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Суддя ВС Голубицький отримав догану за затягування розгляду справи Гонгадзе, - Вища рада правосуддя

Суддя ВС Голубицький отримав догану за затягування розгляду справи Гонгадзе, - Вища рада правосуддя

Суддя Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду Станіслав Голубицький отримав догану і буде позбавлений доплат протягом трьох місяців через затягування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Згідно з актом Вищої ради правосуддя, поскаржилася на суддю уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Звернулась вона після того, як у грудні 2020 року комітет Міністрів Ради Європи закликав владу України якнайшвидше завершити розгляд справи Гонгадзе, який триває четвертий рік.

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Денісова стверджувала, що суддя у справі не виконує обов'язку щодо своєчасного розгляду справи. Закон передбачає, що це має бути зроблено "у розумний строк". ВРП погодилась, що у справі Гонгадзе цього принципу не дотрималися.

Справу розглядали у Верховному Суді з 2016 року. Але завершити розгляд до реформи в 2017 році не змогли. Тоді, за законом, процес почався заново. Крім того, у реформованому Верховному Суді певний час не могли взятися за справу через відсутність у працівників допуску до держтаємниці. Йдеться про те, що деякі матеріали в справі мають такий гриф.

До колегії під головуванням Голубицького справа потрапила у 2018 році. З того часу засідання призначалися загалом 21 раз.

Однак протягом 2018-2021 років у суду виникали проблеми з вивченням деяких матеріалів через гриф "Таємно". Крім того, адвокати другого потерпілого у справі, Олексій Подольського, та засудженого Олексія Пукача неодноразово подавали клопотання про ознайомлення з матеріалами, доповнювали свої скарги на вирок, скаржилися на дії суду і заявляли йому відвід.

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Пукач же подавав прохання про звільнення з-під варти і навіть відмовлявся від скарг своїх адвокатів.

Серед інших причин відкладення розгляду у ВС також називали "порушення учасниками порядку", перешкоджання зі сторони потерпілого Подольського, його неповага до суду і невиконання розпоряджень головуючого, карантинні обмеження. Один із представників Подольського, нардеп Олександр Дубінський, кілька разів також просив відкласти засідання через те, що вони збігались із засіданнями парламенту.

Суд пішов до нарадчої кімнати 17 червня 2021 року, а проголосив своє остаточне рішення 2 липня. Таким чином, справу розглядали більше ніж три роки після визначення складу колегії. Загалом же матеріали перебували у Верховному Суді понад 5 років.

При цьому у ВРП теж звернули увагу, що процес затягували, зокрема, адвокати Пукача. Однак суддя Голубицький цьому не перешкодив. 

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ВРП врахувала, що голова суду дав на Голубицького позитивну характеристику, а сам суддя не мав раніше дисциплінарних стягнень.Таким чином, суддю вирішили притягнути до дисциплінарної відповідальності та винести йому сувору догану. Йдеться також про позбавлення права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців.

Водночас рішення може бути оскарженим.

Наразі посадовий оклад судді ВС становить приблизно 197 тисяч гривень. Голубицький отримав у лютому 221,7 тисячі, у березні – 115 тисяч, у квітні – 164,4 тисячі, у травні – 221,7 тисячі, у червні – 886,5 тисячі.

Також читайте: Убивство Гонгадзе: Верховний Суд залишив чинним довічний вирок Пукачу

Автор: 

Верховний Суд (1188) догана (31) Гонгадзе Георгій (127) Вища рада правосуддя (582)


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Топ коментарі
+3
Зарплата за июнь 886.5 тыс грн и получил при этом выговор за ничегонеделание по резонансному делу, сериал с которым длится уже 20! лет... Это какая-то насмешка над правосудием и налогоплатильщиками. Судьи не оху...ли случайно, сори за свой старославянский диалект, но по другому никак Ну и УК и УПК надо менять кардинально. Эти многолетние судебные разборки, ни приводящие ни к какому результаты, никому не нужны, кроме судей естесно
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05.08.2021 02:05
+1
"Судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Станислав Голубицкий получил выговор..."

З занесенням в грудну клітку чи ні?
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05.08.2021 05:35
+1
В угол поставили и без компота оставили.
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05.08.2021 07:10
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Зарплата за июнь 886.5 тыс грн и получил при этом выговор за ничегонеделание по резонансному делу, сериал с которым длится уже 20! лет... Это какая-то насмешка над правосудием и налогоплатильщиками. Судьи не оху...ли случайно, сори за свой старославянский диалект, но по другому никак Ну и УК и УПК надо менять кардинально. Эти многолетние судебные разборки, ни приводящие ни к какому результаты, никому не нужны, кроме судей естесно
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05.08.2021 02:05 Відповісти
За те, що адвокати затягують розгляд, а судді потворствують - відповідальність має бути. Але чому ніхто не звертає уваги, як інші учасники процесу затягують? Зокрема, в справі визначення міри запобіжного заходу генералу Павловського - як судді вкупі з прокурорами затягнули розгляд апеляції?
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05.08.2021 05:08 Відповісти
"Судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Станислав Голубицкий получил выговор..."

З занесенням в грудну клітку чи ні?
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05.08.2021 05:35 Відповісти
В угол поставили и без компота оставили.
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05.08.2021 07:10 Відповісти
Язык у судьи не поворачивается обвинить Кучму и Литвина.
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05.08.2021 07:22 Відповісти
Что все 20 лет затягивал？Ай－я－я－й....Экий мерзавец！Ну ничего, выписали выговор, ему станет стыдно и дальше все пойдет как по маслу😃😃😃😃😃
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05.08.2021 08:05 Відповісти
Стрелочник?
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05.08.2021 09:36 Відповісти
Ждут когда крыса окочурится...
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05.08.2021 09:40 Відповісти
А для Литвина займут Новичка у Путлера
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05.08.2021 09:46 Відповісти
И все?А раздеть до трусов и погонять по границам?Хороший конкурс для отбора правосудия этих членов в платьях.
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05.08.2021 10:47 Відповісти
 
 