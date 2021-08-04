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Голова Луганської ОДА Гайдай може бути причетний до махінацій з лісом, –"Нацкорпус"

Голова Луганської ОДА Гайдай може бути причетний до махінацій з лісом, –

Представники "Національного Корпусу" оприлюднили дані про масштабні махінації з лісом на Луганщині, до яких можуть бути причетні високопоставлені чиновники. Зокрема, мова йде про керівника Луганської ОДА Сергія Гайдая.

Про це заявив голова Луганського обласного осередку "Нацкорпусу" Владислав Кирилов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

За словами Кирилова, активісти давно розслідують махінації з лісом в регіоні. Наприклад, щодо умисного заниження втричі вартості лісоматеріалів Станично-Луганським лісгоспом.

"Дана схема може безперешкодно працювати лише з мовчазної згоди і під заступництвом губернатора Сергія Гайдая та призначеного ним керівника обласного лісгоспа Неклеси", - написав на своїй сторінці в Facebook Кирилов.

Раніше активісти анонсували "цивільний рейд" з метою зупинити незаконний вивіз лісу. За їхніми заявами правоохоронці затримали вісім вантажівок з лісоматеріалами, документи на які були виписані з явними порушеннями.А Тимчасова слідча комісія,що розслідувала причини масштабних минулорічних пожеж на Луганщині, звернулася до президента з пропозицією звільнити Гайдая з посади голови ОДА.

Автор: 

ліс (765) Національний корпус (390) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+4
О, нацжены на третьем году разграбления страны проснулись! А ДО этого и КРОМЕ этого ничего не напрягало???

А измена и сдача государственных интересов на самом высшем уровне их не колышет???
Чего плюшевыми ермаками под ОПой не кидаетесь? Все ОК?
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04.08.2021 21:39
+3
У нас у владу йдуть тільки красти, особливо не нажерливі зелені пройдисвіти...
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04.08.2021 19:20
+3
"Ящірка" на Банковій черговий "хвіст відкидає" - будуть показувать як вони "з корупцією борються"
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04.08.2021 19:47
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Аваков вступає в передвиборчу гонку?
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04.08.2021 19:01 Відповісти
"Ящірка" на Банковій черговий "хвіст відкидає" - будуть показувать як вони "з корупцією борються"
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04.08.2021 19:47 Відповісти
Ясна річ,"Кому война ,а кому мать родна!" !!!!)))
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04.08.2021 19:13 Відповісти
Ясно что вор, можно к гадалке не ходить. Кто назначал? Развязка близка.
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04.08.2021 19:16 Відповісти
У нас у владу йдуть тільки красти, особливо не нажерливі зелені пройдисвіти...
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04.08.2021 19:20 Відповісти
Корумповані гниди ,це потвори без будь-яких переконань, чи етничних ознак !!!))))
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04.08.2021 19:24 Відповісти
мля...ну фамилия же говорит все открытым текстом....Неклесу...а поставили именно к лесу
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04.08.2021 19:22 Відповісти
г. Глухов. мусор Буханистый Сергей тоже курирует вырубку лесов
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04.08.2021 19:45 Відповісти
Ох уж эти ,,может быть,,звучит как предложение дать взятку.
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04.08.2021 19:45 Відповісти
Гайдай патріот та відповідальна людина! До аваківського Азову більше питань! Гайдая хоче кишнути радник президента Руслан Демченко, він і качає ситуацію щоб поставити свою людину!
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04.08.2021 20:17 Відповісти
Где заон - Госслущащий , использовавший служебное положение для коррупционных дейсвий, подлежит уголовному наказанию - пожизненно Только так Иначе мы никогда коррупцию не победим.
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04.08.2021 20:39 Відповісти
Где закон - Госслужащий , использовавший служебное положение для коррупционных дейсвий, подлежит уголовному наказанию - пожизненно Только так Иначе мы никогда коррупцию не победим.
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04.08.2021 20:40 Відповісти
О, нацжены на третьем году разграбления страны проснулись! А ДО этого и КРОМЕ этого ничего не напрягало???

А измена и сдача государственных интересов на самом высшем уровне их не колышет???
Чего плюшевыми ермаками под ОПой не кидаетесь? Все ОК?
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04.08.2021 21:39 Відповісти
Нацкорпус говорит, что Гайдай "может быть причастен к махинациям с лесом", а почти профессор Кива говорит, что Билецкий и "Боцман" "могут быть причастными к убийству Шеремета"...

Голова Луганської ОДА Гайдай може бути причетний до махінацій з лісом, –"Нацкорпус" - Цензор.НЕТ 3342
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04.08.2021 22:17 Відповісти
 
 