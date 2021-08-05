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Новини
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У метро Києва вибухівку не знайшли: всі станції працюють у звичайному режимі

У метро Києва вибухівку не знайшли: всі станції працюють у звичайному режимі

У Києві в метро завершили перевірку пересадочного вузла між "Золотими воротами" і "Театральною". Вибухівку не знайшли.

Про це повідомляє Київський метрополітен у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Перевірку пересадочного вузла завершено. Метрополітен працює у звичайному режимі. Дякуємо за розуміння" - йдеться в повідомленні.

"Сьогодні вранці в поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що на перилах ескалатора в переході між станціями метро "Театральна" і "Золоті ворота"  є  підозрілий предмет. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група і співробітники профільних служб. Подія належним чином зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень в управлінні поліції в метрополітені. Після проведення першочергових слідчих дій події буде дана правова кваліфікація. Після проведеної перевірки небезпечних речовин не виявил ", - повідомив Відділ комунікації поліції Києва.

У метро Києва вибухівку не знайшли: всі станції працюють у звичайному режимі 01

вибухівка (468) Київ (19424) Метрополітен (1416) Нацполіція (15138)


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Отвлекают от вангергейта
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05.08.2021 09:22 Відповісти
Бімба відміняється. Мона змінити памперси.
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05.08.2021 09:25 Відповісти
Кстати, а помнишь до эпопеи с коронавирусом в Украине каждый день взрывалась граната. А щас нет Совпадение?
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05.08.2021 09:28 Відповісти
Ну так гранати скінчилися - 2 рік без оборонзамовлення ж!
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05.08.2021 17:49 Відповісти
 
 