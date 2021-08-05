УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8974 відвідувача онлайн
Новини
1 844 34

Україна в цілому виконує умови безвізу з ЄС, але має посилити боротьбу з корупцією та оргзлочинністю, - Єврокомісія

Україна в цілому виконує умови безвізу з ЄС, але має посилити боротьбу з корупцією та оргзлочинністю, - Єврокомісія

У цілому Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації, проте необхідно робити більше у сфері антикорупції, протидії відмиванню грошей і боротьби з організованою злочинністю.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на четвертий звіт Єврокомісії в межах механізму призупинення безвізових режимів, передає Цензор.НЕТ.

"В цілому Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації. Однак необхідні подальші зусилля для вирішення проблеми необґрунтованих заяв про надання притулку, а також у сферах боротьби з корупцією, відмивання грошей та запобігання та боротьби з організованою злочинністю" - йдеться у документі.

Зокрема, від Києва вимагають продовжити зусилля щодо зменшення кількості громадян України, які нелегально перебувають у державах-членах ЄС та подають необґрунтовані заяви про надання притулку.

Також читайте: Євросоюз закликає Україну видавати тільки по одному закордонному паспорту в одні руки

При цьому звіт наводить цифри щодо кількості прохачів притулку з України в країнах ЄС. Зокрема, у 2020 році кількість українських заявників на міжнародний захист у державах-членах становила 6020, що на 37% менше, ніж у 2019 році.

Ще однією нагальною проблемою, яка стосується також Молдови, на думку Єврокомісії, є необхідність підвищення ефективності антикорупційних установ.

Зокрема, у звіті міститься рекомендація "підвищити ефективність антикорупційних установ та правоохоронних органів, зосередивши основні зусилля у сфері протидії корупції на справах масштабної корупції".

Також у Єврокомісії очікують від України ухвалення необхідного законодавства щодо НАБУ, яке усуне правову невизначеність його статусу.

Також читайте: Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати на технічному рівні, - Мінціфри

Крім того, від України вимагають "проводити прозорий, деполітизований та заснований на основі заслуг відбір керівників НАБУ, САП, АРМА та правоохоронних органів, а також прокурорів на рівні керівництва, використовуючи адекватні процедури та критерії відбору, включаючи надійну перевірку доброчесності".

Також у звіті міститься рекомендація щодо підвищення ефективності боротьби з організованою злочинністю та відмиванням грошей, а також більшої узгодженості візової політики України з третіми державами, особливо тими, від яких є міграційні ризики для ЄС.

Рада ЄС затвердила механізм призупинення безвізових режимів з третіми країнами у лютому 2017 року. В документі прописано п’ять причин, через які можливе призупинення безвізу. Чотири з них стосуються міграції. ЄС залишає за собою право повернути візи для будь-якої країни, що перетворюється на джерело міграційної загрози. П’ята причина для можливого скасування безвізу – відкат у проведенні реформ.

Автор: 

Єврокомісія (2145) корупція (4678) організована злочинність (57) безвізовий режим (1336) Євросоюз (13341)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Украина в целом выполняет условия безвиза с ЕС, но должна усилить борьбу с коррупцией и оргпреступностью, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 4933
показати весь коментар
05.08.2021 06:55
+4
Я выбачаюсь конечно, но лучше нелегал из Украины, чем из Афганистана, Сирии или Нигерии. По борьбе с ОПГ всё верно, но вот история с Фирташем и его 8!-летней выдачей Штатам, как-то смешит слегка. Где же разящая рука неподкупной Фемиды в отдельных цивилизованных странах Европы, которые аж подскакивают, требуют диалога,компромисса и очень любят росденежки? А так всё чистая правда, нас только пинками надо, по нормальному не понимаем, к сожалению
показати весь коментар
05.08.2021 02:11
+4
"проводить прозрачный, деполитизированный и основанный на заслугах отбор руководителей НАБУ, САП, АРМА и правоохранительных органов, а также прокуроров на уровне руководства, используя адекватные процедуры и критерии отбора, включая надежную проверку добропорядочности" - це не про ******* владу України. На жаль. Бо за це невиконання безвіз може бути похерений.
показати весь коментар
05.08.2021 05:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я выбачаюсь конечно, но лучше нелегал из Украины, чем из Афганистана, Сирии или Нигерии. По борьбе с ОПГ всё верно, но вот история с Фирташем и его 8!-летней выдачей Штатам, как-то смешит слегка. Где же разящая рука неподкупной Фемиды в отдельных цивилизованных странах Европы, которые аж подскакивают, требуют диалога,компромисса и очень любят росденежки? А так всё чистая правда, нас только пинками надо, по нормальному не понимаем, к сожалению
показати весь коментар
05.08.2021 02:11 Відповісти
хер вам а не " противодействия отмыванию денег и борьбы с организованной преступностью."
бо некому противодействовать!
показати весь коментар
05.08.2021 02:21 Відповісти
Кажуть шо Ангеля Меркель, агент советского КГБ с 20 летнего возраста и ГДРовского Штази никогда не біла коорупцинером и не брала взятки с ГрязПрома РАБссии...,особенно за Северное дерьмо-2...,учитесь Зелемойские
показати весь коментар
05.08.2021 02:31 Відповісти
После распада ССсра в августе 1991 года,первыми миллиардерами еще когда в Украине ходили КУПОНЫ Леонида Макарыча.были советские директора,главные инженеры и главбухи заводов газет пароходов Як тоді казали Махвія....Украина в целом выполняет условия безвиза с ЕС, но должна усилить борьбу с коррупцией и оргпреступностью, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 5333
показати весь коментар
05.08.2021 02:39 Відповісти
Во! А тут на фотке старый паспорт, который к безвизу никакого отношения не имеет.
показати весь коментар
05.08.2021 04:47 Відповісти
"проводить прозрачный, деполитизированный и основанный на заслугах отбор руководителей НАБУ, САП, АРМА и правоохранительных органов, а также прокуроров на уровне руководства, используя адекватные процедуры и критерии отбора, включая надежную проверку добропорядочности" - це не про ******* владу України. На жаль. Бо за це невиконання безвіз може бути похерений.
показати весь коментар
05.08.2021 05:04 Відповісти
А вот так оценили это на АйСиТиВи:
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/polituka/20210804-yes-prydumav-novyj-sposib-pozbavyty-ukrayintsiv-bezvizu-vymagayut-reform/ ЄС придумав новий спосіб позбавити українців безвізу: вимагають реформ (https://www.ukr.net/source/fakti-ictv-1043.html Факти ICTV ) Тут следует обратить внимание на словечко- "придумав", как мне кажется.
показати весь коментар
05.08.2021 05:46 Відповісти
Не згоден. Там інший, і куди фундаментальніший посил: "нахер нам, всім олігархам України, ваш безвіз; дайте нам можливість можливість заробляти бабоси в старій системі". І підпис: "від імені всіх олігарх Пінкуч"
До речі, не всі прізвища, яких ми звикли відносити до олігархів, в це "від імені" ввійшли... Передовсім, тому що вони, навіть будучи багатими, олігархами по своїй сутті не являються. Але це вже інша тема, іншої розмови.
показати весь коментар
05.08.2021 06:11 Відповісти
Я таки буду настаивать на слове "придумал". Ибо сам с ним столкнулся, 07.07.2020, в Амстердаме, в аэропорту. Когда поляков выпустили покурить, а меня, всего такого безвизового, со свежим био-паспортом- нет! Пришлось в туалете, с риском штрафа. Потому- я этот безвиз запомнил!
показати весь коментар
05.08.2021 06:16 Відповісти
бандиты всех мастей при власти и как коррупцию уничтожить?
показати весь коментар
05.08.2021 06:08 Відповісти
перевиборами. І те: знищити не вдасться, лише зменшити рівень (хоча би до прийнятного)
показати весь коментар
05.08.2021 06:13 Відповісти
какие перевыборы, они выставят два говна и выбирай, как все 30 лет незалежности
показати весь коментар
05.08.2021 06:28 Відповісти
ну, тоді не ходи на вибори.
показати весь коментар
05.08.2021 06:52 Відповісти
Имея безграничную власть в стране для проведения любых реформ, за два года своего бездарного правления, простой клоун из телесериала не только не остановил коррупцию, а сам стал главным коррупционером страны. Ведь, ни в 2018-м, ни в 2019-м ес не говорил, что заберет безвиз из разгула коррупции. А в 2021-м - говорит об этом уже открыто.
показати весь коментар
05.08.2021 06:27 Відповісти
в принципе да - выполняет, власть живет - народ догнивает...
показати весь коментар
05.08.2021 06:42 Відповісти
це питання не стосується зєКрадіаництва, тому пох)
показати весь коментар
05.08.2021 06:49 Відповісти
Как это "борьбу с коррупцией и оргпреступностью"?
Да это ж мировой заговор против Зеленського!!
показати весь коментар
05.08.2021 06:54 Відповісти
Украина в целом выполняет условия безвиза с ЕС, но должна усилить борьбу с коррупцией и оргпреступностью, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 4933
показати весь коментар
05.08.2021 06:55 Відповісти
Еврогеи теперь повторяют мантру "а у вас коррупция" без какой-то конкретики. И так сойдет. Кто коррупционеры? И не в ЕС ли случайно живут и к вас капиталы вывозят?

"Усилия по уменьшению количества граждан Украины, нелегально находящихся в государствах-членах ЕС и подают необоснованные заявления о предоставлении убежища" - это вообщ бред сумасшедшего либераста с фашистским душком. Так уменьшите сами, не давайте убежища...от нас и так требуете создавать лагеря беженцев и не пускать их в Европу.
показати весь коментар
05.08.2021 07:13 Відповісти
Все это разговоры в пользу бедных. Народ сам выбирает коррупцию потому что иначе не умеют вопросы решать. Убери коррупцию и все рухнет. Коррупция это основа украинской государственности.
показати весь коментар
05.08.2021 07:30 Відповісти
Открою вам маленький Секрет Полишинеля...,Британия вышла из состава ЕС и тянет с собой Украину, о чем премьер Борис Джонсон дипломатично намекнул...,в Украине будут построены 2 базы НАТО,в Бердянске и Очакове,на эти целу предусотрен валютный транш в английской валюте 1 миллиард 500 миллинов фунтов стерлингов сроком на 10 лет на льготных условиях,потому сейчас Британия в срочном порядке строит ракетные катера,2 из которых будут построены в Британии остальные 6 в Украине...,также предусмотрено военным договором,что братанские военные корабли будут постоянно быть в Черном море...
Хрюкайте дальше про "братство" с Мавзолейным уродом Пуклером и ФСБшной Хунтой ШойХу...типа адиннарот
показати весь коментар
05.08.2021 07:30 Відповісти
СкреПОНОСНые ЛишнеХромосомные ,поплачьте в тряпочку,ибо Украина это совсем другой Народ в отличие от вас, монго-бурято Калмыков Макшандии Удмуртии.. Хана Батыя...
показати весь коментар
05.08.2021 07:33 Відповісти
Это первая ласточка про отключение безвиза...
показати весь коментар
05.08.2021 07:42 Відповісти
Хорошо быт болваном и бараном..на РАБссии таких 200 миллионов в стаде баранов Ольги **********....
показати весь коментар
05.08.2021 07:48 Відповісти
2 дня назад был Стрим в Ютьюе Микола Рушниця и рюсскаязычный дядька и Канады,бывший совок,просмотире внимательно что сказал совок начиная с 35 минуты...и даллее до конца стрима...узнаете много интересного и вам неизвестного о сраном ССсре,дедок умный и компетентный...,я лично ржал от смеха....Великие блин
показати весь коментар
05.08.2021 07:44 Відповісти
Обязательно усилим, обязательно
показати весь коментар
05.08.2021 07:58 Відповісти
Есть такая тетка Наталья Михайловна Витренко,у нее прочитал на странице такое : РАБссия сама виновата,что прсрала Украину,это типа крымнашистка Наталья признала...,РАБссия чужой нарот...Лишнехромосомный и со Скрепами....,Украинцы совем не скрепоносные быдлюки Путлера типа Шариковы и Швондеры... Украина в целом выполняет условия безвиза с ЕС, но должна усилить борьбу с коррупцией и оргпреступностью, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 4309
показати весь коментар
05.08.2021 08:04 Відповісти
Ольга ********* правильно сказала...
Украина напала на Украину с целью Украинизации Украины....,хтя до нее на РАБссии по факту это же сказал Лавров...типа говорящая кобыла Мавзоолейных пропагандонов...
показати весь коментар
05.08.2021 08:12 Відповісти
Коррупция - это следствие принятых в стране законов,никто не собирается отменять законы принятые идиотами регионалами и бэпэпэшниками,а значит коррупция будет процветать и пахнуть.
показати весь коментар
05.08.2021 08:54 Відповісти
Сколько сейчас стоят должности от "ермака"?
показати весь коментар
05.08.2021 09:54 Відповісти
Залишилося зробити зовсім небагато, чи варто про це згадувати?
показати весь коментар
05.08.2021 09:37 Відповісти
..в цілому виконує умови безвізу.. - а Євросоюз? це з форуму автомандрівників -"Годину тому (5/08/2021 5:06) пробували на Березному (автомобільний ПП на кордоні зі Словаччиною Малий Березний - ****) . Словаки не пустили, мотивуючи тим, що пускають лише у випадку віз. Тобто, по біометричному паспорту в'їзд заборонений. Незалежно від наявності вакцин. Про те, що наш МЗС рапортує Словаччину як відкриту для туристів - не чули Україна в цілому виконує умови безвізу з ЄС, але має посилити боротьбу з корупцією та оргзлочинністю, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 7816
показати весь коментар
05.08.2021 11:14 Відповісти
 
 