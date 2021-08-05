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"Усе своє життя він присвятив захисту національних інтересів України": Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю Марчука

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині та близьким четвертого прем'єр-міністра Євгена Марчука, який помер на 81-му році життя.

Про це президент написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Не стало генерала Євгена Марчука. Усе своє життя він присвятив захисту національних інтересів України. Завдяки зокрема його зусиллям у ТКГ на Донбасі був встановлений режим тиші, що зберігається дотепер. Його досвід – неоціненний. Щирі співчуття родині й близьким. Вічна пам'ять", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 серпня на 81-му році життя помер Євген Марчук, який був першим головою Служби безпеки України (1991-1994), у 1995-1996 роках був прем'єр-міністром України.

У СБУ повідомили, що Марчук помер через загострення захворювань після перенесеного COVID-19.

Також читайте: Зеленський співчуває у зв'язку зі смертю посла України в Таїланді Бешти: Жахлива новина

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Марчук (112) смерть (6742) співчуття (66)


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Топ коментарі
+17
режим тишины, который сохраняется до сих пор....

"Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины": Зеленский выразил соболезнование в связи со смертью Марчука - Цензор.НЕТ 3553
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05.08.2021 10:31
+13
Не те що ти. Зрадник.
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05.08.2021 10:29
+13
Ну не зекрысе нормальным людям соболезнования высказывать...тем более уже все поняли,что это ничтожество вылазит со своими соболезнованиями,только когда оно к смерти человека не причастно само -гибель воинов оно вообще не замечает
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05.08.2021 10:33
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Не те що ти. Зрадник.
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05.08.2021 10:29 Відповісти
Покойся с миром Евгений Кириллович.
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05.08.2021 10:29 Відповісти
Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины

---
Ну и поучился бы. Или бабушка не велит?
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05.08.2021 10:30 Відповісти
Скорее не велит религия. Да и занят. Он скоко дел на личном контроле!
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05.08.2021 11:24 Відповісти
Да уж. У этой религии свои национальные интересы.
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05.08.2021 11:26 Відповісти
Марчук бывший кагэбэшник,а бывших кагэбэшников не бывает.
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05.08.2021 10:30 Відповісти
Не бывает только бывших посредственных клоунов-уклонистов
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05.08.2021 10:35 Відповісти
режим тишины, который сохраняется до сих пор....

"Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины": Зеленский выразил соболезнование в связи со смертью Марчука - Цензор.НЕТ 3553
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05.08.2021 10:31 Відповісти
Ну не зекрысе нормальным людям соболезнования высказывать...тем более уже все поняли,что это ничтожество вылазит со своими соболезнованиями,только когда оно к смерти человека не причастно само -гибель воинов оно вообще не замечает
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05.08.2021 10:33 Відповісти
1.Благодаря в том числе его усилиям в ТКГ на Донбассе был установлен режим тишины, который сохраняется до сих пор.Источник: https://censor.net/ru/n3280961

2.Один украинский воин ранен. За сутки враг 8 раз срывал "тишину", применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, - штаб ООСhttps://censor.net/ru/news/3280926/odin_ukrainskiyi_voin_ranen_za_sutki_vrag_8_raz_sryval_tishinu_primenyaya_122mm_artilleriyu_120_i_82mm

ВЫВОД - Зеля полностью поехавший неадекватный идиот..
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05.08.2021 10:35 Відповісти
А еще всю свою жизнь защите национальных интересов Украины посвятили кравчук, медведчук и суркисы
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05.08.2021 10:36 Відповісти
Это марчук защищал интересы Украины?????! Да это знатный вор!!!!!! Вор похвалил вора!!!!!!!!!!
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05.08.2021 10:38 Відповісти
- всю жизнь стоял на защите коррупции от закона,
- защищал и лелеял предательство от государственных и национальных интересов Украины,
- предпринимал титанические усилия по разграблению экономики Украины от процветания и законности..
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05.08.2021 10:43 Відповісти
Очень странный был этот Марчук. Верить КГБ-СБУ это очень глупо. Его участие в Минске, ТКГ и режим тишины, который любит Вовка Зеленский, и которого нет, больше похоже на предательство, как и весь Минский договорняк.
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05.08.2021 10:51 Відповісти
Все лучшие годы своей жизни генерал КГБ Марчук посвятил преследованиям диссидентов, украинских буржуазных националистов, бандеровцев и прочих врагов национальных интересов. Из "лучших представителей" своих противников, которые стали потом элитой вольной Украины, он навербовал агентуру, которая его возвела к вершинам власти при "новом" режиме старых предателей всего и вся.
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05.08.2021 11:03 Відповісти
почитайте пост В.Портникова на обозревателе про Марчука, бесятся счас те московиты, которым Марчук смог в свое время надеть намордник и заставить отползти в угол..., нормальный был мужик, наш украинец...
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05.08.2021 11:12 Відповісти
как и все, кто был у власти 30 последних лет
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05.08.2021 11:15 Відповісти
Кравчук, Ведмедчук, Онопенко, Суркіс, Марчук, Порошенко - вгадайте що їх усіх об'єднує ?
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05.08.2021 12:41 Відповісти
а про его чемоданчик уже шо ни кто и не вспомнит ?
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05.08.2021 13:47 Відповісти
Коли Кучма йшов на другий термін, виборцям він став настільки неприємним, що я думав, що вже він ніяк не пройде.
Я тоді голосував за Марчука. Марчука підтримав великий патріот і дисидент Левко Лук'яненко. Але захід країни в масовому порядку проголосував за Кучму і протягнув його в другий тур. Там він набрав більше Симоненка. На другому терміні Кучма дуже розвинув олігархію.
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05.08.2021 14:00 Відповісти
Якщо б тоді президентом став Марчук, ми б не втратили Крим і частину Донбасу. Хоча він не без недоліків.
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05.08.2021 14:01 Відповісти
Кучма створив олігархів, але владу тримав у своїх руках. Після Кучми (з часів Ющенка, Тимошенко) почався справжній олігархат. І жорстка боротьба олігархів за владу. В теперішній час це вінець олігархії, коли клоун олігарха робить все що потребує олігарх. В тому числі катастрофічну для країни аферу дерибана української землі.
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05.08.2021 14:03 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=sA0EXrbNOTY
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05.08.2021 14:12 Відповісти
 
 