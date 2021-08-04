Польща надала гуманітарну візу чоловікові білоруської спортсменки Тимановської Зданевичу, який перебуває в Україні
Польща надала гуманітарну візу чоловікові білоруської спортсменки Христини Тимановської Арсенію Зданевичу.
Про це заявив прессекретар польського уряду Петро Мюллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
За його словами, Тимановська прибула до Відня, звідки вирушить до Варшави.
"Вона тепер під опікою польських дипломатичних служб, з міркувань безпеки ми не хочемо зараз передавати детальну інформацію про спосіб прильоту, його місце і форму. Все це пов'язано з процедурами, які ми врахували в межах надання допомоги. Однак я можу додати інформаційно, що паралельно чоловік пані Тимановської отримав польську гуманітарну візу", - сказав Мюллер.
Нагадаємо, білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.
Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич терміново виїхав з Білорусі в Україну.
Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.
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КДБ Білорусі = ФСБ.
Розглядати ******* Білорусь окремо від Московії - це хибний шлях помилок та поразок. Кремль зацікавлений тримати в сфері свого впливу і Білорусь, і Україну.
Проте путіну таки вдалося перенаправити увагу на диктатора-Лукашенка і сховатися за його спиною.