уточнив, що попередньо двох співробітників Управління держохорони та одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.
Глава МВС Монастирський заявив, що Прохничу буде призначена психіатрична експертиза.
За словами побратимів Прохнича, у нього пухлина: його довела бюрократія.
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И чего это не торопиться?
Сколько еще терпеть?
Мене не цікавить думка
бидло-люмпенівпростих українців, для мене є авторитетною думка ветеранів, волонтерів (справжніх, а не таких, як Арахнофобія) та інтелігенції... Усі ці категорії населення - ПРОТИ зеленої влади!
только попробуйте его осудить, гниды зеленые!