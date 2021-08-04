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Новини Окуповані території
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Окупанти вирубають 7,8 тис. червонокнижних дерев у Криму, щоб розчистити ділянку під будівництво траси

Окупанти вирубають 7,8 тис. червонокнижних дерев у Криму, щоб розчистити ділянку під будівництво траси

В окупованому Криму на території між Севастополем і Ялтою Росія має намір вирубати 7760 дерев, занесених до Червоної книги, з метою розчищення ділянки під будівництво 8-го етапу так званої траси "Таврида".

Контракт про виконання робіт з вирубування червонокнижних дерев опублікований на сайті Єдина інформаційна система в сфері закупівель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Передбачається вирубування 7760 об'єктів рослинного світу, ... занесеного до Червоної книги РФ, а саме: 116 дерев ялівцю високого, 5011 - сосни Палласа, 2633 - сосни піцундської", - йдеться в пункті 2 додатка №1 до опублікованого контракту.

Ще 962 дерева, занесених до Червоної книги, окупанти мають намір пересадити з місця будівництва траси.

У контракті зазначено, що терміни виконання робіт з вирубування і пересаджування дерев - 1 грудня 2022 року.

Ціна контракту - 37 ​​543 845 рублів (13 801 702 грн).

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Автор: 

Крим (14133) росія (64969) траса (83) Червона книга (23)


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Топ коментарі
+10
Орда !!!
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04.08.2021 22:36
+6
Менше! Бо 10 тисяч уже висадили під Кривим Рогом!
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04.08.2021 22:44
+6
пошесть...

За сутки в оккупированном россией Крыму выявили 536 новых больных коронавирусом, в том числе 175 в Севастополе. 21 пациент умер, в том числе 6 в Севастополе. Кроме того, за минувшую неделю в Крыму от COVID-19 умерло 73 человека, что стало рекордом за весь период пандемии. http://podpricelom.com.ua/read/covid-read/covid-19-v-krymu-stabylno-bolshe-500-zabolevshyh-v-sutky.html
Феодосия. Знакомая медсестра сказала: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ХОДИТЕ В ПОЛИКЛИНИКУ. В Крыму ковид прёт семимильными шагами. ВСЁ забито. Избегайте людных мест.
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04.08.2021 22:46
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ну і правильно, нащо тим крисам дерева, вони ж на смітниках живуть.
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05.08.2021 10:06 Відповісти
Пусть строят тоннели чем поглубже - докопаются до воды, которую они хотели.
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05.08.2021 10:52 Відповісти
Нелюди.
При нагоді патронів не шкодуватиму.
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05.08.2021 12:15 Відповісти
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