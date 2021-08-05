США не підтримають заклик ВООЗ про мораторій на COVID-вакцинацію третьої дозою: це неправильний вибір, - Псакі
США відхилили заклик Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) ввести тимчасовий мораторій на вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 третьою дозою компонента.
Про це повідомила в середу на брифінгу прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми виразно відчуваємо, що це (тимчасовий мораторій. - Ред)) неправильний вибір, і що ми можемо зробити і те, і інше", - сказала Дженніфер Псакі, маючи на увазі можливість надати жителям США третю дозу вакцини і відправку вакцин у країни з низьким і середнім рівнем доходу. Вона також додала, що США пожертвували більше вакцин, ніж будь-яка інша країна в світі, і закликала інших наслідувати приклад американців.
"У цій країні у нас достатньо запасів, щоб упевнитися, що у кожного американця є доступ до вакцин", - зазначила Псакі.
Поставки вакцини США є частиною обіцянки президента Джо Байдена відправити 80 млн доз вакцин як допомогу в країни з низьким і середнім рівнем доходу. У червні Білий дім опублікував список країн, в які поставить 55 млн доз вакцини.
Раніше в середу генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав на час накласти мораторій на введення третьої дози вакцини від COVID-19, щоб більше вакцин було доставлено до країн, де багато людей ще не отримали жодного уколу.
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34289274/ Results: Effectiveness after one dose of vaccine (BNT162b2 or ChAdOx1 nCoV-19) was notably lower among persons with the delta variant (30.7%; 95% confidence interval [CI], 25.2 to 35.7) than among those with the alpha variant (48.7%; 95% CI, 45.5 to 51.7); the results were similar for both vaccines. With the BNT162b2 vaccine, the effectiveness of two doses was 93.7% (95% CI, 91.6 to 95.3) among persons with the alpha variant and 88.0% (95% CI, 85.3 to 90.1) among those with the delta variant. With the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine, the effectiveness of two doses was 74.5% (95% CI, 68.4 to 79.4) among persons with the alpha variant and 67.0% (95% CI, 61.3 to 71.8) among those with the delta variant.
А у нас всі знайомі і родичі ніколи не кололись від грипу, і ніяких наслідків.
То для чого починати - щоб потім робити це постійно?
- А мне таблеток от жадности. Давайте побольше-побольше.
Ну все верно, по классической схеме. После первых бесплатных доз, дальнейшие обязан покупать. Молодец Псаки, Эскобар просто дитя малое
а другим - так вакцину предлагает. У моего пса острый глаз на такие вещи.
Зараз пишут, що імунітет після вакцинації зберігається 6 місяців, тобто з весни вакцинуватись по другому колу?
А надалі інтервали між вакцинаціями зменьшуть і вакцинуватись примусять частіше, я так розумію?
Цікаво, за 5 років життя повернеться у нормальний ритм? Чи з довідками про негативний тест та сертифікатами про вакцинацію населення ходитиме довічно?
Богатая и успешная страна США заботится прежде всего о своих гражданах. Все правильно.
Идити еду бомжам раздайте и гаджеты у детей своих отберите и отдайте на благотворительность, пока на улицах полно нищих
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.Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии - По полтиннику штука…
Нет, не возьму. - Но почему вы отказываетесь? - Не хочу. - Вы не сочувствуете детям Германии?- Сочувствую. - А, полтинника жалко? - Нет. - Так почему же? - Не хочу…