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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ закликає ввести мораторій на третю дозу вакцини від COVID-19 мінімум до вересня

ВООЗ закликає ввести мораторій на третю дозу вакцини від COVID-19 мінімум до вересня

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала ввести мораторій на введення бустерної дози вакцини проти коронавірусу.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNBC.

На думку гендиректора ВООЗ, це дозволило б направити більше вакцин від коронавірусу в країни з низьким рівнем доходів, які відчувають нестачу препаратів. Крім того, це також може допомогти в досягненні мети вакцинувати від COVID-19 не менше 10% жителів усіх держав планети до кінця вересня.

За словами старшого радника ВООЗ Брюса Ейлворда, мораторій є частиною плану Гебреєсуса щодо вакцинації 40% населення світу до грудня.

Зазначається, що мораторій може бути продовжено, якщо показники вакцинації в країнах з низьким рівнем щеплення не збільшаться.

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Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Зрозуміло, що сученята з ВООЗу зацікавлені в тому, щоб якомога більше дурників перетворили себе на ГМО.
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04.08.2021 18:52
+5
перед пятой
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04.08.2021 19:30
+5
а ти це скажи 60% евреям( в Израілі) що вони дурники і ГМО))))чи ти думаєш ,що евреї такі дурні самі себе вбивати?
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04.08.2021 19:50
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Хорошо, что в Украине вакцин хватает на всех, кто хочет вакцинироваться. 25% - это всего около 10 миллионов...
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04.08.2021 18:49 Відповісти
Бот, в Укре 42 млн было в 2003 году, еще до того, как кладбища повырастали раз в 15
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04.08.2021 18:51 Відповісти
Гербарий вчера заявил что для ВОЗ надо срочно(!) 11,5 лярдов, или не справятся, с барано-пандемией. Как думаете- дадут? Вот и я в этом уверен. Меня умиляет этот подсчет процентов вакцинированных. Я, иной раз, просто не верю что такое(!!!) возможно в 21-м веке. Но, это таки есть.
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04.08.2021 18:52 Відповісти
Ідіоти не вірять у пандемію. Здивовує їх відсоток у світі але це нормально, так завжди було.
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04.08.2021 20:22 Відповісти
Мерзота-провокатор, глянь, негодяй, кто первый начал?! А начал ты, мерзота. Потому- пейши шо хошь. С этого момента- ты реально в игноре. Прощай.
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04.08.2021 20:33 Відповісти
Рвануло тобі п#кан балаболка.... норм.
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05.08.2021 00:38 Відповісти
Знаєш, Андрію! Коли ти похорониш кращого і найближчого друга, з яким ти підтримував стосунки більше двох десятків років, а він за тиждень "згорів" від короновірусу - тоді ти повіриш в пандемію...
Я до останнього йому телефонував А на шостий день телефон не відповів Зателефонував обережно його учню а він мені каже: "Нема Сергійовича... Похорон у понеділок... " Я тиждень "у ступорі" був - навіть до компа не підходив
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04.08.2021 21:11 Відповісти
Ідіота вірять тільки у те що можуть помацати руками.
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05.08.2021 00:37 Відповісти
Перед цим просив 17.
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04.08.2021 20:32 Відповісти
Аж семнадцать?! Какой не жадный негр! Не любит круглые цифры, оказывается. Просил бы сразу 20(двадцать).
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04.08.2021 20:35 Відповісти
Зрозуміло, що сученята з ВООЗу зацікавлені в тому, щоб якомога більше дурників перетворили себе на ГМО.
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04.08.2021 18:52 Відповісти
а ти це скажи 60% евреям( в Израілі) що вони дурники і ГМО))))чи ти думаєш ,що евреї такі дурні самі себе вбивати?
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04.08.2021 19:50 Відповісти
Дурники вірять у казки про ГМО, світовий заколот й т.п.
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04.08.2021 20:23 Відповісти
воз,моз и дочерние бустеры,идите .....
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04.08.2021 18:55 Відповісти
Подождите , но ведь говорили что только раз уколят и все вирус в страхе убежит ? А тут третья доза ... А четвертая когда ?
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04.08.2021 19:00 Відповісти
через 9-11 месяцев
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04.08.2021 19:09 Відповісти
перед пятой
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04.08.2021 19:30 Відповісти
аби не крематорій
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04.08.2021 19:14 Відповісти
ВОЗ алкоголики, а не наркоманы. Делят на всех.
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04.08.2021 19:22 Відповісти
Не вакцинуйте ідіотів - очищайте планету.
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04.08.2021 20:24 Відповісти
Вот за это я вам благодарен!
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04.08.2021 20:25 Відповісти
Чергове свідчення того, що нічого від медицини та науки у цій "боротьбі" НЕМА.
Йдеться про обслуговування інтересів, чиїсь показники і т.д.
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04.08.2021 20:31 Відповісти
Странно. Они колят,колят уже год и пока что укололи только 10% популяции. Но обещают, что к декабрю наколят уже 40%. Интересно, где возьмут столько препарата. Осталось 4 месяца 💉💉💉
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05.08.2021 03:34 Відповісти
Процент "не верящих в вакцину" (читай дураков) иногда превосходит все мыслимые пределы. Сначала они не верят к примеру в вакцину против полиомиелита, а потом когда их ребенка скручивает в бараний рог они готовы поверить, но уже ни вера ни лечение не помогают.

Дурак все должен пощупать, потому что у него нет мозгов подумать и дойти до некоторых вещей логическим путем.
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05.08.2021 03:46 Відповісти
 
 