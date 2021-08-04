Шахраї під виглядом винагороди за участь у соцопитуваннях виманюють в українців банківські дані, - кіберполіція

Від початку серпня в Департамент кіберполіції Національної поліції України надходять звернення про шахрайство при проходженні опитувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"У різних соцмережах зловмисники розповсюджують відео, де від імені української телеведучої розповідається про виплати за участь у проходженні соціального опитування в області споживчого ринку", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що після проходження псевдоопитування громадянам пропонується ввести дані банківської картки для оплати "комісії" та зарахування грошей. Однак у такому випадку жертви не тільки переказують гроші аферистам, а й передають їм свої банківські дані, які шахраї використовують у своїх інтересах.

У кіберполіції закликають не переходити за сумнівними посиланнями і в жодному разі не вводити/повідомляти особисту інформацію та платіжні дані.

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