Україна в цілому виконує умови безвізу з ЄС, але має посилити боротьбу з корупцією та оргзлочинністю, - Єврокомісія

У цілому Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації, проте необхідно робити більше у сфері антикорупції, протидії відмиванню грошей і боротьби з організованою злочинністю.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на четвертий звіт Єврокомісії в межах механізму призупинення безвізових режимів, передає Цензор.НЕТ.

"В цілому Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації. Однак необхідні подальші зусилля для вирішення проблеми необґрунтованих заяв про надання притулку, а також у сферах боротьби з корупцією, відмивання грошей та запобігання та боротьби з організованою злочинністю" - йдеться у документі.

Зокрема, від Києва вимагають продовжити зусилля щодо зменшення кількості громадян України, які нелегально перебувають у державах-членах ЄС та подають необґрунтовані заяви про надання притулку.

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При цьому звіт наводить цифри щодо кількості прохачів притулку з України в країнах ЄС. Зокрема, у 2020 році кількість українських заявників на міжнародний захист у державах-членах становила 6020, що на 37% менше, ніж у 2019 році.

Ще однією нагальною проблемою, яка стосується також Молдови, на думку Єврокомісії, є необхідність підвищення ефективності антикорупційних установ.

Зокрема, у звіті міститься рекомендація "підвищити ефективність антикорупційних установ та правоохоронних органів, зосередивши основні зусилля у сфері протидії корупції на справах масштабної корупції".

Також у Єврокомісії очікують від України ухвалення необхідного законодавства щодо НАБУ, яке усуне правову невизначеність його статусу.

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Крім того, від України вимагають "проводити прозорий, деполітизований та заснований на основі заслуг відбір керівників НАБУ, САП, АРМА та правоохоронних органів, а також прокурорів на рівні керівництва, використовуючи адекватні процедури та критерії відбору, включаючи надійну перевірку доброчесності".

Також у звіті міститься рекомендація щодо підвищення ефективності боротьби з організованою злочинністю та відмиванням грошей, а також більшої узгодженості візової політики України з третіми державами, особливо тими, від яких є міграційні ризики для ЄС.

Рада ЄС затвердила механізм призупинення безвізових режимів з третіми країнами у лютому 2017 року. В документі прописано п’ять причин, через які можливе призупинення безвізу. Чотири з них стосуються міграції. ЄС залишає за собою право повернути візи для будь-якої країни, що перетворюється на джерело міграційної загрози. П’ята причина для можливого скасування безвізу – відкат у проведенні реформ.