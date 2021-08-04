НАТО передало Україні 30 тис. літрів дезінфекторів для боротьби з COVID-19

НАТО передало Україні 30 тисяч літрів рідини для дезінфекції поверхонь в рамках допомоги по боротьбі з пандемією коронавірусу. Також найближчим часом Україні передадуть додаткове медичне обладнання.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Рідину для дезінфекції поверхонь передадуть до Головного військового клінічного госпіталю Міноборони і в ДСНС.

Поставка є частиною загальної допомоги Україні від її союзників в рамках боротьби з COVID-19. Раніше НАТО також передало нашій країні 9 тисяч літрів дезінфекторів та медичне обладнання.

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