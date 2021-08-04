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Новини
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Українців в охопленій полум'ям Муглі довелося вивозити з готелю морем, - консул

Українців в охопленій полум'ям Муглі довелося вивозити з готелю морем, - консул

Відпочиваючих вивезли морським транспортом з готелю, до якого підступало полум'я. Консульство закликає українців утриматися від поїздок в регіони Туреччини, в яких зараз вирують лісові пожежі.

Про це "Укрінформу" розповів консул України в Анталії Емір Рустамов, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами ввечері 2 серпня на гарячу лінію консульства звернулися українці, які перебували на відпочинку у готелі Voxx Marmaris Beach Resort. До їх готелю наближалось полум'я. Консул звернувся до губернатора провінції Мугла, мера міста Мармаріс, командувача Берегової охорони регіону та генерального директора туристичного оператора TUİ Türkiye. Протягом пів години туристів з цього готелю морським транспортом переселили до готелю, віддаленого від зони пожежі.

Попри приклад успішної евакуації, консульство закликає українців не їздити в регіони, які страждають від вогню.

"Закликаю всіх українців, які збираються на відпочинок до Туреччини, зважувати всі ризики та утриматися від поїздок у ті райони, де вирують лісові пожежі", - сказав Рустамов.

Він додав, що консульство України в Анталії постійно відстежує ситуацію з пожежами, а турецька сторона швидко відгукується на прохання про допомогу.

Читайте також: Пожежі в Туреччині, Греції та Італії впливають на погоду в Україні, - Гідрометцентр. КАРТА

Автор: 

відпочинок (230) пожежа (4314) туризм (1560) Туреччина (3493) консул (134)


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Топ коментарі
+4
идиоты совсем не боятся ничего? Куда вы едите, зебилы?!
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04.08.2021 20:51
+3
Їх прізивають, прізивають, а вони все шаряться та шаряться. Потім зарази понавозять з усього світу... Ну не час зараз шаритись. Вув час їздили куди хто хоче. Але зараз неначасі це робити.
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04.08.2021 20:53
+2
Путевки горят епт
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04.08.2021 20:52
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Мармарись - ето гдє?..
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04.08.2021 20:44 Відповісти
Украинцев в охваченной пламенем Мугле пришлось вывозить из отеля по морю, - консул - Цензор.НЕТ 4527
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04.08.2021 20:48 Відповісти
...так без "...рись"
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04.08.2021 20:56 Відповісти
МАрмарис - чудове місце, і оцей інсайдер набрав собі 3000 підписоти за три дні на репортажах звідти
https://www.youtube.com/watch?v=RL9mMEqXcic&ab_channel=WalksofLife
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04.08.2021 21:02 Відповісти
идиоты совсем не боятся ничего? Куда вы едите, зебилы?!
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04.08.2021 20:51 Відповісти
Путевки горят епт
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04.08.2021 20:52 Відповісти
Їх прізивають, прізивають, а вони все шаряться та шаряться. Потім зарази понавозять з усього світу... Ну не час зараз шаритись. Вув час їздили куди хто хоче. Але зараз неначасі це робити.
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04.08.2021 20:53 Відповісти
Лять,ну что же это за подсовковое быдлячество такое ...усе горить,а воно все одно туда їде і сидить там ,припадочне...
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04.08.2021 20:55 Відповісти
Украинцев в охваченной пламенем Мугле пришлось вывозить из отеля по морю, - консул - Цензор.НЕТ 7417

Якби можна було описати українця одним словом, це був би «фаталізм». Перефразовуючи «Вікіпедію», фаталізм - філософський погляд на закономірність буття. Правда, із присмаком легкого мазохізму. Втратив роботу? Саме час ще й кинути дівчину і почати життя з нової сторінки. Вкрали телефон? Напиши про це у Фейсбук і швидко видаляйся з усіх мереж, щоб ніхто вже напевне не зміг тебе знайти. Перехилив чарку на вечірці, хоч ти і за кермом? Давай вже, пий скільки влізе - все рівно не зрозуміло, чи потрапиш сьогодні додому взагалі. Що б не сталося, куди б не завела доля - якось воно буде. Будда пишався б нами.
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04.08.2021 21:05 Відповісти
Ярослав Гашек (с)
Украинцев в охваченной пламенем Мугле пришлось вывозить из отеля по морю, - консул - Цензор.НЕТ 9865
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04.08.2021 21:17 Відповісти
Что значит "МармарисЬ" и "Бараговой охраны"?)
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04.08.2021 21:12 Відповісти
Горящие путевки...налетай
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04.08.2021 21:14 Відповісти
Це ідіотизм їхати в пекло , на жаль , мені це важко усвідомити !
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04.08.2021 21:37 Відповісти
Це дається взнаки жовіальний оптимізм українця, коли він на фразу "ти потрапиш до пекла" безтурботно відповідає, - "Зате там не потрібно буде платити за опалення!". )))
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04.08.2021 21:53 Відповісти
пусть бы дохли там.... они же этого упорно добивались. зачем мешать. турция горит уже неделю. как иначе обьяснить поведение этих уродов?
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04.08.2021 22:01 Відповісти
Кому горящие путевки? (без кавычек горящие)
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05.08.2021 09:47 Відповісти
 
 