"Усе своє життя він присвятив захисту національних інтересів України": Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю Марчука

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині та близьким четвертого прем'єр-міністра Євгена Марчука, який помер на 81-му році життя.

Про це президент написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Не стало генерала Євгена Марчука. Усе своє життя він присвятив захисту національних інтересів України. Завдяки зокрема його зусиллям у ТКГ на Донбасі був встановлений режим тиші, що зберігається дотепер. Його досвід – неоціненний. Щирі співчуття родині й близьким. Вічна пам'ять", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 серпня на 81-му році життя помер Євген Марчук, який був першим головою Служби безпеки України (1991-1994), у 1995-1996 роках був прем'єр-міністром України.

У СБУ повідомили, що Марчук помер через загострення захворювань після перенесеного COVID-19.

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