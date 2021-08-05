США не підтримають заклик ВООЗ про мораторій на COVID-вакцинацію третьої дозою: це неправильний вибір, - Псакі

США відхилили заклик Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) ввести тимчасовий мораторій на вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 третьою дозою компонента.

Про це повідомила в середу на брифінгу прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми виразно відчуваємо, що це (тимчасовий мораторій. - Ред)) неправильний вибір, і що ми можемо зробити і те, і інше", - сказала Дженніфер Псакі, маючи на увазі можливість надати жителям США третю дозу вакцини і відправку вакцин у країни з низьким і середнім рівнем доходу. Вона також додала, що США пожертвували більше вакцин, ніж будь-яка інша країна в світі, і закликала інших наслідувати приклад американців.

"У цій країні у нас достатньо запасів, щоб упевнитися, що у кожного американця є доступ до вакцин", - зазначила Псакі.

Поставки вакцини США є частиною обіцянки президента Джо Байдена відправити 80 млн доз вакцин як допомогу в країни з низьким і середнім рівнем доходу. У червні Білий дім опублікував список країн, в які поставить 55 млн доз вакцини.

Раніше в середу генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав на час накласти мораторій на введення третьої дози вакцини від COVID-19, щоб більше вакцин було доставлено до країн, де багато людей ще не отримали жодного уколу.