Суд Києва призначив умовне покарання за незаконний перетин адмінмежі інженеру захопленого РФ "Чорноморнафтогазу" Годованцю

Деснянський районний суд Києва 3 серпня засудив до трьох років умовно з випробувальним терміном в один рік жителя Криму, інженера кримського підприємства "Чорноморнафтогаз" Руслана Годованця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За інформацією прокуратури АР Крим і Севастополя, кримчанина визнали винним за частиною 2 статті 332-1 Кримінального кодексу України – "Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

Як повідомив Крим.Реалії начальник відділу Прокуратури АР Крим і Севастополя Єгор Ребров, "підсудний визнав свою провину і погодився з аргументами слідства".

"Злочин нетяжкий. Підсудний співпрацював зі слідством і заощадив час прокуратурі й суду", – прокоментував Ребров.

За словами прокурора, після вироку кримчанин переходить під контроль органів пробації (нагляду за умовно засудженими). Він, імовірно, зможе перебувати на території анексованого Криму за умови, що стане на облік і регулярно відзначатиметься в Херсонській області.

Ім'я та прізвище підозрюваного в прокуратурі АР Крим та Севастополя не називають. Але, як повідомив Крим.Реалії співробітник одного з українських силових відомств, не уповноважений офіційно коментувати розслідування цього провадження, йдеться про Руслана Годованця.

Нагадаємо,15 червня 2021 року під час перетину КПВВ "Каланчак" з боку Криму в напрямку материкової України був затриманий кримчанин. За інформацією українського слідства, після анексії півострова чоловік продовжив працювати на кримському підприємстві "Чорноморнафтогаз", який перейшов під контроль Росії. Він – інженер матеріально-технічного ресурсу плавучої бурової установки "Петро Годованець", яку російська влада півострова перейменувала на "Крим-2".

За даними УП, Годованця виявили при перетині КПВВ "Каланчак" на адмінграніце з окупованим Кримом. У період з 2015 року по травень 2021 він систематично виїжджав через закриті морські порти на окуповану територію півострова до зазначеної бурової установки, забезпечуючи її роботу.