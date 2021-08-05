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Новини
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За два роки чинної влади немає жодного прикладу успішного конкурсу та залучення кандидатів світового рівня у наглядові ради, - ексглава правління "Укргазвидобування" Прохоренко

За два роки чинної влади немає жодного прикладу успішного конкурсу та залучення кандидатів світового рівня у наглядові ради, - ексглава правління

У чинної влади немає лідера реформи корпоративного управління, як і запиту на саму реформу. Навіть більше, чинна влада не може залучити до роботи в Україні в наглядових радах і менеджменті жодного кандидата світового рівня

Про це заявив колишній голова правління "Укргазвидобування" Олег Прохоренко, коментуючи пост голови наглядової ради "Укроборонпрому" (УОП) Тимофія Милованова про наглядові ради на державних підприємствах України, передає Цензор.НЕТ.

"Тимофій Милованов, давайте чесно.  У цієї влади немає

1) лідера реформи корпоративного управління;

2) запита на реформу корп. управління;

3) системного бачення, що повинна досягти реформа корп. управління;

4) компетенцій для залучення та оцінки кандидатів в наглядові ради та менеджмент, які б відповідали кращим світовим практикам.

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Ви це знаєте. Все що відбувається - це хаотичне шарахання, протягування приватних інтересів, і намагання виграти час (для чого тільки?). Я знаю, що в окремих випадках таких як УОП робляться правильні речі. Але нема загального руху вперед в корп. управлінні. На жаль, треба визнати, що здебільшого те що ще залишилося - це люди, яких залучили за епохи Порошенка.

Мій особистий приклад. Мене прибрали з наглядової ради Укроборонпрому в жовтні 2020 році після року безкоштовної роботи, без жодних пояснень, без жодного "дякую" за рік кваліфікованої професійної роботи безкоштовно. Ми дійсно допомагали менеджменту створити фундамент реформ, якими ви зараз пишаєтеся. Але все це не мало жодного значення, коли мене прибрали з наглядової ради.

Далі. В 2019-20 я подавався на конкурси в наглядові ради та менеджмент кількох державних компаній. У мене освіта світового рівня з найкращих американських університетів. 8 років досвіду в найкращій світовій консалтинговій компанії McKinsey, досвід проєктів трансформації в 8 країнах в майже 10 індустріях. Я проводив реальну (а не на словах) трансформацію Укргазвидобування та реально (а не на словах) збільшував видобуток газу в Україні.

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Чи цікавий я для держави для управління підприємствами? Ні. Всі конкурси, куди я подавався, закінчилися нічим. Пшик. Чому? Тому що я не пішов ні з ким домовлятися у владі, нікому не обіцяв ніяких плюшок зі своєї посади. Дивіться пункти 1-4.

За 2 роки влади жодного прикладу успішного конкурсу та залучення кандидатів світового рівня.

Я радий, що Вам особисто щось таки вдається робити за цього режиму, але давайте на чорне все таки казати чорне", - заявив Прохоренко.

"Можливо ви праві повністю, можливо частково. Критика, підзвітність та публічність - кров демократії. Тому я вас вдячний за коментар. Я не можу говорити про всю реформу корп управління. Наглядова рада НАК має багато проблем. Певні наглядові ради банків діють добре. І так, багато людей було призначено за Порошенка. Але гарні призначення і зараз. (Готовий приватно обговорити прізвища, публічно не буду - щоб їх не хейтили).

Культуру корпоративного управління потріьно розвивати. Нашому суспільству ще далеко до розуміння нащо потрібні ради", - відповів Милованов.

За два роки чинної влади немає жодного прикладу успішного конкурсу та залучення кандидатів світового рівня у наглядові ради, - ексглава правління Укргазвидобування Прохоренко 01
За два роки чинної влади немає жодного прикладу успішного конкурсу та залучення кандидатів світового рівня у наглядові ради, - ексглава правління Укргазвидобування Прохоренко 02
За два роки чинної влади немає жодного прикладу успішного конкурсу та залучення кандидатів світового рівня у наглядові ради, - ексглава правління Укргазвидобування Прохоренко 03

наглядова рада (639) Укроборонпром (1732) Прохоренко (31) Милованов Тимофій (415)


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Топ коментарі
+13
За два года действующей власти нет ни одного примера успешного конкурса и привлечения кандидатов мирового уровня в наблюдательные советы, - глава правления "Укргаздобычи" Прохоренко - Цензор.НЕТ 980
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05.08.2021 10:06
+11
наглядова раде УЗ

За два года действующей власти нет ни одного примера успешного конкурса и привлечения кандидатов мирового уровня в наблюдательные советы, - глава правления "Укргаздобычи" Прохоренко - Цензор.НЕТ 9222
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05.08.2021 10:11
+10
И вот результат правления зеленой пошести

За два года действующей власти нет ни одного примера успешного конкурса и привлечения кандидатов мирового уровня в наблюдательные советы, - глава правления "Укргаздобычи" Прохоренко - Цензор.НЕТ 6703
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05.08.2021 10:05
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А Лещенко? А Наем?
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05.08.2021 10:00 Відповісти
клоуни.
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05.08.2021 10:01 Відповісти
а украинцам обязательно надо что бы за ними наблюдали?
- мы совсем импотенты, да?
А как в других странах?
Международные наблюдатели на выборах это другое если что...
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05.08.2021 10:05 Відповісти
За два года действующей власти нет ни одного примера успешного конкурса и привлечения кандидатов мирового уровня в наблюдательные советы, - глава правления "Укргаздобычи" Прохоренко - Цензор.НЕТ 980
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05.08.2021 10:06 Відповісти
причем здесь вор Беня?
просто многие эксперты симпатизирующие Украине пишут что роль иностранцев в наблюдательных советах, это в основном выкачка денег в пользу иностранного капитала..
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05.08.2021 10:09 Відповісти
наглядова раде УЗ

За два года действующей власти нет ни одного примера успешного конкурса и привлечения кандидатов мирового уровня в наблюдательные советы, - глава правления "Укргаздобычи" Прохоренко - Цензор.НЕТ 9222
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05.08.2021 10:11 Відповісти
Даже повторюсь. Вот как происходила выкачка денег при них во времена президентства Пороха и при зеленой плесени.

За два роки чинної влади немає жодного прикладу успішного конкурсу та залучення кандидатів світового рівня у наглядові ради, - глава правління "Укргазвидобування" Прохоренко - Цензор.НЕТ 8921
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05.08.2021 10:15 Відповісти
спасибо Пете что настроили зеленой энергетики а теперь они выкачивают деньги с Украины,
все те" прямые иностраные инвестиции" деньги наших олигархов с офшоров
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05.08.2021 10:24 Відповісти
Врешь. В треше в энергетике виноваты конкретно два персонажа, а не зеленая энергетика. На Цензоре есть куча информации

За два роки чинної влади немає жодного прикладу успішного конкурсу та залучення кандидатів світового рівня у наглядові ради, - глава правління "Укргазвидобування" Прохоренко - Цензор.НЕТ 7138
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05.08.2021 10:30 Відповісти
Например:

Угольный трейдер Ахметова увеличил прибыль за полгода до 1,8 миллиарда (обновлено)
https://biz.censor.net/news/3280773/ugolnyyi_treyider_ahmetova_uvelichil_pribyl_za_polgoda_do_18_milliarda_obnovleno
Как "доение" Энергоатома помирило Коломойского с Ахметовым
https://biz.censor.net/resonance/3221279/*********************************************************

И так далее ....
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05.08.2021 10:33 Відповісти
А это кому сейчас перепадает гешефт от грабежа гос.компаний

За два роки чинної влади немає жодного прикладу успішного конкурсу та залучення кандидатів світового рівня у наглядові ради, - глава правління "Укргазвидобування" Прохоренко - Цензор.НЕТ 264
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05.08.2021 10:18 Відповісти
И так далее в этом же духе

За два роки чинної влади немає жодного прикладу успішного конкурсу та залучення кандидатів світового рівня у наглядові ради, - глава правління "Укргазвидобування" Прохоренко - Цензор.НЕТ 4662
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05.08.2021 10:21 Відповісти
а что же нету новости что ЗТМК у подельника Порошенко, Фірташа забрали Запорізький титано-магнієвий комбінат.
При Пете сидел директором ставленик Фирташа Сивак, который после себя оставил 1,5 лярда долгов
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05.08.2021 10:29 Відповісти
Без проблем про "подельника ", которому намедни зеленые списали многомиллиардные долги. Если не забыл, то миллиардов 20 с лишком.

За два роки чинної влади немає жодного прикладу успішного конкурсу та залучення кандидатів світового рівня у наглядові ради, - глава правління "Укргазвидобування" Прохоренко - Цензор.НЕТ 5557
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05.08.2021 10:36 Відповісти
Еще одно зеленое чмо, которого згвалтував кондитер в извращенной форме😀
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05.08.2021 10:37 Відповісти
само ты чмо, мнен Зе точно как и Петя до ... ракы
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05.08.2021 10:42 Відповісти
Тому на виборах ви голосували за зЕ.
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05.08.2021 10:50 Відповісти
за Блю, а за Петю голосовал в 2014
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05.08.2021 11:07 Відповісти
Обязательно. Если 76% выбирают президентом кловуна с цирка - то обязательно.
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05.08.2021 10:07 Відповісти
А ви би хотіли, щоб було чесно ? Тоді наглядачі та комісії потрібні.
Чи вас все влаштовує ?
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05.08.2021 10:08 Відповісти
https://censor.net/ru/user/354814 - меня вообще сейчас ничего не устраивает, НО вы вспомните этих многочисленных иностранных наблюдателей которые были до этого

- все, обсолютно все оказались замешанными в коррупционных схемах и мутняках..
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05.08.2021 10:12 Відповісти
По твоему тогда пусть уже наше ворье ворует. Все в дом, все в дом...
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05.08.2021 10:16 Відповісти
если воруют одинаково (как было до этого), то знаете что?
- пускай тогда воруют наши воры - тогда хоть что то будет оседать в Украине и работать, а не уходить полностью ..
Это все равно, что если нам не везет с презиками 6-ой раз подряд, то давайте изберем кого из за Бугра,
- если в Армии проблемы, то давайте пригласим другую
- если под нашим флагом не фартит, то давайте возьмем флаг другой страны и тд и тп...
Меньшевартость и унижение..
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05.08.2021 10:22 Відповісти
Для начала я бы ввел прямое правление и судей из Англии или США. И платил бы этим чиновникам больше чем они получают в своих странах. Лет на 20-30. А там подросло бы новое поколение в Украине и разрешил бы их принимать на работу.
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05.08.2021 10:27 Відповісти
отдать юстицию и суды другому гос-ву, это добровольно отказаться от суверенитета
- мы так почти и сделали когда отказались от ЯО по Будапештскому меморандуму - чем все закончилось мы знаем уже..
впрочем какаяразница, да? - лишь бы свет на улицах был..
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05.08.2021 10:32 Відповісти
Назарбаев пригласил английских судей, и ничего, вроде на Астаной по прежнему казахский флаг. Но, ты, лапоть, видно об этом не знаешь
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05.08.2021 10:40 Відповісти
и как там в Казахстане чувырло?
пишут что после Туркменистана там вторая Сев. Корея - люди забиты, унижены и раздавлены..
Тебе опять ссылку нужно, да?
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05.08.2021 10:45 Відповісти
Лапоть, ты тупой до нельзя. Ты посмотри в какой суд пригласили англичан а потом гундось, недоразвитое
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05.08.2021 10:46 Відповісти
в хозяйственный если по простому - все активы перешли благополучно семье Назарбаева и его клану..
Энто успех для тебя канечна..
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05.08.2021 10:48 Відповісти
Ну, ты и тупой лапоть. И для этого Назарбаев принласил англичан, что б второй раз забрать то, что забрал. Лапоть, ты дебил с рождения, мли курсы какие оканчивал? Трускавец, не?
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05.08.2021 10:50 Відповісти
Кстати, лапоть сравни ввп кащахстана на душу населения, и у нас, средеюю щарплату у еас и там. Прозреешь
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05.08.2021 10:51 Відповісти
Лапоть, шо ты гундосишь? Давай расскажи за корупцию в наблюдательных советах с иностранцами?
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05.08.2021 10:33 Відповісти
давай у своей жинки требуй быдло..
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05.08.2021 10:36 Відповісти
Лапоть, быдло тебе лыбу с зеркала по утрам тянет. То шо там за корупцию, быдло, слился?
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05.08.2021 10:38 Відповісти
Был на железке один поляк. Хороший парень, веселый такой. Рокер. Так он даже не в набсовете был, а при портфеле, при шпаге. Теперь его по всей Польше гоняют, украденное у нас бабло вытряхивают. А из него все сыплется и сыплется. Как считаешь, поляк - это иностранец?
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05.08.2021 10:46 Відповісти
Считаю, что в корпоративной реформе, ты что хряк в апельсинах. Прочти текст еще раз а потом еще столько раз, чтоб до тебя дошло
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05.08.2021 10:49 Відповісти
Ну, допустим, я хряк в апельсинах. Нехай. Но ты-то у нас светочь, млять, чертов гений, светлая голова! Где, *****, корпоративная реформа? Или ты не гений? Ты баран у новых ворот?! Чё тогда невкусный пар ротом пускаем?
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05.08.2021 10:53 Відповісти
тю...даже за твоей рахой в "прёмгазе" немтцы наблюдают
а тебе Украина чего то муляет
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05.08.2021 10:10 Відповісти
Да, продажный журнашлюх Сирьожа Лещ и некий пуштун действительно сжелали парадоксальную карьеру, невозможную ни в одной нормальной стране. Два бездарных балабола, и, вдруг, "успешные менеджеры" с баснословными окладами для нищей страны.
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05.08.2021 10:41 Відповісти
Вроде бы журналисты, а на самом деле продажные проститутки.
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05.08.2021 11:43 Відповісти
И вот результат правления зеленой пошести

За два года действующей власти нет ни одного примера успешного конкурса и привлечения кандидатов мирового уровня в наблюдательные советы, - глава правления "Укргаздобычи" Прохоренко - Цензор.НЕТ 6703
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05.08.2021 10:05 Відповісти
Дениску Милованова пригласите, мировой уровень у него зашкаливает, почекайте только фингал сойдет.
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05.08.2021 10:09 Відповісти
Авторитетные специалисты с мировым именем не будут закрывать глаза и будут сильно мешать Зеле и другим Бениным холуям выносить страну.

За два года действующей власти нет ни одного примера успешного конкурса и привлечения кандидатов мирового уровня в наблюдательные советы, - глава правления "Укргаздобычи" Прохоренко - Цензор.НЕТ 3751
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05.08.2021 10:13 Відповісти
За два роки чинної влади немає жодного прикладу успішного конкурсу та залучення кандидатів світового рівня у наглядові ради, - глава правління "Укргазвидобування" Прохоренко - Цензор.НЕТ 9936
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05.08.2021 10:14 Відповісти
Я предлагаю сделать две цены. Для тех кто не голосовал за Кловуна и для тех кто голосовал. Почему я должен страдать за то шо другие сделали?
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05.08.2021 10:22 Відповісти
Хужынибудит)))))
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05.08.2021 10:36 Відповісти
Назовите хоть одну программу, действие где бы Зе власть не обосралась. Я такого не знаю
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05.08.2021 10:38 Відповісти
Чем дальше от кормушки, тем больше откровений.
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05.08.2021 10:38 Відповісти
Т.е. зельцман начнет сдавать своих подельников после снятия с должности, логично?
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05.08.2021 10:43 Відповісти
Абсолютно как и все папередники.
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05.08.2021 10:49 Відповісти
А какой дурак на это подпишется? Только мошенники вроде Аслунда. И тот сбежал после такого как понял что хороших денег ему не видать.
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05.08.2021 10:43 Відповісти
При этой власти никто из нормальных
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05.08.2021 10:44 Відповісти
Нашему комуняке зе, Запад не авторитет, в него есть свля "школа коломойши", нада сначала, в первую очередь устроить свою шпану из 95 балагана.
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05.08.2021 11:04 Відповісти
У этой власти нет:

1) лидера реформы корпоративного управления;
2) запроса на реформу корпоративного управления;
3) системного видения, чего должна достичь реформа корпоративного управления;
4) компетенций для привлечения и оценки кандидатов в наблюдательные советы и менеджмент, соответствующих лучшим мировым практикам.Источник: https://censor.net/ru/n3280954==== Я так понимаю, что у "Укргаздобычи" с этими вещами всё в порядке, в таком случае - "где деньги (газ) Зин?
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05.08.2021 11:56 Відповісти
 
 