ВООЗ закликає ввести мораторій на третю дозу вакцини від COVID-19 мінімум до вересня

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала ввести мораторій на введення бустерної дози вакцини проти коронавірусу.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNBC.

На думку гендиректора ВООЗ, це дозволило б направити більше вакцин від коронавірусу в країни з низьким рівнем доходів, які відчувають нестачу препаратів. Крім того, це також може допомогти в досягненні мети вакцинувати від COVID-19 не менше 10% жителів усіх держав планети до кінця вересня.

За словами старшого радника ВООЗ Брюса Ейлворда, мораторій є частиною плану Гебреєсуса щодо вакцинації 40% населення світу до грудня.

Зазначається, що мораторій може бути продовжено, якщо показники вакцинації в країнах з низьким рівнем щеплення не збільшаться.

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