Прикордонника затримали на Донеччині під час одержання 2 тис. дол. хабаря за переведення в інше місце служби. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі майстер-сержанта одного з прикордонних загонів Донецької області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій і оборонній сфері ОС.
За даними слідства, 3 серпня прикордонник отримав хабар у розмірі 2000 доларів за вплив на посадову особу прикордонного загону Харківщини для переведення військовослужбовця в інше місце служби.
Майстер-сержанта відразу після одержання хабаря затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Затриманому буде вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.
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Игнатьев Фион
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дмитрий иванов #379098
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Valera Petrov #405644
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Игорь Швец #447266
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