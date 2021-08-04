Голова Луганської ОДА Гайдай може бути причетний до махінацій з лісом, –"Нацкорпус"

Представники "Національного Корпусу" оприлюднили дані про масштабні махінації з лісом на Луганщині, до яких можуть бути причетні високопоставлені чиновники. Зокрема, мова йде про керівника Луганської ОДА Сергія Гайдая.

Про це заявив голова Луганського обласного осередку "Нацкорпусу" Владислав Кирилов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

За словами Кирилова, активісти давно розслідують махінації з лісом в регіоні. Наприклад, щодо умисного заниження втричі вартості лісоматеріалів Станично-Луганським лісгоспом.

"Дана схема може безперешкодно працювати лише з мовчазної згоди і під заступництвом губернатора Сергія Гайдая та призначеного ним керівника обласного лісгоспа Неклеси", - написав на своїй сторінці в Facebook Кирилов.

Раніше активісти анонсували "цивільний рейд" з метою зупинити незаконний вивіз лісу. За їхніми заявами правоохоронці затримали вісім вантажівок з лісоматеріалами, документи на які були виписані з явними порушеннями.А Тимчасова слідча комісія,що розслідувала причини масштабних минулорічних пожеж на Луганщині, звернулася до президента з пропозицією звільнити Гайдая з посади голови ОДА.