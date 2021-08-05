В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1052 нові випадки зараження, 542 людини одужали

В Україні зафіксовано 1052 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 5 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 4 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1052 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 81, медпрацівників – 37).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 532 особи;

летальних випадків – 25;

одужало – 542 особи.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 20 950 осіб,

методом ІФА – 9154 особи,

експрес-тестами – 15 970 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 256 397 осіб;

одужало – 2 188 815 осіб;

летальних випадків – 53 049;

проведено ПЛР-тестувань – 11 467 613.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях", - розповіли в МОЗ.







