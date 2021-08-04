Прикордонника затримали на Донеччині під час одержання 2 тис. дол. хабаря за переведення в інше місце служби. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі майстер-сержанта одного з прикордонних загонів Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій і оборонній сфері ОС.

За даними слідства, 3 серпня прикордонник отримав хабар у розмірі 2000 доларів за вплив на посадову особу прикордонного загону Харківщини для переведення військовослужбовця в інше місце служби.

Майстер-сержанта відразу після одержання хабаря затримали в порядку ст. 208 КПК України.

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Затриманому буде вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.