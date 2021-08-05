За два роки чинної влади немає жодного прикладу успішного конкурсу та залучення кандидатів світового рівня у наглядові ради, - ексглава правління "Укргазвидобування" Прохоренко

У чинної влади немає лідера реформи корпоративного управління, як і запиту на саму реформу. Навіть більше, чинна влада не може залучити до роботи в Україні в наглядових радах і менеджменті жодного кандидата світового рівня

Про це заявив колишній голова правління "Укргазвидобування" Олег Прохоренко, коментуючи пост голови наглядової ради "Укроборонпрому" (УОП) Тимофія Милованова про наглядові ради на державних підприємствах України, передає Цензор.НЕТ.

"Тимофій Милованов, давайте чесно. У цієї влади немає

1) лідера реформи корпоративного управління;

2) запита на реформу корп. управління;

3) системного бачення, що повинна досягти реформа корп. управління;

4) компетенцій для залучення та оцінки кандидатів в наглядові ради та менеджмент, які б відповідали кращим світовим практикам.

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Ви це знаєте. Все що відбувається - це хаотичне шарахання, протягування приватних інтересів, і намагання виграти час (для чого тільки?). Я знаю, що в окремих випадках таких як УОП робляться правильні речі. Але нема загального руху вперед в корп. управлінні. На жаль, треба визнати, що здебільшого те що ще залишилося - це люди, яких залучили за епохи Порошенка.

Мій особистий приклад. Мене прибрали з наглядової ради Укроборонпрому в жовтні 2020 році після року безкоштовної роботи, без жодних пояснень, без жодного "дякую" за рік кваліфікованої професійної роботи безкоштовно. Ми дійсно допомагали менеджменту створити фундамент реформ, якими ви зараз пишаєтеся. Але все це не мало жодного значення, коли мене прибрали з наглядової ради.

Далі. В 2019-20 я подавався на конкурси в наглядові ради та менеджмент кількох державних компаній. У мене освіта світового рівня з найкращих американських університетів. 8 років досвіду в найкращій світовій консалтинговій компанії McKinsey, досвід проєктів трансформації в 8 країнах в майже 10 індустріях. Я проводив реальну (а не на словах) трансформацію Укргазвидобування та реально (а не на словах) збільшував видобуток газу в Україні.

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Чи цікавий я для держави для управління підприємствами? Ні. Всі конкурси, куди я подавався, закінчилися нічим. Пшик. Чому? Тому що я не пішов ні з ким домовлятися у владі, нікому не обіцяв ніяких плюшок зі своєї посади. Дивіться пункти 1-4.

За 2 роки влади жодного прикладу успішного конкурсу та залучення кандидатів світового рівня.

Я радий, що Вам особисто щось таки вдається робити за цього режиму, але давайте на чорне все таки казати чорне", - заявив Прохоренко.

"Можливо ви праві повністю, можливо частково. Критика, підзвітність та публічність - кров демократії. Тому я вас вдячний за коментар. Я не можу говорити про всю реформу корп управління. Наглядова рада НАК має багато проблем. Певні наглядові ради банків діють добре. І так, багато людей було призначено за Порошенка. Але гарні призначення і зараз. (Готовий приватно обговорити прізвища, публічно не буду - щоб їх не хейтили).

Культуру корпоративного управління потріьно розвивати. Нашому суспільству ще далеко до розуміння нащо потрібні ради", - відповів Милованов.





