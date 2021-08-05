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Новини Олімпіада-2020
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Олімпіада-2020: українська спортсменка Лузан завоювала бронзу у веслуванні на каное. ФОТОрепортаж

Олімпіада-2020: українська спортсменка Лузан завоювала бронзу у веслуванні на каное. ФОТОрепортаж

Українська спортсменка Людмила Лузан завоювала бронзу у веслуванні на Олімпіаді-2020. Спортсменка фінішувала третьою на дистанції 200 м на змаганні в одиночному веслуванні на каное.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Facebook Міністерства молоді та спорту України.

Результат Людмина Лузан у фіналі - 47.034.

Спортсменка впевнено пройшла півфінал Олімпіади з найкращим результатом серед суперниць - 47.339, але у фіналі поступилася представницям Америки (45.932) та Канади (46.786).

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"Срібна медалістка ІІ Юнацьких Олімпійських ігор у Нанкіні-2014 з веслування на каное Людмила Лузан додає до своєї колекції бронзу Токіо-2020. Із цим здобутком її привітала команда та наш уславлений спортсмен Юрій Чебан. Зазначимо, що для нього це перша олімпійська нагорода як для тренера, а загалом четверта після бронзи Пекіна-2008, золота Лондона-2012 та Ріо-2016", - повідомив НОК України.

НОК зазначає, що Людмила Лузан відкрила медальний залік для українських веслувальників в олімпійському Токіо.

"Хоч зараз на Олімпійських іграх і немає дистанції 200 метрів у чоловіків, але нам вдалося продовжити династію спринтерів і в Україні, і у світі", - прокоментував виступ своєї підопічної головний тренер української збірної, Олімпійський чемпіон Юрій Чебан.

"Люда – велика молодчина та велика трудяга. Ще, звісно, є над чим працювати. Але це лише початок. Вітаю Івано-Франківську школу, Сергія Батомункоєва – першого наставника Людмили Лузан, полтавського тренера Миколу Мацапуру, Полтавщину та всю Україну з цим медальним здобутком", - додав він.

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Тепер на рахунку України одна золота медаль, дві срібні і дев'ять бронзових.

Олімпіада-2020: українська спортсменка Лузан завоювала бронзу у веслуванні на каное 01
Олімпіада-2020: українська спортсменка Лузан завоювала бронзу у веслуванні на каное 02
Олімпіада-2020: українська спортсменка Лузан завоювала бронзу у веслуванні на каное 03
Олімпіада-2020: українська спортсменка Лузан завоювала бронзу у веслуванні на каное 04
Олімпіада-2020: українська спортсменка Лузан завоювала бронзу у веслуванні на каное 05
Олімпіада-2020: українська спортсменка Лузан завоювала бронзу у веслуванні на каное 06
Олімпіада-2020: українська спортсменка Лузан завоювала бронзу у веслуванні на каное 07
Олімпіада-2020: українська спортсменка Лузан завоювала бронзу у веслуванні на каное 08

Автор: 

нагорода (1258) Олімпіада (687) спорт (1614)


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Топ коментарі
+21
Олимпиада-2020: украинская спортсменка Лузан завоевала бронзу в гребле на каноэ - Цензор.НЕТ 578
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05.08.2021 07:44
+12
Олімпіада-2020: українська спортсменка Лузан завоювала бронзу у веслуванні на каное - Цензор.НЕТ 7037
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05.08.2021 08:16
+8
Молодчинка!!! Вітання!!!
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05.08.2021 08:11
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Олимпиада-2020: украинская спортсменка Лузан завоевала бронзу в гребле на каноэ - Цензор.НЕТ 578
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05.08.2021 07:44 Відповісти
Молодчинка!!! Вітання!!!
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05.08.2021 08:11 Відповісти
Бронзой уже порадовали нас до отвала, разбавить бы теперь серебром и золотишком немного. Молодцы!
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05.08.2021 08:13 Відповісти
Олімпіада-2020: українська спортсменка Лузан завоювала бронзу у веслуванні на каное - Цензор.НЕТ 7037
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05.08.2021 08:16 Відповісти
А я еще и деньжат подрубил, буки на победу Бенфики коэфициент неплохой дали 2.03, был уверен , что Орлы русню вынесут.
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05.08.2021 10:11 Відповісти
Там еще и серб судил, скотыняка. Два чистых пенальти в ворота русни не поставил, вообще разгромом пахло.
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05.08.2021 10:14 Відповісти
Зато "Пищевик " себе аж 4 звездьІ над емблемой нарисовал , как Брежнев, они что сорок раз Чемпионат какой то брали,придурки убогие?
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05.08.2021 08:23 Відповісти
з дитинства за Бенфіку!
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05.08.2021 08:35 Відповісти
маловату буде...
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05.08.2021 08:40 Відповісти
Красавица
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05.08.2021 09:30 Відповісти
КОМСОМОЛЬЧЯНКА НА ДНЕПРЕ МОЛОДЕЦ
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05.08.2021 10:33 Відповісти
Вітаю!!
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05.08.2021 11:13 Відповісти
Чебан - красавчик! Какой заплыв был в Рио!
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05.08.2021 11:15 Відповісти
грацаньки молоток быть даже третьей из всего мира это крутяк!!!
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05.08.2021 12:23 Відповісти
 
 