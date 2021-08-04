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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ поширюють фейки про поранення цивільних на окупованих територіях внаслідок "обстрілу ЗСУ", - СЦКК

Найманці РФ поширюють фейки про поранення цивільних на окупованих територіях внаслідок

Українська сторона СЦКК повідомляє про системне розповсюдження російськими окупантами фейкової інформації про потерпілих внаслідок обстрілу ЗСУ мирних жителів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"2 серпня 2021 року медичний персонал лікарні тимчасово окупованого населеного пункту Горлівка вкотре відмовився надати СММ інформацію про стан нібито постраждалої від обстрілів Збройних Сил України жінки. Це відбувається на тлі масового тиражування окупантами інформації про нібито поранення місцевих жителів внаслідок обстрілів з боку Збройних Сил України та з наступним зверненням до спостерігачів СММ ОБСЄ з вимогою втрутитися в ситуацію та вплинути на Збройні Сили України", - сказано в повідомленні.

В Українській стороні СЦКК звертають увагу, що факти ненадання СММ ОБСЄ інформації про громадян, які за повідомленнями окупантів нібито зазнали поранень на тимчасово окупованих територіях мають системний характер.

Зокрема СММ ОБСЄ фіксувала подібні випадки в лікарнях тимчасово окупованих Горлівки та Луганська (звіти від 3 та 2 липня).

"З метою дискредитації Збройних Сил України російсько-окупаційні війська використовують місцевих жителів, які мешкають на тимчасово окупованій території. Вони телефоном повідомляють Місію про поранення, фабрикуючи таким чином фейкові повідомлення. Однак перевірити їх правдивість неможливо, так як медичний персонал лікарень відмовляється надавати інформацію про стан нібито постраждалих", - сказано в повідомленні.

Підкреслюється, що такі дії збройних формувань РФ засвідчують безпідставність їхніх звинувачень на адресу ЗСУ.

Читайте також: Російські терористи перешкоджають роботі місії ОБСЄ на окупованих територіях Донбасу, - СЦКК

Автор: 

ОБСЄ (3502) обстріл (28284) Донбас (22354) СЦКК (642) фейк (743) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+3
Сподіваюся, це теж фейк.
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04.08.2021 21:46
+3
Найманці РФ поширюють фейки про поранення цивільних на окупованих територіях внаслідок "обстрілу ЗСУ", - СЦКК - Цензор.НЕТ 4331
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05.08.2021 01:59
+2
Этой новости уже 7 лет.
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04.08.2021 21:36
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Этой новости уже 7 лет.
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04.08.2021 21:36 Відповісти
Ось де повна дупа. Хто вболівав за наших синхроністок?
https://www.championat.com/olympic/news-4421593-ukrainskie-sinhronistki-rasskazali-ob-otnosheniyah-s-rossiyankami.html
Украинские синхронистки Анастасия Савчук и Марта Федина рассказали об отношениях с российскими коллегами.
«Спорт не относится к политике, и на соревнованиях мы всегда поддерживаем друг друга. У нас вообще в принципе нет никаких проблем. Мы все друг друга уважаем и понимаем, насколько усердно каждый из нас работает, чтобы сюда попасть. Поддерживаем друг друга и поздравляем с каждой медалью. Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькой, смотрела на них по телевизору. У нас всё очень по-доброму, мы поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит», - сказала Федина.
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04.08.2021 21:40 Відповісти
Сподіваюся, це теж фейк.
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04.08.2021 21:46 Відповісти
Не фейк, 73% за дружбу и против войны голосовали. Сейчас их поменьше и в этом, как ни странно помогла пандемия и соответственно экономический кризис. А самое забавное, что рабсия все это и создала.
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04.08.2021 22:01 Відповісти
ТП,что с них возьмёшь?
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04.08.2021 21:47 Відповісти
Война в головах у руководства РФ. А у простых людей может нет ненависти к украинцам? Может не нужно гнать волну на спортсменок? Иначе вы подыгрываете полностью тезисам ТВ у Скабеевой, Соловьева. Сейчас они на своем ТВ демонизируют образ украинца для последующей войны. У них задача такая. Наша и россиянка на Евровидении тоже болели друг за друга.
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04.08.2021 22:12 Відповісти
это не спортсменки, это коллаборантки. Пусть собирают чемоданы и едут в свою РФ с концами, если им там так нравится. И вы тоже можете с ними поехать.
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04.08.2021 23:58 Відповісти
Є. Практично всі росіяни ненавидять і зневажають українців.
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05.08.2021 07:03 Відповісти
а почему им этого не делать ВСЯ!!!! Украина смотрит рос тв потому что какие то мрази разрешили закодировать основные Украинские тв каналы. этим самым дали заработать кучу бабла владельцам и прогнулись перед "старшим братом" додуматься только... во время войны предоставить врагу свободное, безконкурентное вещание для 30-40% населения.
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04.08.2021 21:47 Відповісти
Пенсы - это еще не вся Украина, а им что не показывай - будут видеть Леонида Ильича. Да и нет в Украине украинских каналов, есть ахметовские, коломойские, пинчуковские и т.д. И вообще, смотреть телевизор в 2021 году - так себе затея.
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05.08.2021 00:09 Відповісти
Найманці РФ поширюють фейки про поранення цивільних на окупованих територіях внаслідок "обстрілу ЗСУ", - СЦКК - Цензор.НЕТ 4331
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05.08.2021 01:59 Відповісти
И СБУ не приходит в голову выловить организаторов этой схемы , которые работали с агентами ФСБ
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05.08.2021 02:00 Відповісти
Шість телеканалів продовжують ігнорувати закон про мову і транслювати серіали російською. Йдеться про "Інтер", "Україна", "Мега", "НТН", "К1" та "1+1". Про це "5 каналу" повідомили в Офісі Уповноваженого з захисту державної мови. Кажуть, про порушення каналам заявили. Утім чекають на реакцію від регулятора: Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Саме вона може накласти санкції на порушників, вважають в офісі омбудсмена. У Нацраді натомість закон називають недосконалим.
«Свати" ігнорують закон. Шість телеканалів транслюють фільми російською. Хто їх штрафуватиме?

https://youtu.be/TyV5hFnUoHk
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05.08.2021 02:02 Відповісти
Я вболівав за нашого нардепа. Бо, чим довше він буде святкувати отримання медальки, тим довше не буде голосувати у ВР.
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04.08.2021 21:49 Відповісти
Найманці РФ поширюють фейки про поранення цивільних на окупованих територіях внаслідок "обстрілу ЗСУ", - СЦКК - Цензор.НЕТ 6787
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04.08.2021 23:19 Відповісти
нифига се, там дубасить надо , какой фейк, зе- падло собирается хоть шо то делать???
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04.08.2021 23:58 Відповісти
 
 