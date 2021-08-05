За два роки чинної влади немає жодного прикладу успішного конкурсу та залучення кандидатів світового рівня у наглядові ради, - ексглава правління "Укргазвидобування" Прохоренко
У чинної влади немає лідера реформи корпоративного управління, як і запиту на саму реформу. Навіть більше, чинна влада не може залучити до роботи в Україні в наглядових радах і менеджменті жодного кандидата світового рівня
Про це заявив колишній голова правління "Укргазвидобування" Олег Прохоренко, коментуючи пост голови наглядової ради "Укроборонпрому" (УОП) Тимофія Милованова про наглядові ради на державних підприємствах України, передає Цензор.НЕТ.
"Тимофій Милованов, давайте чесно. У цієї влади немає
1) лідера реформи корпоративного управління;
2) запита на реформу корп. управління;
3) системного бачення, що повинна досягти реформа корп. управління;
4) компетенцій для залучення та оцінки кандидатів в наглядові ради та менеджмент, які б відповідали кращим світовим практикам.
Ви це знаєте. Все що відбувається - це хаотичне шарахання, протягування приватних інтересів, і намагання виграти час (для чого тільки?). Я знаю, що в окремих випадках таких як УОП робляться правильні речі. Але нема загального руху вперед в корп. управлінні. На жаль, треба визнати, що здебільшого те що ще залишилося - це люди, яких залучили за епохи Порошенка.
Мій особистий приклад. Мене прибрали з наглядової ради Укроборонпрому в жовтні 2020 році після року безкоштовної роботи, без жодних пояснень, без жодного "дякую" за рік кваліфікованої професійної роботи безкоштовно. Ми дійсно допомагали менеджменту створити фундамент реформ, якими ви зараз пишаєтеся. Але все це не мало жодного значення, коли мене прибрали з наглядової ради.
Далі. В 2019-20 я подавався на конкурси в наглядові ради та менеджмент кількох державних компаній. У мене освіта світового рівня з найкращих американських університетів. 8 років досвіду в найкращій світовій консалтинговій компанії McKinsey, досвід проєктів трансформації в 8 країнах в майже 10 індустріях. Я проводив реальну (а не на словах) трансформацію Укргазвидобування та реально (а не на словах) збільшував видобуток газу в Україні.
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Чи цікавий я для держави для управління підприємствами? Ні. Всі конкурси, куди я подавався, закінчилися нічим. Пшик. Чому? Тому що я не пішов ні з ким домовлятися у владі, нікому не обіцяв ніяких плюшок зі своєї посади. Дивіться пункти 1-4.
За 2 роки влади жодного прикладу успішного конкурсу та залучення кандидатів світового рівня.
Я радий, що Вам особисто щось таки вдається робити за цього режиму, але давайте на чорне все таки казати чорне", - заявив Прохоренко.
"Можливо ви праві повністю, можливо частково. Критика, підзвітність та публічність - кров демократії. Тому я вас вдячний за коментар. Я не можу говорити про всю реформу корп управління. Наглядова рада НАК має багато проблем. Певні наглядові ради банків діють добре. І так, багато людей було призначено за Порошенка. Але гарні призначення і зараз. (Готовий приватно обговорити прізвища, публічно не буду - щоб їх не хейтили).
Культуру корпоративного управління потріьно розвивати. Нашому суспільству ще далеко до розуміння нащо потрібні ради", - відповів Милованов.
Будь ласка, зачекайте...
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- мы совсем импотенты, да?
А как в других странах?
Международные наблюдатели на выборах это другое если что...
просто многие эксперты симпатизирующие Украине пишут что роль иностранцев в наблюдательных советах, это в основном выкачка денег в пользу иностранного капитала..
все те" прямые иностраные инвестиции" деньги наших олигархов с офшоров
Угольный трейдер Ахметова увеличил прибыль за полгода до 1,8 миллиарда (обновлено)
https://biz.censor.net/news/3280773/ugolnyyi_treyider_ahmetova_uvelichil_pribyl_za_polgoda_do_18_milliarda_obnovleno
Как "доение" Энергоатома помирило Коломойского с Ахметовым
https://biz.censor.net/resonance/3221279/*********************************************************
И так далее ....
При Пете сидел директором ставленик Фирташа Сивак, который после себя оставил 1,5 лярда долгов
Чи вас все влаштовує ?
- все, обсолютно все оказались замешанными в коррупционных схемах и мутняках..
- пускай тогда воруют наши воры - тогда хоть что то будет оседать в Украине и работать, а не уходить полностью ..
Это все равно, что если нам не везет с презиками 6-ой раз подряд, то давайте изберем кого из за Бугра,
- если в Армии проблемы, то давайте пригласим другую
- если под нашим флагом не фартит, то давайте возьмем флаг другой страны и тд и тп...
Меньшевартость и унижение..
- мы так почти и сделали когда отказались от ЯО по Будапештскому меморандуму - чем все закончилось мы знаем уже..
впрочем какаяразница, да? - лишь бы свет на улицах был..
пишут что после Туркменистана там вторая Сев. Корея - люди забиты, унижены и раздавлены..
Тебе опять ссылку нужно, да?
Энто успех для тебя канечна..
а тебе Украина чего то муляет
1) лидера реформы корпоративного управления;
2) запроса на реформу корпоративного управления;
3) системного видения, чего должна достичь реформа корпоративного управления;
4) компетенций для привлечения и оценки кандидатов в наблюдательные советы и менеджмент, соответствующих лучшим мировым практикам.Источник: https://censor.net/ru/n3280954==== Я так понимаю, что у "Укргаздобычи" с этими вещами всё в порядке, в таком случае - "где деньги (газ) Зин?