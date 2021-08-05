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Новини Боротьба з коронавірусом
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США вимагатиме обов'язкової вакцинації проти COVID-19 для всіх іноземців, що в'їжджають до країни, - Associated Press

США вимагатиме обов'язкової вакцинації проти COVID-19 для всіх іноземців, що в'їжджають до країни, - Associated Press

Адміністрація президента США Джо Байдена вимагатиме, щоб більшість гостей, що прибувають з-за кордону в країну, були вакциновані проти COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Associated Press повідомило джерело в Білому домі.

За його словами, вимога про обов'язкову вакцинацію буде частиною плану адміністрації США щодо поетапного ослаблення обмежень на поїздки в країну для іноземних громадян.

Передбачається, що новий план буде введений в дію, коли США почнуть скасовувати обмеження на міжнародні поїздки. За даними джерела, терміни ще не визначені. Наразі міжвідомчі робочі групи вивчають, як і коли безпечно приступити до відновлення звичайних поїздок.

У кінцевому підсумку очікується, повідомив співрозмовник агентства, що всі іноземні громадяни, які в'їжджають в країну, за деякими обмеженими винятками, мають пройти вакцинацію проти COVID-19 для в'їзду в США.

Адміністрація Байдена зберегла обмеження на поїздки, посилаючись на поширення варіанту коронавірусу "Дельта" в країні.

Згідно з правилами, нерезидентам США, які були в Китаї, ЄС, Великій Британії, Ірландії, Бразилії, ПАР та Індії упродовж попередніх 14 днів, заборонений в'їзд у США.

Усі, хто приїздить в США, незалежно від вакцинації, повинні пред'явити негативний тест на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не підтримають заклик ВООЗ про мораторій на COVID-вакцинацію третьої дозою: це неправильний вибір, - Псакі

вакцина (4419) США (22590) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+3
Почему эти Черти так заторопились??? Я вовсе не об американцах, если что. Я о Чертях.
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05.08.2021 09:28
+3
Все правильно делают американцы. Нефиг безмозглых пускать к себе в страну.
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05.08.2021 09:29
+3
А те толпы индейцев, которые ежедневно лезут через границу, все как один привиты? Губернатор Флориды заявил Бидону --- Займитесь проблемой границ, а до того я нехочу слышать про ковид.
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05.08.2021 09:46
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США управляются биг-фармой и биг ИТ-индустрией.
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05.08.2021 09:27 Відповісти
Почему эти Черти так заторопились??? Я вовсе не об американцах, если что. Я о Чертях.
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05.08.2021 09:28 Відповісти
Все правильно делают американцы. Нефиг безмозглых пускать к себе в страну.
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05.08.2021 09:29 Відповісти
Найвеличнішого теж вакцинують?
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05.08.2021 09:30 Відповісти
Ну чого це "хочуть"? Вже провадять .Мій брат наразі буде відїзжати до Америки підписав контракт із фірмою, так перша вимога- сертифікат про вакцінацію.
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05.08.2021 09:35 Відповісти
Это что-же? руссофобия затевается опять? они ж там все непривитые сертифицированными во всем мире вакцинами? ну и дела!
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05.08.2021 09:38 Відповісти
Прайд-парад вирусоносителей с требованием прекратить дискриминацию по ковид-статусу.
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05.08.2021 09:40 Відповісти
Ковидофобы - средневековые мракобесы, отрицающие право человека самому определять свою ковидную ориентацию.
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05.08.2021 09:50 Відповісти
не бывает ковидной ориентации .а вот кацапская ориентация бывает
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05.08.2021 10:03 Відповісти
Ты мерзкий отрицатель прав человека самому выбирать себе ковид-статус.
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05.08.2021 10:08 Відповісти
не парься...твой статус ковид выбирать будет,а не ты .а ему пофиг,мерзкий ты или нет,как и твои права...
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05.08.2021 10:14 Відповісти
Ты что, ковид это не болезнь, а природное разнообразие. Кому-то нравится быть розовым слоником, а кому-то небинарной лошадкой, кто-то видит себя трансковидовариантным, а кто-то ковидомутофилом. А ты кованым сапогом нетерпимости отрицаеш мечту человечества о свободе.
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05.08.2021 10:28 Відповісти
А те толпы индейцев, которые ежедневно лезут через границу, все как один привиты? Губернатор Флориды заявил Бидону --- Займитесь проблемой границ, а до того я нехочу слышать про ковид.
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05.08.2021 09:46 Відповісти
Шаблон - образец, по к-рому изготовляются какие-н. одинаковые изделия.
Заложники шаблонного мышления это уже производное от умственного кастрата.
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05.08.2021 09:58 Відповісти
до конца августа успеют?
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05.08.2021 10:02 Відповісти
"Антипрививочники"!!! Ану бігом в ООН і в різні правозахисні організації!!! Скарги писать про "ущемлення прав і свобод громадянина" адміністрацією "Бідона"!!!
Ага! "херушки"! Коли треба буде їхать, мовчки "засунуть язик у сраку" і підуть вакцинуваться!
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05.08.2021 10:09 Відповісти
Та насрать на самом деле. Это во-первых. Во-вторых определять условия въезда иностранцам каждая страна может как угодно - хоть через кастрацию.
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05.08.2021 10:43 Відповісти
От Литва і "опрєделяє" - хто мав можливість провакцинуваться і не мав протипоказань а потім захворів "ковід" - не платить лікарняних! Та ви тут "вереск" підняли про "порушення основ демократії, прав і свобод"
(У мене клієнт був колись у суді - на нього подав позов один "чорт" Суть така: Мій клієнт їхав уночі на машині по місту І зненацька йому під колеса впав цей "чорт" Клієнт устиг крутнуть руля, але руку йому все одно переїхав і зламав Ще й переднім крилом по голові дав "Менти" справу закрили, так він спробував з водія в цивільному порядку "бабки збить" Питаю заявника: Ви через дорогу перейти хотіли? "Так!" "Там пішохідний перехід був?" "Так! Але було далеко обходить - там вздовж дороги загорожа стоїть" "Так Ви через загорожу лізли?" "Так!" "А чого з неї впали?" "Бо був "випивши"
Кажу судді: "Про що тоді мова? Людина добровільно вжила спитртні напої, полізла через загорожу, що встановлена спеціально, щоб ніхто не виходив на проїїжджу частину поза межами пішохідного переходу і впала під колеса!" Само-собою - заявник був "посланий лісом")
Те ж саме й тут! Держава надає можливість громадянину уникнуть захворювання чи зменшить його тяжкість Для цього встановила чіткі правила і вимоги Людина їх ігнорує? Значить - "йде лісом"!
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05.08.2021 11:08 Відповісти
Нет, это совсем не то же самое. Но как я вижу, вы не понимаете разницы между гражданином и иностранцем.
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05.08.2021 11:10 Відповісти
Синку! Я в свій час захищав курсову роботу по темі "Громадянство" Вів справи - захищаючи інтереси як громадян України так і інших держав(в тому числі і з питань ущемлення їх прав) А ти мені пишеш що я "не панімаю"... А ти сам то ЩО "панімаєш"? Як ковбасу різать?
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05.08.2021 11:24 Відповісти
Правильно все роблять.
Дуже зручний метод відсіву ідіотів.
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05.08.2021 10:41 Відповісти
 
 