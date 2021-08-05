В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1052 нові випадки зараження, 542 людини одужали
В Україні зафіксовано 1052 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 5 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 4 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1052 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 81, медпрацівників – 37).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 532 особи;
летальних випадків – 25;
одужало – 542 особи.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 20 950 осіб,
методом ІФА – 9154 особи,
експрес-тестами – 15 970 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 256 397 осіб;
одужало – 2 188 815 осіб;
летальних випадків – 53 049;
проведено ПЛР-тестувань – 11 467 613.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях", - розповіли в МОЗ.
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Остин "склоняется к тому, чтобы сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной" для военнослужащих на действительной службе.(с).
После этого должна последовать соответствующая реакция генерала Тарана, как мне кажется. Нет?