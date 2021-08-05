Суд не визначив, хто саме охоронятиме Чауса: охорона, можливо, здійснюватиметься спільно НАБУ і СБУ, - Бутусов
Суддя Вищого антикорупційного суду Воронько проявив незрозумілу поблажливість до втікача Чауса, призначивши йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки раніше суддя вже тікав з-під нього. Крім того, за набагато менш очевидні злочини в Україні застосовується тримання під вартою у СІЗО. Виникає враження, що суддю Воронька добре "попросили" ухвалити саме таке рішення.
Про це заявив на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення: рішенням судді Володимира Воронька втікач корупціонер Микола Чаус поміщається під цілодобовий домашній арешт. Незрозуміла абсолютно м'якість рішення суду - адже в березні 2017 року Чаус уже був під цілодобовим домашнім арештом на квартирі, але здійснив з неї успішну втечу! Чотири роки переховувався від слідства! За набагато менш очевидні злочини в Україні застосовується тримання під вартою в СІЗО! І тим не менше, небезпечний злочинець-утікач знову доставлений на квартиру. Суддя ВАКС Воронько проявив незрозумілу поблажливість до утікача Чауса, і виникає враження, що Воронька добре "попросили" ухвалити саме таке рішення", - зазначив журналіст.
"Мабуть, із Чаусом все-таки вибудовуються певні домовленості, щоб тримати його під постійним контролем СБУ, і не допустити розголошення Чаусом інформації про обставини його викрадення та перебування в невідомому місці останні чотири місяці", - зазначив він.
"Важливе питання: суд не визначив, хто саме охоронятиме Чауса - НАБУ чи СБУ. Очевидно, це питання вирішуватиметься на рівні керівництва двох правоохоронних органів. За даними наших джерел, охорона Чауса може здійснюватися спільно двома структурами. У цьому випадку має значення саме найближче оточення охорони, яке безпосередньо контролює обстановку в квартирі. Щоб контролювати, хто і як спілкується з утікачем, і щоб не допустити нової втечі, яка, як видно, є доволі ймовірною. Залишається сподіватися, що СБУ припинить незаконні дії і забезпечить НАБУ повний контроль над Чаусом. Очевидно, в цій справі буде ще безліч гучних скандалів", - резюмував Бутусов.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.
Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.
3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".
4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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"У семи нянек дитя без глазу" (с)
Бедного Чауса, видимо, уже "приговорили"...
)))))
"Суд избрал меру пресечения Чаусу в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета",- сказали в ВАКС.
Пижама и два браслета (набу1 сбу1=2 эб)
А НАБУ і СБУ не посваряться - не поб*ються під час такої =охорони= ?
Довіри у них один до одного нема.
До речі, бовдур президент засвітив 12 сбушників ! Їх уже не можна залучати до оперативної роботи. Підготовка одного такого кадру обходиться державі в кілька сот тисяч доларів.
СБУ будет охранять от НАБУ
И весь этот 95квартал за нас счет!!!!!
А в это время на фронте гибнут наши ребята
-прапорець поміняй..
Ну, і шо?
Хто конкретно просив Воронька? Зеленький? Дермак? Татаров? Смирнов? Хто?
Та ясно як божий день, що це "прохання" якщо воно було, "висловила" голова антикорсуду Танасевич! А хто їй передав - та ніхто не скаже, і вони самі не признаються! Ну, Воронько, якщо сам колись опиниться в позі Чауса - то, можливо, назове Олену; але ж вона в такому випадку заявить "а ви документально доведіть, що я таке сказала"! І буде права! І глухий кут з доказухою на корупційні дії цієї влади!
Так само і попередньої влади у справах, в яких був задіяний Чаус - не доводиться! Ні на грам доказухи! Тільки одні висери! Більше того, якщо по вчорашній ухвалі з утриманням Чауса під домашнім арештом всі вбачають замовність такого рішення і його виконання від Воронька; то ПО ЄДИННІЙ СПРАВІ, (яку висудив Чаус, з ув'язненням Корбана), де можна побачити чи хоча би говорити про вплив на рішення зі сторони адміністрації Порошенка - то там нема що говорити про незаконність вироку Корбану про його винуватість! Сперечатись можна лише про кількість років відсидки - але на це є наступна інстанція після Дніпровського райсуду, називається Київський апеляційний. Там вирішуються такі проблеми (радше: дрібні помилки, якщо вони мали місце бути).
То яким чином ви всі журналюги-брехуни, всілякі гнапи-серлещі-наїми і прочая шабуніана прив'язуєте Чауса до адміністрації і навіть близького кола оточення Порошенка?
Брехуни, простатітки...
-тому чоколядка мало б тобі знати що коли у чєловєка з шальними дєньгами виявилось смертельне захворювання то йому уже пофіг на вірність своєму чоколядному хозяїну і він уже його здав з потрохами аби його лікували....так що ростов-2 чи ліпєцьк!
=але ж уже пересмішив що аж не смішно..по місцевості перебування отого "бєглєца"що є "королівством"шоколядного короля відразу видно хто його"похіщал" та "прятал" що він аж он утік щоб тільки в феофанії йому печінку полікувати та домогли з лікуванням діабету який у нього виник від споживання рашенівського пайку...-
-можливо комусь треба спомнити в якому селі знайшовся був генерал Пукач...