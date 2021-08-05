Одного українського воїна поранено. За добу ворог 8 разів зривав "тишу", застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб ООС

Минулої доби, 4 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ООС.

"Поблизу Павлополя та Гранітного російсько-окупаційні війська застосовували станкові протитанкові гранатомети.

Біля Південного ворог двічі відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122-мм, а також мінометів 120- та 82-мм калібрів, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Новотошківського противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Неподалік Золотого-4 окупанти застосовували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарата типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожих обстрілів один військовий дістав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан здоров’я - задовільний.

Станом на 7:00 ранку 5 серпня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

За поточну добу бойових втрат серед наших захисників немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться у звіті.