Уряд виділив 15,3 млн грн сім'ям загиблих і поранених учасників АТО
Ці гроші підуть на виплату грошової допомоги членам сімей двох загиблих українців і 21 українцеві, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції.
Про це повідомила в Telegram Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю рішення Кабінету Міністрів України про виділення 15 мільйонів 312 тисяч гривень на виплату одноразової грошової допомоги членам сімей двох громадян, які загинули, і 21 громадянину, які отримали інвалідність в антитерористичній операції", - написала вона.
Омбудсмен додала, що на засіданнях уряду постійно акцентує увагу на питаннях належного дотримання прав учасників бойових дій та членів їх сімей.
"Для відновлення порушених прав я направила відповідні звернення до Міністерства у справах ветеранів України. Дотримання соціальних прав ветеранів війни перебуває на моєму особистому контролі", - повідомила Денісова.
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Нехай розкажуть скільки доплат та допомоги вони скасували.
РУКОВОДИТЕЛЯМ НАФТОГАЗА премия 134 миллиона на ЧЕТВЕРЫХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
По 31 миллиону на РЫЛО. ну что 73х процентное стадо, выбрали голобородька?