Олімпіада-2020: українська спортсменка Лузан завоювала бронзу у веслуванні на каное. ФОТОрепортаж

Українська спортсменка Людмила Лузан завоювала бронзу у веслуванні на Олімпіаді-2020. Спортсменка фінішувала третьою на дистанції 200 м на змаганні в одиночному веслуванні на каное.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Facebook Міністерства молоді та спорту України.

Результат Людмина Лузан у фіналі - 47.034.

Спортсменка впевнено пройшла півфінал Олімпіади з найкращим результатом серед суперниць - 47.339, але у фіналі поступилася представницям Америки (45.932) та Канади (46.786).

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"Срібна медалістка ІІ Юнацьких Олімпійських ігор у Нанкіні-2014 з веслування на каное Людмила Лузан додає до своєї колекції бронзу Токіо-2020. Із цим здобутком її привітала команда та наш уславлений спортсмен Юрій Чебан. Зазначимо, що для нього це перша олімпійська нагорода як для тренера, а загалом четверта після бронзи Пекіна-2008, золота Лондона-2012 та Ріо-2016", - повідомив НОК України.

НОК зазначає, що Людмила Лузан відкрила медальний залік для українських веслувальників в олімпійському Токіо.

"Хоч зараз на Олімпійських іграх і немає дистанції 200 метрів у чоловіків, але нам вдалося продовжити династію спринтерів і в Україні, і у світі", - прокоментував виступ своєї підопічної головний тренер української збірної, Олімпійський чемпіон Юрій Чебан.

"Люда – велика молодчина та велика трудяга. Ще, звісно, є над чим працювати. Але це лише початок. Вітаю Івано-Франківську школу, Сергія Батомункоєва – першого наставника Людмили Лузан, полтавського тренера Миколу Мацапуру, Полтавщину та всю Україну з цим медальним здобутком", - додав він.

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Тепер на рахунку України одна золота медаль, дві срібні і дев'ять бронзових.















