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Три українські спортсменки вийшли до фіналу зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2020
Три українські спортсменки - Ярослава Магучіх, Ірина Геращанко та Юлія Левченко вийшли у фінал Олімпіади в дисципліні стрибки у висоту серед жінок.
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає Цензор.НЕТ.
Українки Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко впевнено подолали висоту 1,95 і стали фіналістками Олімпіади-2020.
Спортсменки змагатимуться за золото вже 7 серпня.
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+6 Андрей Лавриненко #413115
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