У метро Києва виявили підозрілий предмет: закрито пересадочний вузол "Золоті ворота" - "Театральна"
Пересадочний вузол між станціями київського метро "Золоті ворота" та "Театральна" закрито для пасажирів.
Про це повідомляє Київський метрополітен в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку", - йдеться в повідомленні.
Про відновлення роботи пересадки в звичайному режимі обіцяють повідомити додатково.
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Что ты делаешь?Не видишь - книгу читаю.Хорошая?Да, особенно эта фраза, которую я всё время читаю.
Над пропасть во ржи.