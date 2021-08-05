Військовослужбовцю ЗС РФ повідомлено про підозру в тортурах українських воїнів на Донбасі, - Офіс Генпрокурора

Повідомлено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни кадровому військовослужбовцю ЗС РФ. Окупант катував українських воїнів на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, громадянин Російської Федерації, будучи кадровим офіцером розвідувального органу Збройних Сил РФ, з липня по серпень 2014 року здійснював контроль за незаконними в’язницями терористичної організації "ДНР", облаштованими у місті Сніжне Донецької області. Там він особисто жорстоко поводився з військовослужбовцями Збройних Сил України, які були захоплені у полон під час бойових дій. Підозрюваний застосовував тортури шляхом нанесення ударів руками і ногами, а також вчиняв імітації позасудових розстрілів полонених українських воїнів з метою їх деморалізації та отримання відомостей військового характеру.

Відповідно до ст. 130 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, ст. 11 Додаткового протоколу до Женевських Конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 року ці дії є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права.

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