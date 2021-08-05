"Усе своє життя він присвятив захисту національних інтересів України": Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю Марчука
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині та близьким четвертого прем'єр-міністра Євгена Марчука, який помер на 81-му році життя.
Про це президент написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Не стало генерала Євгена Марчука. Усе своє життя він присвятив захисту національних інтересів України. Завдяки зокрема його зусиллям у ТКГ на Донбасі був встановлений режим тиші, що зберігається дотепер. Його досвід – неоціненний. Щирі співчуття родині й близьким. Вічна пам'ять", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 5 серпня на 81-му році життя помер Євген Марчук, який був першим головою Служби безпеки України (1991-1994), у 1995-1996 роках був прем'єр-міністром України.
У СБУ повідомили, що Марчук помер через загострення захворювань після перенесеного COVID-19.
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Ну и поучился бы. Или бабушка не велит?
2.Один украинский воин ранен. За сутки враг 8 раз срывал "тишину", применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, - штаб ООСhttps://censor.net/ru/news/3280926/odin_ukrainskiyi_voin_ranen_za_sutki_vrag_8_raz_sryval_tishinu_primenyaya_122mm_artilleriyu_120_i_82mm
ВЫВОД - Зеля полностью поехавший неадекватный идиот..
- защищал и лелеял предательство от государственных и национальных интересов Украины,
- предпринимал титанические усилия по разграблению экономики Украины от процветания и законности..
Я тоді голосував за Марчука. Марчука підтримав великий патріот і дисидент Левко Лук'яненко. Але захід країни в масовому порядку проголосував за Кучму і протягнув його в другий тур. Там він набрав більше Симоненка. На другому терміні Кучма дуже розвинув олігархію.