Українців в охопленій полум'ям Муглі довелося вивозити з готелю морем, - консул

Відпочиваючих вивезли морським транспортом з готелю, до якого підступало полум'я. Консульство закликає українців утриматися від поїздок в регіони Туреччини, в яких зараз вирують лісові пожежі.

Про це "Укрінформу" розповів консул України в Анталії Емір Рустамов, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами ввечері 2 серпня на гарячу лінію консульства звернулися українці, які перебували на відпочинку у готелі Voxx Marmaris Beach Resort. До їх готелю наближалось полум'я. Консул звернувся до губернатора провінції Мугла, мера міста Мармаріс, командувача Берегової охорони регіону та генерального директора туристичного оператора TUİ Türkiye. Протягом пів години туристів з цього готелю морським транспортом переселили до готелю, віддаленого від зони пожежі.

Попри приклад успішної евакуації, консульство закликає українців не їздити в регіони, які страждають від вогню.

"Закликаю всіх українців, які збираються на відпочинок до Туреччини, зважувати всі ризики та утриматися від поїздок у ті райони, де вирують лісові пожежі", - сказав Рустамов.

Він додав, що консульство України в Анталії постійно відстежує ситуацію з пожежами, а турецька сторона швидко відгукується на прохання про допомогу.

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