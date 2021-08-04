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Новини
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Польща надала гуманітарну візу чоловікові білоруської спортсменки Тимановської Зданевичу, який перебуває в Україні

Польща надала гуманітарну візу чоловікові білоруської спортсменки Тимановської Зданевичу, який перебуває в Україні

Польща надала гуманітарну візу чоловікові білоруської спортсменки Христини Тимановської Арсенію Зданевичу.

Про це заявив прессекретар польського уряду Петро Мюллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

За його словами, Тимановська прибула до Відня, звідки вирушить до Варшави.

"Вона тепер під опікою польських дипломатичних служб, з міркувань безпеки ми не хочемо зараз передавати детальну інформацію про спосіб прильоту, його місце і форму. Все це пов'язано з процедурами, які ми врахували в межах надання допомоги. Однак я можу додати інформаційно, що паралельно чоловік пані Тимановської отримав польську гуманітарну візу", - сказав Мюллер.

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Нагадаємо, білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.

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Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич терміново виїхав з Білорусі в Україну.

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.

Автор: 

Польща (8488) Тимановська Христина (12)


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Топ коментарі
+6
Конечно пусть к жене едет. И пробежками пусть в Киеве по утрам или вечерам не занимается.
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04.08.2021 20:03
+6
Меньше розповідайте хто де знаходиться, бо вони по перше пробєжками займаються, а подруге СБУ мишей не ловить і тараканове гебешне кодло гуляє по Україні дуже вільно.
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04.08.2021 20:08
+3
бегите из этой страны с импотентным правительством !
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04.08.2021 20:07
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Конечно пусть к жене едет. И пробежками пусть в Киеве по утрам или вечерам не занимается.
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04.08.2021 20:03 Відповісти
бегите из этой страны с импотентным правительством !
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04.08.2021 20:07 Відповісти
сколько украинцев убежало со страны? это Зе обозвал импотентом или Шм?
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04.08.2021 20:48 Відповісти
Меньше розповідайте хто де знаходиться, бо вони по перше пробєжками займаються, а подруге СБУ мишей не ловить і тараканове гебешне кодло гуляє по Україні дуже вільно.
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04.08.2021 20:08 Відповісти
https://twitter.com/HannaGun

https://twitter.com/HannaGun HannaПольша предоставила гуманитарную визу мужу белорусской спортсменки Тимановской Зданевичу, который находится в Украине - Цензор.НЕТ 9152-100%)) https://twitter.com/HannaGun @HannaGun https://twitter.com/HannaGun/status/1422891459611611145 5 ч

КДБ Білорусі = ФСБ.
Розглядати ******* Білорусь окремо від Московії - це хибний шлях помилок та поразок. Кремль зацікавлений тримати в сфері свого впливу і Білорусь, і Україну.
Проте путіну таки вдалося перенаправити увагу на диктатора-Лукашенка і сховатися за його спиною.
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04.08.2021 20:30 Відповісти
Заберайте быстрее,пока усатый зекрыску его переправить в Беларусь не попросил.
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04.08.2021 20:32 Відповісти
Демонстративня казнь от Путлерских КГБшных мудаков в Киеве уже была...застрелили Вороненкова и взорвали Шеремета Демонстративно....,Мавзолейный Мудак никак не нажрется крови...
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04.08.2021 20:37 Відповісти
Она что политической работой, борьбой политической занималась? Смешно! Кто ее знал до Олимпиады? Одноразовое изделие!
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04.08.2021 20:50 Відповісти
Польша и Чехия как всегда бегут впереди паровоза. Странно что прибалты ничего не предлагают.
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05.08.2021 06:01 Відповісти
 
 