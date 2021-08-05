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Кількість загиблих від вибуху на шахті в Донецькій області збільшилася до п'яти: в лікарні померли ще двоє шахтарів, - Волинець

Кількість загиблих від вибуху на шахті в Донецькій області збільшилася до п'яти: в лікарні померли ще двоє шахтарів, - Волинець

Померли ще два постраждалих під час вибуху на шахті "Покровське" гірники.

Про це в Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України, нардеп "Батьківщини" Михайло Волинець, передає Цензор.НЕТ.

"Це біль. В опіковому відділені лікарні Краматорська вночі померли ще двоє шахтарів, які були на місці вибуху шахти "Покровське" 31 липня. В лікарнях Покровська та Краматорська продовжується боротьба за життя та здоров’я ще п’ятьох постраждалих. Вже п'ять життів забрала ця страшна трагедія. П’ять родин втратили своїх синів, чоловіків, братів… Світла пам’ять хлопцям. Сил все це пережити їхнім родинам", - розповів Волинець.

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Кількість загиблих від вибуху на шахті в Донецькій області збільшилася до пяти: в лікарні померли ще двоє шахтарів, - Волинець 01

Нагадаємо, 31 липня на шахті в селищі Удачне  Покровського району стався вибух. Один гірник загинув, ще 9 з опіками різного ступеня потрапили до лікарень. Пізніше кількість загиблих збільшилася до трьох.

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Сім'ям шахтарів співчуття від преза не буде?
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05.08.2021 10:46 Відповісти
Он занят! Да и денех нету
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05.08.2021 11:21 Відповісти
 
 