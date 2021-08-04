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Новини Силовики
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Шахраї під виглядом винагороди за участь у соцопитуваннях виманюють в українців банківські дані, - кіберполіція

Шахраї під виглядом винагороди за участь у соцопитуваннях виманюють в українців банківські дані, - кіберполіція

Від початку серпня в Департамент кіберполіції Національної поліції України надходять звернення про шахрайство при проходженні опитувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"У різних соцмережах зловмисники розповсюджують відео, де від імені української телеведучої розповідається про виплати за участь у проходженні соціального опитування в області споживчого ринку", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що після проходження псевдоопитування громадянам пропонується ввести дані банківської картки для оплати "комісії" та зарахування грошей. Однак у такому випадку жертви не тільки переказують гроші аферистам, а й передають їм свої банківські дані, які шахраї використовують у своїх інтересах.

У кіберполіції закликають не переходити за сумнівними посиланнями і в жодному разі не вводити/повідомляти особисту інформацію та платіжні дані.

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Автор: 

шахрайство (1075) опитування (1929) Правоохоронні органи (2707) силовики (2512) кіберполіція (412)


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Топ коментарі
+4
Мошенники под видом вознаграждения за участие в соцопросах выманивают у украинцев банковские данные, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 7694
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04.08.2021 23:03
+4
Так мабуть завдання кіберполіції і полягає в тому щоб ловити таких мошенніків ,а не громадян які по порносайтах лазять?
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04.08.2021 23:05
+2
ці https://censor.net/ru/news/3280798/
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04.08.2021 23:03
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Мошенники под видом вознаграждения за участие в соцопросах выманивают у украинцев банковские данные, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 7694
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04.08.2021 23:03 Відповісти
ці https://censor.net/ru/news/3280798/
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04.08.2021 23:03 Відповісти
Так мабуть завдання кіберполіції і полягає в тому щоб ловити таких мошенніків ,а не громадян які по порносайтах лазять?
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04.08.2021 23:05 Відповісти
так вот они какие соц/опросы )))))
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04.08.2021 23:27 Відповісти
В фейсбуке эта хрень тоже была...
Что характерно, сотни благодарных комментариев с фейковых страниц и тысячи удаленных от действительных.
Хотел сюда ссылку на такой сайт поставить для тех, кто хочет на шару заработать, но его уже не существует... почему-то...
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04.08.2021 23:30 Відповісти
Мошенники в «Дія». https://mediasat.info/2021/03/22/aferisty-v-smartfone-snova-diya/ Через приложение на украинку оформили кредит
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05.08.2021 00:19 Відповісти
Просто нада пєрєстать показувати собутильникам , як розблоковувати телефон . Ну і не напиватись до срачки .
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05.08.2021 07:13 Відповісти
Так а мєнти нахера? Банки інформацію клієнтів продають, колектори днями наярюють всім кому хочуть. Мєнти заяви просто архівують, ніхто їх розслідувати навіть не намагається. Зато як тітушню захищати, чи бандитів тут як тут. Сволота продажна.
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05.08.2021 06:57 Відповісти
Щодо колекторів . Нада просто заблокувати 3-5 номерев . Це якщо вам дзвонять помилково , але настирно . Не дякуйте .
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05.08.2021 07:19 Відповісти
Як заблокувати? В чорний список кинути?
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05.08.2021 07:27 Відповісти
В телефоні є така функція - " Заблокувати ". Більше цей номер до вас не додзвониться , а ви лише будете бачити пропущені і радіти .
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05.08.2021 13:47 Відповісти
Та звісно їх так всі блокують. Тільки їх кожен день нових до 8 шт.
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05.08.2021 14:23 Відповісти
Блокуйте всі , це ж не складно .
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05.08.2021 14:28 Відповісти
Цікаво , серед тих хто надає шахраям свої банківські данні , який % телеглядачів , і який % користувачів інтернету , які мінімум 2 роки обходяться без телебачення ну і + ще щось трошки читають , на відміну від телеглядачів .
Може проблеми і не існує . Людина просто не надасть інфу , а барана - не шкода .
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05.08.2021 07:08 Відповісти
Украина это рай для мошенников, ведь если 73% поверили клоуну брехуну, то почему бы не поверить любому первому встречному? Мозгов то нет напрочь
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05.08.2021 08:00 Відповісти
Пфф
0444559244

Ось тупий та простий приклад. Типовий лохотрон. Пошторг. Ви "переможець", але треба купити якусь туфту по тройній ціні. Ніхто нікого за шахрайство НЕ садить
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05.08.2021 08:20 Відповісти
Мне тоже когда-то звонили из какого-то Бонус центра, сказали у меня бонусы накопились и впаривали мне китайский чайник за 750 грн. УРОДЫ
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05.08.2021 08:51 Відповісти
Нада просто перестати купувати чайники і проблема зникне .
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05.08.2021 13:51 Відповісти
В Фейсбуке вся лента забита такими соц.опросами. Причем, начинаю ставить жалобы на этот мошеннический контент, их еще больше начинает в ленте появляться
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05.08.2021 08:49 Відповісти
 
 