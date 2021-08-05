За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 159 121 особу, загалом - 3 855 095, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 2 215 230 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 6 млн щеплень проти COVID-19 зробили в Україні. За добу 4 серпня 2021 року вакциновано проти COVID-19 159 121 людину. Одну дозу отримали 95 690 людей, повністю імунізовані - 63 431 людина.

Протягом доби працювали: 880 мобільних бригад, 2667 пунктів щеплення; 281 центр вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 855 095 людей, з них отримали одну дозу – 3 855 093 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 215 230 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 070 323 щеплення", - розповіли в МОЗ.





