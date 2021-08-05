Суд не визначив, хто саме охоронятиме Чауса: охорона, можливо, здійснюватиметься спільно НАБУ і СБУ, - Бутусов

Суддя Вищого антикорупційного суду Воронько проявив незрозумілу поблажливість до втікача Чауса, призначивши йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки раніше суддя вже тікав з-під нього. Крім того, за набагато менш очевидні злочини в Україні застосовується тримання під вартою у СІЗО. Виникає враження, що суддю Воронька добре "попросили" ухвалити саме таке рішення.

Про це заявив на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення: рішенням судді Володимира Воронька втікач корупціонер Микола Чаус поміщається під цілодобовий домашній арешт. Незрозуміла абсолютно м'якість рішення суду - адже в березні 2017 року Чаус уже був під цілодобовим домашнім арештом на квартирі, але здійснив з неї успішну втечу! Чотири роки переховувався від слідства! За набагато менш очевидні злочини в Україні застосовується тримання під вартою в СІЗО! І тим не менше, небезпечний злочинець-утікач знову доставлений на квартиру. Суддя ВАКС Воронько проявив незрозумілу поблажливість до утікача Чауса, і виникає враження, що Воронька добре "попросили" ухвалити саме таке рішення", - зазначив журналіст.

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"Мабуть, із Чаусом все-таки вибудовуються певні домовленості, щоб тримати його під постійним контролем СБУ, і не допустити розголошення Чаусом інформації про обставини його викрадення та перебування в невідомому місці останні чотири місяці", - зазначив він.

"Важливе питання: суд не визначив, хто саме охоронятиме Чауса - НАБУ чи СБУ. Очевидно, це питання вирішуватиметься на рівні керівництва двох правоохоронних органів. За даними наших джерел, охорона Чауса може здійснюватися спільно двома структурами. У цьому випадку має значення саме найближче оточення охорони, яке безпосередньо контролює обстановку в квартирі. Щоб контролювати, хто і як спілкується з утікачем, і щоб не допустити нової втечі, яка, як видно, є доволі ймовірною. Залишається сподіватися, що СБУ припинить незаконні дії і забезпечить НАБУ повний контроль над Чаусом. Очевидно, в цій справі буде ще безліч гучних скандалів", - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

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4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.