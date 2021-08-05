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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1052 нові випадки зараження, 542 людини одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1052 нові випадки зараження, 542 людини одужали

В Україні зафіксовано 1052 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 5 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 4 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1052 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 81, медпрацівників – 37).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1052 нові випадки зараження, 542 людини одужали 01 госпіталізовано – 532 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1052 нові випадки зараження, 542 людини одужали 01 летальних випадків – 25;

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1052 нові випадки зараження, 542 людини одужали 01 одужало – 542 особи.

Також читайте: Повна вакцинація дозволяє запобігти поширенню COVID-19 і появі нових штамів, - ЕМА

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1052 нові випадки зараження, 542 людини одужали 01 методом ПЛР – 20 950 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1052 нові випадки зараження, 542 людини одужали 01 методом ІФА – 9154 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1052 нові випадки зараження, 542 людини одужали 01 експрес-тестами – 15 970 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1052 нові випадки зараження, 542 людини одужали 01 захворіло – 2 256 397 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1052 нові випадки зараження, 542 людини одужали 01 одужало – 2 188 815 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1052 нові випадки зараження, 542 людини одужали 01 летальних випадків – 53 049;

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1052 нові випадки зараження, 542 людини одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 467 613.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1052 нові випадки зараження, 542 людини одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1052 нові випадки зараження, 542 людини одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1052 нові випадки зараження, 542 людини одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1052 нові випадки зараження, 542 людини одужали 14

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Починається нова хвиля.
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05.08.2021 08:51
+1
Это у вас правило такое? Идиотские идеи выдвигать и приписывать их оппоненту? Хреновое правило.
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05.08.2021 08:53
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Министр обороны США Ллойд Остин может на этой неделе запросить разрешение президента США Джо Байдена для обязательной вакцинации против COVID-19 всех военных на службе, сообщает https://zn.ua/WORLD/pentahon-objazhet-projti-vaktsinatsiju-vsekh-*******************.html Зеркало недели .
Остин "склоняется к тому, чтобы сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной" для военнослужащих на действительной службе.(с).

После этого должна последовать соответствующая реакция генерала Тарана, как мне кажется. Нет?
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05.08.2021 08:45 Відповісти
А что - Украинских военных не вакцинируют?
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05.08.2021 08:47 Відповісти
Отчего же? Вакцинируют. Правда, я не слышал о 100% охвате.
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05.08.2021 08:48 Відповісти
А надо чтоб всех одновременно? Поставить напротив 250 тыс военных 250 медсестёр и по команде всех ширнуть?
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05.08.2021 08:52 Відповісти
Это у вас правило такое? Идиотские идеи выдвигать и приписывать их оппоненту? Хреновое правило.
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05.08.2021 08:53 Відповісти
Ты ж волаешь о 100% охвате. Опиши свой вариант
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05.08.2021 08:54 Відповісти
Бот, ты свободен и направляйся к Министру Обороны США, который волает. Возьми у него интервью- каким образом он собирается это проделать.
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05.08.2021 08:55 Відповісти
Он-то знает как это проделать, а ты попытался его подковырнуть, а оказалось, что ты не знаешь
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05.08.2021 08:57 Відповісти
Повтор, спецом для тебя бот: ты свободен.
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05.08.2021 08:57 Відповісти
Пролетая, пролетай, пролетарий
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05.08.2021 08:59 Відповісти
Так и в вашем сообщении из США только желание 100% охвата как и у нас.
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05.08.2021 09:37 Відповісти
Починається нова хвиля.
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05.08.2021 08:51 Відповісти
Пробирки с новой версией уже завезли, значит будет очередная волна
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05.08.2021 10:52 Відповісти
Что ж, все по плану, согласно присланной разнарядки!
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05.08.2021 10:31 Відповісти
 
 