У метро Києва виявили підозрілий предмет: закрито пересадочний вузол "Золоті ворота" - "Театральна"

Пересадочний вузол між станціями київського метро "Золоті ворота" та "Театральна" закрито для пасажирів.

Про це повідомляє Київський метрополітен в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку", - йдеться в повідомленні.

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Про відновлення роботи пересадки в звичайному режимі обіцяють повідомити додатково.