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Новини Агресія Росії проти України
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Уряд виділив 15,3 млн грн сім'ям загиблих і поранених учасників АТО

Уряд виділив 15,3 млн грн сім'ям загиблих і поранених учасників АТО

Ці гроші підуть на виплату грошової допомоги членам сімей двох загиблих українців і 21 українцеві, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції.

Про це повідомила в Telegram Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю рішення Кабінету Міністрів України про виділення 15 мільйонів 312 тисяч гривень на виплату одноразової грошової допомоги членам сімей двох громадян, які загинули, і 21 громадянину, які отримали інвалідність в антитерористичній операції", - написала вона.

Омбудсмен додала, що на засіданнях уряду постійно акцентує увагу на питаннях належного дотримання прав учасників бойових дій та членів їх сімей.

"Для відновлення порушених прав я направила відповідні звернення до Міністерства у справах ветеранів України. Дотримання соціальних прав ветеранів війни перебуває на моєму особистому контролі", - повідомила Денісова.

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Автор: 

виплати (1037) Денісова Людмила (883) Кабмін (14072) допомога (8304) Антитерористична операція (6637)


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Які щедрі...
Нехай розкажуть скільки доплат та допомоги вони скасували.
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04.08.2021 21:03 Відповісти
Родителей Журавля Сопля опять забыла?Там же под его личным контролем воин погиб.
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04.08.2021 21:03 Відповісти
Так это выделили гражданским гражданам,или погибшим воинам,а Сопля?
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04.08.2021 21:06 Відповісти
15 миллионов на 21 инвалида АТО и семьям двух погибших,а как на этом фоне выглядит премия в размере 120 миллионов гр. для 4-ёх членов наб.совета нафтогаза?Всё по-честному?
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04.08.2021 21:23 Відповісти
СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ 15 миллионов на 15 тысяч семей!!!!!!!!!
РУКОВОДИТЕЛЯМ НАФТОГАЗА премия 134 миллиона на ЧЕТВЕРЫХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
По 31 миллиону на РЫЛО. ну что 73х процентное стадо, выбрали голобородька?
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04.08.2021 21:26 Відповісти
А при гетьмане нафтогаз на минималке сидел? Или забыл, как выводились в США миллиогы (!) премий?
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04.08.2021 22:44 Відповісти
Молчал бы Зебил-бы может показался бы умным! При Гетьмане нафтогаз приносил прибыль а при нарике только убытки!
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05.08.2021 06:52 Відповісти
 
 