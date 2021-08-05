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Новини Олімпіада-2020
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Три українські спортсменки вийшли до фіналу зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2020

Три українські спортсменки вийшли до фіналу зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2020

Три українські спортсменки - Ярослава Магучіх, Ірина Геращанко та Юлія Левченко вийшли у фінал Олімпіади в дисципліні стрибки у висоту серед жінок.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає Цензор.НЕТ.

Українки Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко впевнено подолали висоту 1,95 і стали фіналістками Олімпіади-2020.

Також читайте: Олімпіада-2020: українська спортсменка Лузан завоювала бронзу у веслуванні на каное. ФОТОрепортаж

Спортсменки змагатимуться за золото вже 7 серпня.

Автор: 

Олімпіада (687) спорт (1614)


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Топ коментарі
+16
Ярослава Магучих Чемпион...Зуб даю... українська Красуня вище всіх!!!Три украинских спортсменки вышли в финал по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020 - Цензор.НЕТ 3738
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05.08.2021 08:15
+6
Золото Срібло бронза НАШІ!!!
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05.08.2021 08:15
+6
Левченко тоже ничего.
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05.08.2021 08:36
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Ярослава Магучих Чемпион...Зуб даю... українська Красуня вище всіх!!!Три украинских спортсменки вышли в финал по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020 - Цензор.НЕТ 3738
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05.08.2021 08:15 Відповісти
Левченко тоже ничего.
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05.08.2021 08:36 Відповісти
Я нічого не маю проти Ярослави, але представ як бубочці було б поздоровляти із золотом Ірину Геращенко .
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05.08.2021 16:24 Відповісти
Золото Срібло бронза НАШІ!!!
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05.08.2021 08:15 Відповісти
Это очень реально. Их главная конкурентка походу не в фроме.

Три украинских спортсменки вышли в финал по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020 - Цензор.НЕТ 7467
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05.08.2021 08:41 Відповісти
Американку и рок-спортсменку все-таки не стоит списывать, золото+бронза будут хорошим результатом
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05.08.2021 09:50 Відповісти
А скільки там ще спортсменок дійшло до фіналу? Окрім наших трьох?.
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05.08.2021 08:32 Відповісти
11
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05.08.2021 08:55 Відповісти
Немного зрады.

Три украинских спортсменки вышли в финал по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020 - Цензор.НЕТ 2848
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05.08.2021 08:32 Відповісти
Патриоты не голосуют за Зеленского, значит таких нейтральных 73%.
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05.08.2021 08:53 Відповісти
и это страшно !
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05.08.2021 08:55 Відповісти
Ця заява стосувалась конкретно 2 спортсменок - ординок.
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05.08.2021 16:35 Відповісти
Там так и написано. Походу у вас с кацапским проблемы.
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05.08.2021 16:39 Відповісти
Сборная РАБссии в Олимпиаде не участвует..нет гимна нет флага нет названия сборная РАБссии...,Это же будет и с Белорусью...Лукашеску и Путлереску два Осла и Барана
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05.08.2021 08:40 Відповісти
Магучих взяла 195 с 1-й попытки, Геращенко и Левченко - с 3-ей
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05.08.2021 08:47 Відповісти
Ведущих белорусских спортсменок Лукашеску отстранил от Олимпиады поехали вторые и третьи номера во всех видах спорта ...номера потому и без медалей Бульбафюрер...Баран он и вАфрике Тупое быдло...Ведущие спортсменки положили большой и тодстый на колхозника...
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05.08.2021 08:50 Відповісти
В финал вышли 14 спортсменок, взявших 195 см.
Из них:
3 - с 1-й попытки
5 - со 2-й
6 - с 3-й
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05.08.2021 08:51 Відповісти
ВІТАЄМО !
Три українські спортсменки вийшли до фіналу зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 5135

....
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05.08.2021 08:54 Відповісти
Порядок выступлений в финале.
В предпоследней колонке - личный рекорд, в последней - лучший результат в этом сезоне.

Три українські спортсменки вийшли до фіналу зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 9979
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05.08.2021 09:08 Відповісти
А где же в єтом перечне Магучих???
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05.08.2021 09:38 Відповісти
увидел, сорри!
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05.08.2021 09:39 Відповісти
Одна из трёх. Если по последней колонке. Но при такой плотности - лотерея
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05.08.2021 13:09 Відповісти
Все три наши красавицы отвечали в пресс-зоне на украинском, умнички.
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05.08.2021 09:44 Відповісти
Одна гарна,друга гарна,а третя ще краща! (с)
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05.08.2021 18:08 Відповісти
 
 