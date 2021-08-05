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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 159 121 особу, загалом - 3 855 095, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 159 121 особу, загалом - 3 855 095, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 2 215 230 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 6 млн щеплень проти COVID-19 зробили в Україні. За добу 4 серпня 2021 року вакциновано проти COVID-19 159 121 людину. Одну дозу отримали 95 690 людей, повністю імунізовані - 63 431 людина.

Протягом доби працювали: 880 мобільних бригад, 2667 пунктів щеплення; 281 центр вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 855 095 людей, з них отримали одну дозу – 3 855 093 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 215 230 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 070 323 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 159 121 особу, загалом - 3 855 095, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 159 121 особу, загалом - 3 855 095, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 159 121 особу, загалом - 3 855 095, - МОЗ 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5391) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 159 121 особу, загалом - 3 855 095, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8369
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05.08.2021 09:03 Відповісти
И не поспоришь
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05.08.2021 11:50 Відповісти
Статистика - полная фигня. Закарпатцы массово в нейтральной зоне вакцинируются по программе помощи венгерского правительства сопредельным странам (одноразовая вакцинация вакциной Johnson & Johnson). Едут "типа за границу", в нейтральной зоне укол и сразу возвращаются домой, без фактического въезда в Венгрию. Сертификаты о прививке потом выдаются через консульства Венгрии в Берегово и Ужгороде.
Так что количество вакцинированных реально выше за счёт вакцинации за границей. Могли бы с венграми наладить информационный обмен - речь всё-таки идёт о здоровье граждан . . .
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05.08.2021 14:47 Відповісти
 
 