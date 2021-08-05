Три українські спортсменки вийшли до фіналу зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2020

Три українські спортсменки - Ярослава Магучіх, Ірина Геращанко та Юлія Левченко вийшли у фінал Олімпіади в дисципліні стрибки у висоту серед жінок.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає Цензор.НЕТ.

Українки Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко впевнено подолали висоту 1,95 і стали фіналістками Олімпіади-2020.

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Спортсменки змагатимуться за золото вже 7 серпня.