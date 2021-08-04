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Новини Агресія Росії проти України
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Прокуратуру просять направити ветерана Прохнича, який зайшов до Кабміну з гранатою, в медустанову

Прокуратуру просять направити ветерана Прохнича, який зайшов до Кабміну з гранатою, в медустанову

Офіс Генерального прокурора просить врахувати психоемоційний стан ветерана російсько-української війни Володимира Прохнича під час вчинення дій у будівлі Кабміну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Мінветеранів.

Уточнюється, що відповідне звернення направили міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна і голова Консультативної ради при Президентові України з питань забезпечення прав і свобод захисників України Олена Вербицька.

Прокуратуру просять направити ветерана Прохнича, який зайшов до Кабміну з гранатою, в медустанову 01

Остання повідомила в Facebook, що особисто поспілкувалася з ветераном.

Чиновниці закликають направити Прохнич не в тюрму, а в медичний заклад для надання допомоги.

Прокуратуру просять направити ветерана Прохнича, який зайшов до Кабміну з гранатою, в медустанову 02

Читайте також: Мінветеранів про затримання "айдарівця" Прохнича, який зайшов до Кабміну з гранатою: "Просимо не поспішати з висновками і коментарями"

Нагадаємо, 4 серпня чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, у Прохнича в руках була бойова граната. Водночас він не висував жодних вимог. За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років. Однак Клименко уточнив, що попередньо двох співробітників Управління держохорони та одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.

Глава МВС Монастирський заявив, що Прохничу буде призначена психіатрична експертиза.

За словами побратимів Прохнича, у нього пухлина: його довела бюрократія.

Автор: 

ветерани (1068) Міністерство у справах ветеранів (304) Лазебна Марина (167) Прохнич Володимир (15)


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Топ коментарі
+21
А може мера міста Ірпінь потрібно відправити до буцегарні , який довів цього ветерана до таких крайнощів !
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04.08.2021 23:36
+13
Чому таке відбувається? Військові психологи стверджують, що перебування у реальній бойовій обстановці (на «нулі») понад 20 днів, змінює психіку людини назавжди! Повернення не існує! Ще не вигадали ліків чи ще чогось, щоб цьому запобігти! Той хто пройшов через «нуль» не повертається ніколи! Повертається зовсім інша людина. Так, з завищеною самооцінкою та претензіями до всіх за байдужість. І вже сьогодні у суспільстві стараннями журналістів створюється образ обезбашеного «АТОвця», який хоче тільки вбивати, нищити, бухати і **********. Так легше все пояснити! Для чого розбиратися? «Вони просто всі ненормальні ті АТОшніки! Закрити всіх!». Вперше, коли я повернувся додому з війни 7 жовтня 2014 року, у мене було враження, що я потрапив на іншу Планету! (с)
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05.08.2021 00:45
+10
И лечащего врача, наплевавшего на пациента, я уже писал как в больницах с АТОшниками обходятся.
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05.08.2021 00:02
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04.08.2021 23:36 Відповісти
А може мера міста Ірпінь потрібно відправити до буцегарні , який довів цього ветерана до таких крайнощів !
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04.08.2021 23:36 Відповісти
100%!
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04.08.2021 23:50 Відповісти
И лечащего врача, наплевавшего на пациента, я уже писал как в больницах с АТОшниками обходятся.
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05.08.2021 00:02 Відповісти
«...ветеран русско-украинской войны..»питання журналісту,який таке понаписував:»за яким відмінком,Ви,відміняєте слово «Россия»,що у Вас виходе слово «русский»?Россия-российский-россиянин,відповідно-«российско-украинская война»
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04.08.2021 23:55 Відповісти
Я не знаю країни під назвою "РОСІЯ". Я знаю країну під назвою "МОСКОВІЯ",або "МОСКІТВІЯ". Оскільки ************ криса не визнає існування держави "Україна",постільки я не визнаю держави "Росія",поскільки кремлівський клоун-ліліпут не визнає нації "Українці",а визнає народність "Малороси",постільки я не визнаю нації "Росіяни",а визнаю народність "Улуси",або "Кацапи".
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05.08.2021 08:18 Відповісти
Найбільш інформаційно,на мою думку,-,,федерація,,.....
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05.08.2021 10:00 Відповісти
Чому таке відбувається? Військові психологи стверджують, що перебування у реальній бойовій обстановці (на «нулі») понад 20 днів, змінює психіку людини назавжди! Повернення не існує! Ще не вигадали ліків чи ще чогось, щоб цьому запобігти! Той хто пройшов через «нуль» не повертається ніколи! Повертається зовсім інша людина. Так, з завищеною самооцінкою та претензіями до всіх за байдужість. І вже сьогодні у суспільстві стараннями журналістів створюється образ обезбашеного «АТОвця», який хоче тільки вбивати, нищити, бухати і **********. Так легше все пояснити! Для чого розбиратися? «Вони просто всі ненормальні ті АТОшніки! Закрити всіх!». Вперше, коли я повернувся додому з війни 7 жовтня 2014 року, у мене було враження, що я потрапив на іншу Планету! (с)
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05.08.2021 00:45 Відповісти
А те , що гинули , втрачали кінцівки , залишалися інвалідами , щоб захистити Україну , а потім прийшло зе - привели це зе ті , кого захистили . Це що , не має значення ?
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05.08.2021 08:17 Відповісти
Луцкий террорист 2. Цирк специально представлен для отвлечения стада. Впустили специально, с гранатой туда пройти нельзя в принципе.
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05.08.2021 00:49 Відповісти
нельзя? точно?
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05.08.2021 01:02 Відповісти
Нереально вообще.
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05.08.2021 01:20 Відповісти
ещё раз, с гранатой подойти к двери Кабмина невозможно?)
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05.08.2021 01:50 Відповісти
ты был вообще хоть раз возле кабмина?
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05.08.2021 01:51 Відповісти
Був біля АП в 14му, туди можна не тільки з гранатою пройти, а ще й танк прихопити. Кабмін так, там складніше, за метрів 20 охорона по центру і здається ще будка на вході. Металодетекторів на вулиці немає, тож ймовірно пронести можна, але охорона стопне одразу, ще за 20м. до дверей. Отже питання як він пройшов охорону.
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05.08.2021 02:43 Відповісти
насамперед ще треба навчитись цю річ правильно використовувати
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05.08.2021 05:59 Відповісти
Запрпонуєте спосіб, як зробити так щоб влада нарешті почула громадян України?
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05.08.2021 06:27 Відповісти
Тротилові 200-ки в повітря...
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05.08.2021 10:02 Відповісти
А то якось задивно щоб більшість Украхнців мешкали за межею бідності в найбагатшій країні Європи...
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05.08.2021 06:30 Відповісти
Для початку норм.
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05.08.2021 06:43 Відповісти
Поки є зе - виходить , що так . Ті , хто повинен його виганяти , схоже , договорняки попідписували , президентом називають .
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05.08.2021 08:21 Відповісти
Нада просто пєрєстать заходити до кабміну з гранатою .
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05.08.2021 07:26 Відповісти
Не потрібно проти Воїна-Захисника відкривати будь-якої кримінальної справи. А проти тих,хто довів його до такого психічного стану-обов"язково! Так що пані генпрокурор-"Зрите в корень" і ,будьте добрі,зробіть відповідні висновки.
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05.08.2021 08:28 Відповісти
В кримінальному є стаття-доведення до самогубства -це в ту сторону...
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05.08.2021 10:04 Відповісти
Первые плоды правления клоунской шоблы. Как бы по-осени из окна не повыпадали с дурачком сперва
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05.08.2021 11:10 Відповісти
 
 