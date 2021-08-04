Прокуратуру просять направити ветерана Прохнича, який зайшов до Кабміну з гранатою, в медустанову

Офіс Генерального прокурора просить врахувати психоемоційний стан ветерана російсько-української війни Володимира Прохнича під час вчинення дій у будівлі Кабміну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Мінветеранів.

Уточнюється, що відповідне звернення направили міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна і голова Консультативної ради при Президентові України з питань забезпечення прав і свобод захисників України Олена Вербицька.

Остання повідомила в Facebook, що особисто поспілкувалася з ветераном.

Чиновниці закликають направити Прохнич не в тюрму, а в медичний заклад для надання допомоги.

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Нагадаємо, 4 серпня чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, у Прохнича в руках була бойова граната. Водночас він не висував жодних вимог. За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років. Однак Клименко уточнив, що попередньо двох співробітників Управління держохорони та одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.

Глава МВС Монастирський заявив, що Прохничу буде призначена психіатрична експертиза.

За словами побратимів Прохнича, у нього пухлина: його довела бюрократія.