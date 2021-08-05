США вимагатиме обов'язкової вакцинації проти COVID-19 для всіх іноземців, що в'їжджають до країни, - Associated Press
Адміністрація президента США Джо Байдена вимагатиме, щоб більшість гостей, що прибувають з-за кордону в країну, були вакциновані проти COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Associated Press повідомило джерело в Білому домі.
За його словами, вимога про обов'язкову вакцинацію буде частиною плану адміністрації США щодо поетапного ослаблення обмежень на поїздки в країну для іноземних громадян.
Передбачається, що новий план буде введений в дію, коли США почнуть скасовувати обмеження на міжнародні поїздки. За даними джерела, терміни ще не визначені. Наразі міжвідомчі робочі групи вивчають, як і коли безпечно приступити до відновлення звичайних поїздок.
У кінцевому підсумку очікується, повідомив співрозмовник агентства, що всі іноземні громадяни, які в'їжджають в країну, за деякими обмеженими винятками, мають пройти вакцинацію проти COVID-19 для в'їзду в США.
Адміністрація Байдена зберегла обмеження на поїздки, посилаючись на поширення варіанту коронавірусу "Дельта" в країні.
Згідно з правилами, нерезидентам США, які були в Китаї, ЄС, Великій Британії, Ірландії, Бразилії, ПАР та Індії упродовж попередніх 14 днів, заборонений в'їзд у США.
Усі, хто приїздить в США, незалежно від вакцинації, повинні пред'явити негативний тест на COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Заложники шаблонного мышления это уже производное от умственного кастрата.
Ага! … "херушки"! … Коли треба буде їхать, мовчки "засунуть язик у сраку" і підуть вакцинуваться!
(У мене клієнт був колись у суді - на нього подав позов один "чорт" Суть така: Мій клієнт їхав уночі на машині по місту І зненацька йому під колеса впав цей "чорт" Клієнт устиг крутнуть руля, але руку йому все одно переїхав і зламав Ще й переднім крилом по голові дав "Менти" справу закрили, так він спробував з водія в цивільному порядку "бабки збить" Питаю заявника: Ви через дорогу перейти хотіли? "Так!" "Там пішохідний перехід був?" "Так! Але було далеко обходить - там вздовж дороги загорожа стоїть" "Так Ви через загорожу лізли?" "Так!" "А чого з неї впали?" "Бо був "випивши"
Кажу судді: "Про що тоді мова? Людина добровільно вжила спитртні напої, полізла через загорожу, що встановлена спеціально, щоб ніхто не виходив на проїїжджу частину поза межами пішохідного переходу і впала під колеса!" Само-собою - заявник був "посланий лісом")
Те ж саме й тут! Держава надає можливість громадянину уникнуть захворювання чи зменшить його тяжкість Для цього встановила чіткі правила і вимоги Людина їх ігнорує? Значить - "йде лісом"!
Дуже зручний метод відсіву ідіотів.