Одного українського воїна поранено. За добу ворог 8 разів зривав "тишу", застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб ООС
Минулої доби, 4 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ООС.
"Поблизу Павлополя та Гранітного російсько-окупаційні війська застосовували станкові протитанкові гранатомети.
Біля Південного ворог двічі відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122-мм, а також мінометів 120- та 82-мм калібрів, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Новотошківського противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік Золотого-4 окупанти застосовували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарата типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
В результаті ворожих обстрілів один військовий дістав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан здоров’я - задовільний.
Станом на 7:00 ранку 5 серпня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
За поточну добу бойових втрат серед наших захисників немає.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться у звіті.
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мені здається вони будуть на свй страх і ризик по-троху нарушати прикази головноЯКБИкомандуючого і окрім отвєтки на вогняні привєткі, трошки "шаліть" там де треба щоб заглохли іхтамнєти.... тому ... знову почали волонтери і небайдужі підтягувати на "нуль" багато цікавого і корисного (взамін того що приказали - убрать и прекратить!)
межа є всьому...і терпінню також...
Якщо забагато, то штраф уліплять. Звання відберуть.
але Ви (та й я) трошки недооцінюэти тих, хто голий-босий пішов захищати Україну у самі важкі часи (іх лишилися одиниці...міцних в своїх переконаннях, непримеримих до "тої сторони" і...не завжди слухняних, якщо це стосується життя їх побрптимів..)
(200 ж якось з"являються у сєпарів...і паніка в тих окопах також є...хоч про цк мало пишуть)
я завжди кажу - дай Бог здоров"я "третій силі" !!!
та й зараз Порошенко не залиша Армію на самоті...і не лише черешнею "балує" !)
290 000 деревянных это сущие копейки для Ордынской Хунты,
да и для ЧеПушилы тоже, пусть отщипнет от 1,6 млрд. мечтательно запланированных на реконструкцию "Юности"
И свой руССкий язык выучи:
с грехом по полам
транспоНтабелен
Хотя, судя по наличию кавычек, действительно похоже что цитата рукописная, а не заскриншоченая
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!