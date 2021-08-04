Уряд виділив 15,3 млн грн сім'ям загиблих і поранених учасників АТО

Ці гроші підуть на виплату грошової допомоги членам сімей двох загиблих українців і 21 українцеві, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції.

Про це повідомила в Telegram Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю рішення Кабінету Міністрів України про виділення 15 мільйонів 312 тисяч гривень на виплату одноразової грошової допомоги членам сімей двох громадян, які загинули, і 21 громадянину, які отримали інвалідність в антитерористичній операції", - написала вона.

Омбудсмен додала, що на засіданнях уряду постійно акцентує увагу на питаннях належного дотримання прав учасників бойових дій та членів їх сімей.

"Для відновлення порушених прав я направила відповідні звернення до Міністерства у справах ветеранів України. Дотримання соціальних прав ветеранів війни перебуває на моєму особистому контролі", - повідомила Денісова.

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