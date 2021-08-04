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НАТО передало Україні 30 тис. літрів дезінфекторів для боротьби з COVID-19
НАТО передало Україні 30 тисяч літрів рідини для дезінфекції поверхонь в рамках допомоги по боротьбі з пандемією коронавірусу. Також найближчим часом Україні передадуть додаткове медичне обладнання.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Рідину для дезінфекції поверхонь передадуть до Головного військового клінічного госпіталю Міноборони і в ДСНС.
Поставка є частиною загальної допомоги Україні від її союзників в рамках боротьби з COVID-19. Раніше НАТО також передало нашій країні 9 тисяч літрів дезінфекторів та медичне обладнання.
Топ коментарі
+2 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар04.08.2021 23:05
+1 Altair Alt #489112
показати весь коментар05.08.2021 00:10
+1 fedjka - fedjka
показати весь коментар05.08.2021 00:29
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абы кому ж дезинфекторы не раздают... да зеля??? это ж точно прелюдия к обязательному вступлению...и только так!!! ))))
просто у зеленых жаб мания величия, и они как в старой сказке "Золушка" считают каждую улыбку чью-то или взгляд в их сторону...чтоб потом это выдать за какие-то свои победы, достижения и намекнуть (прибрехать) на какие-то личные договоренности (хотя это от НАТО просто жест доброй воли и за него надо благодарить а не надеяться на большее)... как-то так)))
Latvija dāvina Ukrainai dezinfekcijas līdzekļus Covid-19 izplatības ierobežošanai https://www.delfi.lv/news/arzemes/latvija-davina-ukrainai-dezinfekcijas-lidzeklus-covid-19-izplatibas-ierobezosanai.d?id=53454225
Да побольше...
Спиртовях смесей мы и сами можем
предоставить
дезінфекторів для біологічної боротьби з кремлівськими фашистами загарбниками,
на тимчасово окупованих суверенних українських територіях Криму і Донбасу.