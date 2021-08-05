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Новини
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У метро Києва виявили підозрілий предмет: закрито пересадочний вузол "Золоті ворота" - "Театральна"

У метро Києва виявили підозрілий предмет: закрито пересадочний вузол

Пересадочний вузол між станціями київського метро "Золоті ворота" та "Театральна" закрито для пасажирів.

Про це повідомляє Київський метрополітен в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У київському метро від початку року склали майже 2,5 тис. протоколів на пасажирів без масок

Про відновлення роботи пересадки в звичайному режимі обіцяють повідомити додатково.

У метро Києва виявили підозрілий предмет: закрито пересадочний вузол Золоті ворота - Театральна 01

Київ (19424) Метрополітен (1416) мінування (1217)


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Бімба?
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05.08.2021 08:53 Відповісти
В метро Киева обнаружили подозрительный предмет: закрыт пересадочный узел "Золотые ворота"-"Театральная" - Цензор.НЕТ 4981
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05.08.2021 08:58 Відповісти
А не пора ли взорвать какую нибудь станцию метро в мордоре?!
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05.08.2021 08:54 Відповісти
Чому не в КМУ?
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05.08.2021 09:01 Відповісти
Чому не на Банковій
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05.08.2021 09:15 Відповісти
разумеется в качестве предвыборной программы - кацапы любят жестко чтоб !!!
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05.08.2021 09:07 Відповісти
Не хочу ничего плохого сказать о системе взаимодействия хозяйствования структуризации и работы между ветвями коммунальной столичной и охранными ветками власти, которые призваны защищать граждан, но как бы перед очевидными вещами их неприспособленности к земным реалиям можно говорить долго, нудно, а можно намного проще.
Что ты делаешь?Не видишь - книгу читаю.Хорошая?Да, особенно эта фраза, которую я всё время читаю.
Над пропасть во ржи.
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05.08.2021 09:46 Відповісти
 
 