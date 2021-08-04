Головні новини 4 серпня: ветеран з гранатою в Кабміні, 4 олімпійські медалі для України

Ексвоїн "Айдару" погрожував підірвати гранату в будівлі уряду, Чауса відправили під домашній арешт, Україна завоювала на Олімпіаді 4 медалі, зокрема - золоту, - головні новини країни 4 серпня.

Ветеран погрожував підірвати в Кабміні гранату

День почався з переполоху: невідомий чоловік зайшов у будівлю Кабміну, заявив про захоплення, додав, що "ви за#бали всі" і пообіцяв підірвати гранату. Незабаром вдалося встановити його особу - це був колишній боєць "Айдару" Володимир Прохнич, житель Ірпеня Київської області. На переговори з Прохничем вирушив його знайомий, волонтер і депутат Бучанської міськради Василь Олексюк. Він умовив ветерана не підривати гранату. Побратими Прохнича тим часом писали в соцмережах, що у чоловіка - пухлина, і що його "довела бюрократія". У результаті ветерана затримали. Йому готуються повідомити про підозру за чотирма статтями, зокрема про захоплення заручників. Також Прохничу буде призначено психіатричну експертизу.

Чауса відправили під домашній арешт

Таке рішення прийняв Вищий антикорупційний суд. Засідання щодо обрання екссудді запобіжного заходу почалося о 13:00 і тривало більше 9 годин. Слухання проходили в закритому режимі - на цьому наполіг адвокат Чауса. Він же розповів журналістам, що його клієнта нібито катували: 50 днів Чауса утримували прикутим до ліжка і не давали йому митися.

Голову Харківської облради Товмасяна підозрюють в отриманні хабаря в 1,05 млн грн

За даними слідства, Товмасян вимагав та отримав хабар у розмірі 1,05 млн грн за те, щоб залишити на посаді керівника одного з комунальних підприємств. Під час обшуку він розбив і викинув у вікно два телефони. Товмасяна оперативно виключили з лав "слуг народу". А от арешт йому не загрожує - голову облради не затримували, як запобіжний захід обвинувачення проситиме заставу в сумі 4 млн грн.

Свіжі рейтинги

Розстановка сил серед політичних партій така: "Слуга народу" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батьківщина" - 16%, "ЄС" - 14,2%, "Сила і честь" - 6,3% . Решта не долають 5%-й бар'єр.

Нові призначення Кабміну

Антон Геращенко більше - не заступник голови Міністерства внутрішніх справ. Мустафа Найєм став заступником міністра інфраструктури. Павла Рябікіна уряд визнав переможцем конкурсу на посаду голови Держприкордонслужби.

З Кузьменко зняли електронний браслет

А цілодобовий домашній арешт для обвинуваченої у вбивстві журналіста Павла Шеремета дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко замінили нічним.

СБУ заборонила в'їзд в Україну соратнику Шишова, заступнику голови Білоруського дому Батуліну

Родіон Батулін два тижні тому поїхав в Європу для вирішення питання з документами, а коли дізнався про смерть свого соратника Віталія Шишова - терміново вирушив до Києва. Але в'їхати в Україну не зміг - з'ясувалося, що СБУ на 3 роки заборонила йому в'їзд. У Службі пояснюють це тим, що Батулін може становити загрозу національній безпеці України.

Олімпійське золото Беленюка і ще 3 медалі для України

Борець Жан Беленюк завоював перше золото України на Олімпіади-2020. Після перемоги він танцював гопак, плакав і вітав із золотою медаллю всю Україну.

Ще один борець - Парвіз Насібов - завоював для України срібну медаль в греко-римській боротьбі. А українка Ірина Коляденко взяла бронзу у вільній боротьбі. Крім цього, бронзову медаль в артистичному плаванні завоювали для України Марта Федіна та Анастасія Савчук. Для нашої країни це перша в історії нагорода в цьому виді спорту.