Окупанти вирубають 7,8 тис. червонокнижних дерев у Криму, щоб розчистити ділянку під будівництво траси

В окупованому Криму на території між Севастополем і Ялтою Росія має намір вирубати 7760 дерев, занесених до Червоної книги, з метою розчищення ділянки під будівництво 8-го етапу так званої траси "Таврида".

Контракт про виконання робіт з вирубування червонокнижних дерев опублікований на сайті Єдина інформаційна система в сфері закупівель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Передбачається вирубування 7760 об'єктів рослинного світу, ... занесеного до Червоної книги РФ, а саме: 116 дерев ялівцю високого, 5011 - сосни Палласа, 2633 - сосни піцундської", - йдеться в пункті 2 додатка №1 до опублікованого контракту.

Ще 962 дерева, занесених до Червоної книги, окупанти мають намір пересадити з місця будівництва траси.

У контракті зазначено, що терміни виконання робіт з вирубування і пересаджування дерев - 1 грудня 2022 року.

Ціна контракту - 37 ​​543 845 рублів (13 801 702 грн).

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