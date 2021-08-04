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НАТО передало Україні 30 тис. літрів дезінфекторів для боротьби з COVID-19

НАТО передало Україні 30 тис. літрів дезінфекторів для боротьби з COVID-19

НАТО передало Україні 30 тисяч літрів рідини для дезінфекції поверхонь в рамках допомоги по боротьбі з пандемією коронавірусу. Також найближчим часом Україні передадуть додаткове медичне обладнання.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

НАТО передало Україні 30 тис. літрів дезінфекторів для боротьби з COVID-19 01

Рідину для дезінфекції поверхонь передадуть до Головного військового клінічного госпіталю Міноборони і в ДСНС.

Поставка є частиною загальної допомоги Україні від її союзників в рамках боротьби з COVID-19. Раніше НАТО також передало нашій країні 9 тисяч літрів дезінфекторів та медичне обладнання.

Читайте також: ВООЗ доставить майже 1,6 тисячі літрів дезінфікуючих засобів у 53 лікарні України, що працюють із COVID-19. ФОТОрепортаж

Автор: 

Латвія (1343) НАТО (6426) коронавірус (19923) дезінфекція (19)


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Топ коментарі
+2
ну все! раз дезинфектор выделили - теперь просто обязаны жениться !!! ))))
абы кому ж дезинфекторы не раздают... да зеля??? это ж точно прелюдия к обязательному вступлению...и только так!!! ))))
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04.08.2021 23:05
+1
30 кубов антисептика, НАТО. А перчатки и маски где?
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05.08.2021 00:10
+1
03.08.2021 19:22
Latvija dāvina Ukrainai dezinfekcijas līdzekļus Covid-19 izplatības ierobežošanai https://www.delfi.lv/news/arzemes/latvija-davina-ukrainai-dezinfekcijas-lidzeklus-covid-19-izplatibas-ierobezosanai.d?id=53454225
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05.08.2021 00:29
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ну все! раз дезинфектор выделили - теперь просто обязаны жениться !!! ))))
абы кому ж дезинфекторы не раздают... да зеля??? это ж точно прелюдия к обязательному вступлению...и только так!!! ))))
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04.08.2021 23:05 Відповісти
а Латвия не обещала жениться ещё более, не спрашивала даже простого спасибо. Да посылка по программе НАТО но за ресурсы Латвии. Кстати не первая помощь от Латвии, но можно конечно над этим смеяться.
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05.08.2021 00:25 Відповісти
Ха-ха-ха. Ну и то ладно.
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05.08.2021 01:00 Відповісти
Вы не поняли слегка меня...я всегда говорю "спасибо" ( и всегда от души)
просто у зеленых жаб мания величия, и они как в старой сказке "Золушка" считают каждую улыбку чью-то или взгляд в их сторону...чтоб потом это выдать за какие-то свои победы, достижения и намекнуть (прибрехать) на какие-то личные договоренности (хотя это от НАТО просто жест доброй воли и за него надо благодарить а не надеяться на большее)... как-то так)))
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05.08.2021 08:17 Відповісти
03.08.2021 19:22
Latvija dāvina Ukrainai dezinfekcijas līdzekļus Covid-19 izplatības ierobežošanai https://www.delfi.lv/news/arzemes/latvija-davina-ukrainai-dezinfekcijas-lidzeklus-covid-19-izplatibas-ierobezosanai.d?id=53454225
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05.08.2021 00:29 Відповісти
на границе поставить? халява, оккупанты сопьются, тайные стратегические замыслы.
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04.08.2021 23:36 Відповісти
Напалму бы....
Да побольше...
Спиртовях смесей мы и сами можем
предоставить
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04.08.2021 23:52 Відповісти
30 кубов антисептика, НАТО. А перчатки и маски где?
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05.08.2021 00:10 Відповісти
Как подойтет к истечению срока годности, так и подарят.
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05.08.2021 01:01 Відповісти
А в нас своїх спиртзаводів вже не вистачає?!
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05.08.2021 04:43 Відповісти
Допомога? Краще б НАТО передало Україні 30 тис. літрів особливо смертельних
дезінфекторів для біологічної боротьби з кремлівськими фашистами загарбниками,
на тимчасово окупованих суверенних українських територіях Криму і Донбасу.
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05.08.2021 08:53 Відповісти
 
 