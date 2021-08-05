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Новини Агресія Росії проти України
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Військовослужбовцю ЗС РФ повідомлено про підозру в тортурах українських воїнів на Донбасі, - Офіс Генпрокурора

Військовослужбовцю ЗС РФ повідомлено про підозру в тортурах українських воїнів на Донбасі, - Офіс Генпрокурора

Повідомлено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни кадровому військовослужбовцю ЗС РФ. Окупант катував українських воїнів на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, громадянин Російської Федерації, будучи кадровим офіцером розвідувального органу Збройних Сил РФ, з липня по серпень 2014 року здійснював контроль за незаконними в’язницями терористичної організації "ДНР", облаштованими у місті Сніжне Донецької області. Там він особисто жорстоко поводився з військовослужбовцями Збройних Сил України, які були захоплені у полон під час бойових дій. Підозрюваний застосовував тортури шляхом нанесення ударів руками і ногами, а також вчиняв імітації позасудових розстрілів полонених українських воїнів з метою їх деморалізації та отримання відомостей військового характеру.

Відповідно до ст. 130 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, ст. 11 Додаткового протоколу до Женевських Конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 року ці дії є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права.

Також читайте: Українські спецслужби застосовували до Чауса тортури: 50 днів він був прикутий до ліжка, близько місяця йому не давали митися, - адвокат Кравець

армія рф (17250) катування (597) Донбас (22354) найманці рф (2046) Офіс Генпрокурора (3243)


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Топ коментарі
+13
це добре, що ви пощадили психику ката, не назвавши його ім'я
честь вам і хвала!
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05.08.2021 10:24
+3
Очно или заочно, или по газопроводу азбукой морзе передали?
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05.08.2021 10:23
+2
Тепер дожени та вдарь.(С)
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05.08.2021 10:23
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Очно или заочно, или по газопроводу азбукой морзе передали?
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05.08.2021 10:23 Відповісти
Тепер дожени та вдарь.(С)
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05.08.2021 10:23 Відповісти
це добре, що ви пощадили психику ката, не назвавши його ім'я
честь вам і хвала!
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05.08.2021 10:24 Відповісти
А еще можно понять и простить, и за поребрик отпустить.
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05.08.2021 10:25 Відповісти
Безлер
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05.08.2021 10:53 Відповісти
Оно в плену или по почте, на деревню дедушке в саратовские ***** отправляли? Определенности не хватает. Вот как вроде "мы осудили агрессию сами знаете кого"
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05.08.2021 10:36 Відповісти
Имя?
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05.08.2021 10:43 Відповісти
Путин захочет - Зеленский "обменяет"!
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05.08.2021 11:02 Відповісти
Буданов....вспомнился.
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05.08.2021 11:27 Відповісти
 
 