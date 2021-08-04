Євросоюз закликає Україну видавати тільки по одному закордонному паспорту в одні руки
Другий закордонний паспорт дозволяє залишатися в ЄС довше, ніж передбачені правилом 90 днів за півроку. Це порушення. ЄС закликає Україну скасувати дію других закордонних паспортів.
Про це йдеться у звіті Єврокомісії в рамках механізму призупинення безвізових режимів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
У документі зазначається, що Польща ідентифікувала громадян України, які мають більше одного законно оформленого паспорта, іноді зі зміненими особистими даними, які могли б дозволити їм залишатися в ЄС за межами обмеження 90 днів у будь-який 180-денний період.
Тому в ЄС очікують, що Україна не тільки припинить видавати два чинні паспорти для виїзду за кордон, а й скасує чинність вже виданих додаткових документів.
"Скасувати можливість для громадян України мати одночасно більше одного дійсного паспорта; припинити видачу таких "додаткових" паспортів та скасувати чинність тих, які були видані" - говорить текст рекомендації Єврокомісії для України.
При цьому в ЄС заявили, що в цілому Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації, однак наголосили на необхідності робити більше в сфері антикорупції, протидії відмиванню грошей і боротьби з організованою злочинністю.
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Насчёт бывшей - Вы правы. Была еще та стерва……он был относительно рад разводу. Повезло, что детей нет - так бы ему пришлось краиттся по полной……
основанием для выдачи биометрики является изъятие паспорта-книжечки и его архивация. то то егё вернули назад это тупость и разгильдяйство сотрудника ИВС и его при хорошей раскрутке можно привлечь к ответственности.
в любом случае паспорт-книжечка теперь не больше чем туалетная бумага...
Вы в порядке? Если ответ положительный, то внимайте: вы нагло обвинили меня во лжи, своим : "Фейк"(с). Я- готов доказать что не фейк. Мне наплевать на разгильдяйство сотрудников каких-то. Повторяю ещё раз: это не фейк. На этом- всё.
У самого 2 паспорти, один правда через рік втратить чинність.
А суть пробмеми для европи в чому, по одному паспорту їздять з робочою(наприклад полською візою) а коли віза закінчуєтся повертаються і їдуть по біометрії.
Так как сволочные твари из "ЕДАПС"-а десяток лет крутили на детородном органе всю систему МВД и тупо не создавали единую базу паспортов, то у государства на текущий момент тупо нет такой базы, что бы там они кому не рассказывали. Появится только тогда, когда действие ВСЕХ паспортов, выданных не через нынешнюю систему - закончатся.
Кажуть тобі що ти тупенький а ти не слухаєш.
А справа у двох біометричних так як старий паспорт (не біометрика) не надає права подорожувати без візи й перебувати 90 діб у ЄС.
Вони нас дурнями вважають?
Ах, як дохнуло ностальгієй!
А нафига тогда они сканируют паспорт? Пробивают в базе международного розыска?!
берут, например, паспорта
с двухспальным английским левою.
Глазами доброго дядю выев,
не переставая кланяться,
берут, как будто берут чаевые,
паспорт американца.
На польский -глядят, как в афишу коза.
На польский - выпяливают глаза
в тугой полицейской слоновости -
откуда, мол, и что это за
географические новости?
И не повернув головы кочан
и чувств никаких не изведав,
берут, не моргнув, паспорта датчан
и разных прочих шведов.
И вдруг, как будто ожогом, рот
скривило господину. Это
господин чиновник берет
жовто-блакитну паспортину.
Другий діючий дуже зручна, а інколи просто необхідна річ. Наприклад хай ці єсівські вумники поїдуть в Ізраїль і Іран на одному паспорті.
Не можуть нормально побудувати систему контролю бестолочі. Даю підказку біометрику беріть за основу а не паспорт.
Було б добре аби Америка усіх ватних-є#анутих рюсскіх назад відправила на федерастію рашисскую.
Ней остануться 3 ,4 ,5 і т.д.
Панама, Гондурас ... ждут ваши денежки.