Шахраї під виглядом винагороди за участь у соцопитуваннях виманюють в українців банківські дані, - кіберполіція
Від початку серпня в Департамент кіберполіції Національної поліції України надходять звернення про шахрайство при проходженні опитувань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"У різних соцмережах зловмисники розповсюджують відео, де від імені української телеведучої розповідається про виплати за участь у проходженні соціального опитування в області споживчого ринку", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що після проходження псевдоопитування громадянам пропонується ввести дані банківської картки для оплати "комісії" та зарахування грошей. Однак у такому випадку жертви не тільки переказують гроші аферистам, а й передають їм свої банківські дані, які шахраї використовують у своїх інтересах.
У кіберполіції закликають не переходити за сумнівними посиланнями і в жодному разі не вводити/повідомляти особисту інформацію та платіжні дані.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Что характерно, сотни благодарных комментариев с фейковых страниц и тысячи удаленных от действительных.
Хотел сюда ссылку на такой сайт поставить для тех, кто хочет на шару заработать, но его уже не существует... почему-то...
Може проблеми і не існує . Людина просто не надасть інфу , а барана - не шкода .
0444559244
Ось тупий та простий приклад. Типовий лохотрон. Пошторг. Ви "переможець", але треба купити якусь туфту по тройній ціні. Ніхто нікого за шахрайство НЕ садить