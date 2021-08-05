Зеленський - жителям ОРДЛО, які вважають себе росіянами: Їдьте й шукайте собі місце в РФ. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до жителів окупованого Донбасу, який вважають себе росіянами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю телеканалу "Дом".

"Та частина людей, яка живе сьогодні на окупованому Донбасі, має точно зрозуміти. Це не про те, що хтось кудись когось виганяє. Я просто хочу, щоб мене зрозуміли. Ще раз: Батьківщина або ти - гість ? Я вважаю, що якщо ти живеш на території Донбасу сьогодні, тимчасово окупованій і ти вважаєш, що "наше діло праве, нам - в Росію, ми - росіяни", - велика помилка залишатися жити на Донбасі. Це ніколи не буде російською територією. Просто ніколи", - підкреслив президент.

"Неважливо як довго це окуповано. Це як стіна в Німеччині, яка була. Це не важливо. У будь-якому разі люди, історія скористаються моментом і стіна впаде. Якщо не домовляться - однак скористаються моментом люди. Я вважаю, для майбутнього своїх дітей і онуків - ти любиш Росію і вважаєш, що ти все життя перебував на території України, але "відчував, що це Росія" тощо, - якщо ти так відчуваєш, я вважаю, що така людина має зрозуміти, що заради своїх дітей і онуків вже потрібно їхати і шукати собі місце в Росії", - додав Зеленський.

За його словами, "без України на цій території цивілізації не буде".

"Україна буде рости вгору, буде все будувати, однозначно. Донбас в тому вигляді - в окупованому, в відрізаному - нікуди рости не буде. Тому щастя для цих людей тут не буде. Але якщо ти відчуваєш, що ти українець і Донбас український, якщо ти поважаєш цей прапор, поважаєш українську мову - навіть якщо тебе не вчили в школі, сам почитуй книжки - і все нормально, все прийде, говори, як хочеш. Але якщо ти відчуваєш, що ти українець - будь там. Будь, тримайся, ця земля однак буде деокупована в будь-якому разі Це історія. Тут немає "нормальний" - "ненормальний". Тут є: ти хто? Сам для себе відповідай", - підсумував глава держави.

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