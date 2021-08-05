У метро Києва вибухівку не знайшли: всі станції працюють у звичайному режимі

У Києві в метро завершили перевірку пересадочного вузла між "Золотими воротами" і "Театральною". Вибухівку не знайшли.

Про це повідомляє Київський метрополітен у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Перевірку пересадочного вузла завершено. Метрополітен працює у звичайному режимі. Дякуємо за розуміння" - йдеться в повідомленні.

"Сьогодні вранці в поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що на перилах ескалатора в переході між станціями метро "Театральна" і "Золоті ворота" є підозрілий предмет. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група і співробітники профільних служб. Подія належним чином зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень в управлінні поліції в метрополітені. Після проведення першочергових слідчих дій події буде дана правова кваліфікація. Після проведеної перевірки небезпечних речовин не виявил ", - повідомив Відділ комунікації поліції Києва.