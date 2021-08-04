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Новини Хабарники
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Прикордонника затримали на Донеччині під час одержання 2 тис. дол. хабаря за переведення в інше місце служби. ФОТО

Прикордонника затримали на Донеччині під час одержання 2 тис. дол. хабаря за переведення в інше місце служби. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі майстер-сержанта одного з прикордонних загонів Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій і оборонній сфері ОС.

За даними слідства, 3 серпня прикордонник отримав хабар у розмірі 2000 доларів за вплив на посадову особу прикордонного загону Харківщини для переведення військовослужбовця в інше місце служби.

Майстер-сержанта відразу після одержання хабаря затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Прикордонника затримали на Донеччині під час одержання 2 тис. дол. хабаря за переведення в інше місце служби 01

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Прикордонника затримали на Донеччині під час одержання 2 тис. дол. хабаря за переведення в інше місце служби 02

Затриманому буде вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Автор: 

хабар (4695) Держприкордонслужба ДПСУ (5941) прикордонники (1095) Донецька область (8357) Військова прокуратура (722)


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04.08.2021 20:50 Відповісти
Оказывается целые сержанты главное Зло в этой конторе... А генералиссимуса Литвина никто не хочет потрусить? А то все как-то забыли эту замечательную троицу братишек, накэрувавшых от души в своё время
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04.08.2021 20:56 Відповісти
четкие крысы-тройня...(((((((((((((
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05.08.2021 02:10 Відповісти
Уявляю, що там витворяють майори, якщо у сержантів такса від 2 тис. доларів.
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05.08.2021 08:17 Відповісти
 
 