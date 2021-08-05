США вимагатиме обов'язкової вакцинації проти COVID-19 для всіх іноземців, що в'їжджають до країни, - Associated Press

Адміністрація президента США Джо Байдена вимагатиме, щоб більшість гостей, що прибувають з-за кордону в країну, були вакциновані проти COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Associated Press повідомило джерело в Білому домі.

За його словами, вимога про обов'язкову вакцинацію буде частиною плану адміністрації США щодо поетапного ослаблення обмежень на поїздки в країну для іноземних громадян.

Передбачається, що новий план буде введений в дію, коли США почнуть скасовувати обмеження на міжнародні поїздки. За даними джерела, терміни ще не визначені. Наразі міжвідомчі робочі групи вивчають, як і коли безпечно приступити до відновлення звичайних поїздок.

У кінцевому підсумку очікується, повідомив співрозмовник агентства, що всі іноземні громадяни, які в'їжджають в країну, за деякими обмеженими винятками, мають пройти вакцинацію проти COVID-19 для в'їзду в США.

Адміністрація Байдена зберегла обмеження на поїздки, посилаючись на поширення варіанту коронавірусу "Дельта" в країні.

Згідно з правилами, нерезидентам США, які були в Китаї, ЄС, Великій Британії, Ірландії, Бразилії, ПАР та Індії упродовж попередніх 14 днів, заборонений в'їзд у США.

Усі, хто приїздить в США, незалежно від вакцинації, повинні пред'явити негативний тест на COVID-19.

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