Найманці РФ поширюють фейки про поранення цивільних на окупованих територіях внаслідок "обстрілу ЗСУ", - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про системне розповсюдження російськими окупантами фейкової інформації про потерпілих внаслідок обстрілу ЗСУ мирних жителів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"2 серпня 2021 року медичний персонал лікарні тимчасово окупованого населеного пункту Горлівка вкотре відмовився надати СММ інформацію про стан нібито постраждалої від обстрілів Збройних Сил України жінки. Це відбувається на тлі масового тиражування окупантами інформації про нібито поранення місцевих жителів внаслідок обстрілів з боку Збройних Сил України та з наступним зверненням до спостерігачів СММ ОБСЄ з вимогою втрутитися в ситуацію та вплинути на Збройні Сили України", - сказано в повідомленні.

В Українській стороні СЦКК звертають увагу, що факти ненадання СММ ОБСЄ інформації про громадян, які за повідомленнями окупантів нібито зазнали поранень на тимчасово окупованих територіях мають системний характер.

Зокрема СММ ОБСЄ фіксувала подібні випадки в лікарнях тимчасово окупованих Горлівки та Луганська (звіти від 3 та 2 липня).

"З метою дискредитації Збройних Сил України російсько-окупаційні війська використовують місцевих жителів, які мешкають на тимчасово окупованій території. Вони телефоном повідомляють Місію про поранення, фабрикуючи таким чином фейкові повідомлення. Однак перевірити їх правдивість неможливо, так як медичний персонал лікарень відмовляється надавати інформацію про стан нібито постраждалих", - сказано в повідомленні.

Підкреслюється, що такі дії збройних формувань РФ засвідчують безпідставність їхніх звинувачень на адресу ЗСУ.

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