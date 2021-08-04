Головні новини 4 серпня: ветеран з гранатою в Кабміні, 4 олімпійські медалі для України
Ексвоїн "Айдару" погрожував підірвати гранату в будівлі уряду, Чауса відправили під домашній арешт, Україна завоювала на Олімпіаді 4 медалі, зокрема - золоту, - головні новини країни 4 серпня.
Ветеран погрожував підірвати в Кабміні гранату
День почався з переполоху: невідомий чоловік зайшов у будівлю Кабміну, заявив про захоплення, додав, що "ви за#бали всі" і пообіцяв підірвати гранату. Незабаром вдалося встановити його особу - це був колишній боєць "Айдару" Володимир Прохнич, житель Ірпеня Київської області. На переговори з Прохничем вирушив його знайомий, волонтер і депутат Бучанської міськради Василь Олексюк. Він умовив ветерана не підривати гранату. Побратими Прохнича тим часом писали в соцмережах, що у чоловіка - пухлина, і що його "довела бюрократія". У результаті ветерана затримали. Йому готуються повідомити про підозру за чотирма статтями, зокрема про захоплення заручників. Також Прохничу буде призначено психіатричну експертизу.
Чауса відправили під домашній арешт
Таке рішення прийняв Вищий антикорупційний суд. Засідання щодо обрання екссудді запобіжного заходу почалося о 13:00 і тривало більше 9 годин. Слухання проходили в закритому режимі - на цьому наполіг адвокат Чауса. Він же розповів журналістам, що його клієнта нібито катували: 50 днів Чауса утримували прикутим до ліжка і не давали йому митися.
Голову Харківської облради Товмасяна підозрюють в отриманні хабаря в 1,05 млн грн
За даними слідства, Товмасян вимагав та отримав хабар у розмірі 1,05 млн грн за те, щоб залишити на посаді керівника одного з комунальних підприємств. Під час обшуку він розбив і викинув у вікно два телефони. Товмасяна оперативно виключили з лав "слуг народу". А от арешт йому не загрожує - голову облради не затримували, як запобіжний захід обвинувачення проситиме заставу в сумі 4 млн грн.
Свіжі рейтинги
Розстановка сил серед політичних партій така: "Слуга народу" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батьківщина" - 16%, "ЄС" - 14,2%, "Сила і честь" - 6,3% . Решта не долають 5%-й бар'єр.
Нові призначення Кабміну
Антон Геращенко більше - не заступник голови Міністерства внутрішніх справ. Мустафа Найєм став заступником міністра інфраструктури. Павла Рябікіна уряд визнав переможцем конкурсу на посаду голови Держприкордонслужби.
З Кузьменко зняли електронний браслет
А цілодобовий домашній арешт для обвинуваченої у вбивстві журналіста Павла Шеремета дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко замінили нічним.
СБУ заборонила в'їзд в Україну соратнику Шишова, заступнику голови Білоруського дому Батуліну
Родіон Батулін два тижні тому поїхав в Європу для вирішення питання з документами, а коли дізнався про смерть свого соратника Віталія Шишова - терміново вирушив до Києва. Але в'їхати в Україну не зміг - з'ясувалося, що СБУ на 3 роки заборонила йому в'їзд. У Службі пояснюють це тим, що Батулін може становити загрозу національній безпеці України.
Олімпійське золото Беленюка і ще 3 медалі для України
Борець Жан Беленюк завоював перше золото України на Олімпіади-2020. Після перемоги він танцював гопак, плакав і вітав із золотою медаллю всю Україну.
Ще один борець - Парвіз Насібов - завоював для України срібну медаль в греко-римській боротьбі. А українка Ірина Коляденко взяла бронзу у вільній боротьбі. Крім цього, бронзову медаль в артистичному плаванні завоювали для України Марта Федіна та Анастасія Савчук. Для нашої країни це перша в історії нагорода в цьому виді спорту.
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Срочку служил в ВВ МВД СССР, ССО (судебно следственное отделение).
Джи даблЮ пантер - мудак. У нас неуставняк отсутствовал, как таковой. Просто те , кто больше отслужил помогали молодым. Єто без шуток. В/Ч 7412, г. Фрунзе (ныне Бишкек).
Причина?
Все практически постоянно с оружием.
В РМТО (рота материально технического обеспечения), зачатки неуставняка были, но просто выводились нахрен бегом вдоль арыка, либо сменой мишеней на стрельбище (поверьте - не фонтан при жаре мотаться на четыре рубежа). Мишени 100 ростовая, 350 пулеметный расчет, 400 дальняя ростовая, 750 две бегушки.
Желание у некоторых мудаков пропадало быстро.
2. Хабарник. Відбитки пальців на викинутих телефонах не є підставою для звинувачення в протидії правосуддю. Зате експертиза ходи у справі Шеремета - залізобетонно доводить провину Ріфа
3. Рейтинг. Тут навіть коментувати ліньки. Але сміху це вже давно не викликає.
4. Заборона. "Краще пєрєбздеть, чєм недобдєть". Це перше, що спало на думку. З часом все стане на свої місця, сподіваюсь.
5. Медалі. Єдине, на що, за цю добу, відреагував найвеличніший. Ще один доказ, що воно займається тільки тим, що його цікавить, а не тим, чим він повинен займатися відповідно до Конституції та своїх обов'язків.
Просто набридли маніпуляції... Вибачте, якщо когось образив