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Новини Агресія Росії проти України
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Одного українського воїна поранено. За добу ворог 8 разів зривав "тишу", застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб ООС

Одного українського воїна поранено. За добу ворог 8 разів зривав

Минулої доби, 4 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ООС.

"Поблизу Павлополя та Гранітного російсько-окупаційні війська застосовували станкові протитанкові гранатомети.

Біля Південного ворог двічі відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122-мм, а також мінометів 120- та 82-мм калібрів, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Новотошківського противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Неподалік Золотого-4 окупанти застосовували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарата типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожих обстрілів один військовий дістав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан здоров’я - задовільний.

Станом на 7:00 ранку 5 серпня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

За поточну добу бойових втрат серед наших захисників немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться у звіті.

Автор: 

обстріл (28284) Донбас (22354) найманці рф (2046) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+14
Якнайшвидшого одужання нашому пораненому військовому.
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05.08.2021 07:31
+13
Одужання хлопцю……
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05.08.2021 07:56
+8
найскорішого одужання і повного відновлення нашим захисникам...
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05.08.2021 08:41
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Якнайшвидшого одужання нашому пораненому військовому.
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05.08.2021 07:31 Відповісти
Якщо так піде і надалі - приниження від президента, то наші військові перейдуть служити в дниру.
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05.08.2021 07:43 Відповісти
не, не перейдуть...(ваш саркам зрозумів)
мені здається вони будуть на свй страх і ризик по-троху нарушати прикази головноЯКБИкомандуючого і окрім отвєтки на вогняні привєткі, трошки "шаліть" там де треба щоб заглохли іхтамнєти.... тому ... знову почали волонтери і небайдужі підтягувати на "нуль" багато цікавого і корисного (взамін того що приказали - убрать и прекратить!)
межа є всьому...і терпінню також...
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05.08.2021 08:40 Відповісти
Як порушувати, якщо *********** обмаль ? І все використане рахують.
Якщо забагато, то штраф уліплять. Звання відберуть.
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05.08.2021 08:53 Відповісти
офиціоз завжди є прикрим і болючим...і офіціально все виконується...
але Ви (та й я) трошки недооцінюэти тих, хто голий-босий пішов захищати Україну у самі важкі часи (іх лишилися одиниці...міцних в своїх переконаннях, непримеримих до "тої сторони" і...не завжди слухняних, якщо це стосується життя їх побрптимів..)
(200 ж якось з"являються у сєпарів...і паніка в тих окопах також є...хоч про цк мало пишуть)
я завжди кажу - дай Бог здоров"я "третій силі" !!!
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05.08.2021 09:02 Відповісти
В занадто оптимістичний )
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05.08.2021 09:03 Відповісти
Ви *
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05.08.2021 09:03 Відповісти
трохи є )))
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05.08.2021 09:05 Відповісти
Я написала свій коментар до того, що раніше при Порошенку наші військові отримували більше ніж сепари, мали більше поваги. А нині їх перевели у стан злидарів та хлопчиків для биття. Якщо армія не воює, то вона деградує. Спивається.
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05.08.2021 08:55 Відповісти
а! так це незаперечно !!!! били навипередки і прожарювали весь квадрат, якщо там щось таке зашелестіло !!! бо не забороняли !!!
та й зараз Порошенко не залиша Армію на самоті...і не лише черешнею "балує" !)
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05.08.2021 09:04 Відповісти
Одужання хлопцю……
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05.08.2021 07:56 Відповісти
Игорешка-ма....вошка, деревни это на Московии, а в Украине сёла.
290 000 деревянных это сущие копейки для Ордынской Хунты,
да и для ЧеПушилы тоже, пусть отщипнет от 1,6 млрд. мечтательно запланированных на реконструкцию "Юности"

И свой руССкий язык выучи:
с грехом по полам
транспоНтабелен

Одного українського воїна поранено. За добу ворог 8 разів зривав "тишу", застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2386
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05.08.2021 08:11 Відповісти
Справедливости ради нужно отметить, что там в скобках указано, что это цитата. Поэтому возможно претензии по правописанию обращены не к тому.
Хотя, судя по наличию кавычек, действительно похоже что цитата рукописная, а не заскриншоченая
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05.08.2021 10:13 Відповісти
Одного українського воїна поранено. За добу ворог 8 разів зривав "тишу", застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4022
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05.08.2021 08:26 Відповісти
Одного українського воїна поранено. За добу ворог 8 разів зривав "тишу", застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1863
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05.08.2021 08:28 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Одного українського воїна поранено. За добу ворог 8 разів зривав "тишу", застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8247
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05.08.2021 08:41 Відповісти
найскорішого одужання і повного відновлення нашим захисникам...
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05.08.2021 08:41 Відповісти
Одужуй, соколику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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05.08.2021 10:29 Відповісти
 
 