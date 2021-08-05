УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9002 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 418 25

США не підтримають заклик ВООЗ про мораторій на COVID-вакцинацію третьої дозою: це неправильний вибір, - Псакі

США не підтримають заклик ВООЗ про мораторій на COVID-вакцинацію третьої дозою: це неправильний вибір, - Псакі

США відхилили заклик Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) ввести тимчасовий мораторій на вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 третьою дозою компонента.

Про це повідомила в середу на брифінгу прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми виразно відчуваємо, що це (тимчасовий мораторій. - Ред)) неправильний вибір, і що ми можемо зробити і те, і інше", - сказала Дженніфер Псакі, маючи на увазі можливість надати жителям США третю дозу вакцини і відправку вакцин у країни з низьким і середнім рівнем доходу. Вона також додала, що США пожертвували більше вакцин, ніж будь-яка інша країна в світі, і закликала інших наслідувати приклад американців.

"У цій країні у нас достатньо запасів, щоб упевнитися, що у кожного американця є доступ до вакцин", - зазначила Псакі.

Поставки вакцини США є частиною обіцянки президента Джо Байдена відправити 80 млн доз вакцин як допомогу в країни з низьким і середнім рівнем доходу. У червні Білий дім опублікував список країн, в які поставить 55 млн доз вакцини.

Раніше в середу генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав на час накласти мораторій на введення третьої дози вакцини від COVID-19, щоб більше вакцин було доставлено до країн, де багато людей ще не отримали жодного уколу.

вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) США (22590) Псакі Джен (148) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Хоч 100 порцій. Робити якісь висновки мона буде лише через кілька років.
показати весь коментар
05.08.2021 09:22
+3
Багач, а що ти тут робиш на нищебродському сайті? Гуляй на багатий. Он, на срувесну чи ще куди.
показати весь коментар
05.08.2021 09:53
+2
Она также добавила, что США пожертвовали больше вакцин, чем любая другая страна в мире.

Ну все верно, по классической схеме. После первых бесплатных доз, дальнейшие обязан покупать. Молодец Псаки, Эскобар просто дитя малое
показати весь коментар
05.08.2021 09:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоч 100 порцій. Робити якісь висновки мона буде лише через кілька років.
показати весь коментар
05.08.2021 09:22 Відповісти
Я не знаю зачем колоть вообще больше 1й дозы. Как говорил классик: "Достаточно одной таблэтки!". Маркетинг наверно, шоб заробыть больше бабла
показати весь коментар
05.08.2021 09:27 Відповісти
Не знаешь? Так читай
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34289274/ Results: Effectiveness after one dose of vaccine (BNT162b2 or ChAdOx1 nCoV-19) was notably lower among persons with the delta variant (30.7%; 95% confidence interval [CI], 25.2 to 35.7) than among those with the alpha variant (48.7%; 95% CI, 45.5 to 51.7); the results were similar for both vaccines. With the BNT162b2 vaccine, the effectiveness of two doses was 93.7% (95% CI, 91.6 to 95.3) among persons with the alpha variant and 88.0% (95% CI, 85.3 to 90.1) among those with the delta variant. With the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine, the effectiveness of two doses was 74.5% (95% CI, 68.4 to 79.4) among persons with the alpha variant and 67.0% (95% CI, 61.3 to 71.8) among those with the delta variant.
показати весь коментар
05.08.2021 10:51 Відповісти
Третьей тоже будет недостаточно. Уже в этом году обьявят
показати весь коментар
05.08.2021 10:54 Відповісти
Так це і так зрозуміло. Я щороку роблю прививку від грипу. Щороку. І тут те саме! Різниця в тому що коронавірус вже не сезонний, постійний. Тому і потрібно раз в пів року.
показати весь коментар
05.08.2021 11:34 Відповісти
Ну, ви колетесь щороку то вам потрібно.
А у нас всі знайомі і родичі ніколи не кололись від грипу, і ніяких наслідків.
То для чого починати - щоб потім робити це постійно?
показати весь коментар
05.08.2021 12:58 Відповісти
от, саме того й кажу - якщо раныше були вибори у кожній країні окремо, хтось помилявся з вибором хтось ні, хтось дивився що сусід обрав такий шлях та он чим закінчилось, той обрав такий шлях та отримав визнання, той так.. а зараз вибір повинні зробити усі, майже одночасно - і результат буде той або інший і з ним жити , і його не вдасця перекласти на Боба, Джеймса та ін .... Можна лише якось виправдовувати свої страхи якимись фейками для самозаспокоєння..
показати весь коментар
05.08.2021 09:33 Відповісти
Да колитесь вы хоть 10-й.
- А мне таблеток от жадности. Давайте побольше-побольше.
показати весь коментар
05.08.2021 09:32 Відповісти
багатим країнам начхати! в них контракти на файзер і модерну як мін до кінця року. а бідні най виживають як можна. коліться спутником как би намьок. бо не всі навіть китайські купити можуть
показати весь коментар
05.08.2021 09:34 Відповісти
Она также добавила, что США пожертвовали больше вакцин, чем любая другая страна в мире.

Ну все верно, по классической схеме. После первых бесплатных доз, дальнейшие обязан покупать. Молодец Псаки, Эскобар просто дитя малое
показати весь коментар
05.08.2021 09:39 Відповісти
Псаки наколола себе укольчиков молодости в кожу физиономии лица,
а другим - так вакцину предлагает. У моего пса острый глаз на такие вещи.
показати весь коментар
05.08.2021 09:39 Відповісти
Третья, п'ята, десятка, сота...
Зараз пишут, що імунітет після вакцинації зберігається 6 місяців, тобто з весни вакцинуватись по другому колу?
А надалі інтервали між вакцинаціями зменьшуть і вакцинуватись примусять частіше, я так розумію?
Цікаво, за 5 років життя повернеться у нормальний ритм? Чи з довідками про негативний тест та сертифікатами про вакцинацію населення ходитиме довічно?
показати весь коментар
05.08.2021 09:48 Відповісти
Нищеброды скулят в каментах выше.
Богатая и успешная страна США заботится прежде всего о своих гражданах. Все правильно.
Идити еду бомжам раздайте и гаджеты у детей своих отберите и отдайте на благотворительность, пока на улицах полно нищих
показати весь коментар
05.08.2021 09:48 Відповісти
Багач, а що ти тут робиш на нищебродському сайті? Гуляй на багатий. Он, на срувесну чи ще куди.
показати весь коментар
05.08.2021 09:53 Відповісти
Жля мудака многобкв:
"

.Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии - По полтиннику штука…

Нет, не возьму. - Но почему вы отказываетесь? - Не хочу. - Вы не сочувствуете детям Германии?- Сочувствую. - А, полтинника жалко? - Нет. - Так почему же? - Не хочу…
показати весь коментар
05.08.2021 10:00 Відповісти
Ти кому?
показати весь коментар
05.08.2021 10:15 Відповісти
грамотному
показати весь коментар
05.08.2021 11:15 Відповісти
Так тут всі дурні, натяків не розуміють. Якщо там натяк був, звичайно, а не аби що ляпнуть.
показати весь коментар
05.08.2021 11:20 Відповісти
То есть срусвесна это "бохатый" сайт по твоему мнению? Может рабсцейка еще бохатая и успешная страна для тебя? ))
показати весь коментар
05.08.2021 10:33 Відповісти
Та не, твое место там.
показати весь коментар
05.08.2021 10:55 Відповісти
Раз иронии не понимаешь.
показати весь коментар
05.08.2021 10:56 Відповісти
Интуитивно? США подписали Будапештский меморандум, но интуитивно понимали, что это лажа.
показати весь коментар
05.08.2021 09:55 Відповісти
Та ні, вони чітко розуміли, чим воно закінчиться. Але підставили Україну по повній програмі.
показати весь коментар
05.08.2021 10:16 Відповісти
 
 