Зеленський - жителям ОРДЛО, які вважають себе росіянами: Їдьте й шукайте собі місце в РФ. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський звернувся до жителів окупованого Донбасу, який вважають себе росіянами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю телеканалу "Дом".
"Та частина людей, яка живе сьогодні на окупованому Донбасі, має точно зрозуміти. Це не про те, що хтось кудись когось виганяє. Я просто хочу, щоб мене зрозуміли. Ще раз: Батьківщина або ти - гість ? Я вважаю, що якщо ти живеш на території Донбасу сьогодні, тимчасово окупованій і ти вважаєш, що "наше діло праве, нам - в Росію, ми - росіяни", - велика помилка залишатися жити на Донбасі. Це ніколи не буде російською територією. Просто ніколи", - підкреслив президент.
"Неважливо як довго це окуповано. Це як стіна в Німеччині, яка була. Це не важливо. У будь-якому разі люди, історія скористаються моментом і стіна впаде. Якщо не домовляться - однак скористаються моментом люди. Я вважаю, для майбутнього своїх дітей і онуків - ти любиш Росію і вважаєш, що ти все життя перебував на території України, але "відчував, що це Росія" тощо, - якщо ти так відчуваєш, я вважаю, що така людина має зрозуміти, що заради своїх дітей і онуків вже потрібно їхати і шукати собі місце в Росії", - додав Зеленський.
За його словами, "без України на цій території цивілізації не буде".
"Україна буде рости вгору, буде все будувати, однозначно. Донбас в тому вигляді - в окупованому, в відрізаному - нікуди рости не буде. Тому щастя для цих людей тут не буде. Але якщо ти відчуваєш, що ти українець і Донбас український, якщо ти поважаєш цей прапор, поважаєш українську мову - навіть якщо тебе не вчили в школі, сам почитуй книжки - і все нормально, все прийде, говори, як хочеш. Але якщо ти відчуваєш, що ти українець - будь там. Будь, тримайся, ця земля однак буде деокупована в будь-якому разі Це історія. Тут немає "нормальний" - "ненормальний". Тут є: ти хто? Сам для себе відповідай", - підсумував глава держави.
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Ваши действия?
Каких целей государства Украина Вы добьётесь?
Вы же понимаете, что те люди, что за ОРДЛовским забором как раз и боятся, что Украина их насадит на бутылку!
А Президент Украины - который должен по идее объединять народ Украины говорит открытым текстом - валите нах!
Он НЕ предлагает им решения, он им говорит - валите НАХ!
Это очень круто звучит в ролике, но это НЕ есть решение. ЭТо крайне эмоциональное, невзвешенное поведение высшего должностного лица Украины.
И обратная связь от ОРДЛовцев и крымчан будет очень простая - ЕЩЁ сильнее уцепиться за РФ.
Просто потому что им сейчас Украина указала на безальтернативность.
Возможно для быдла в киевских квартирах это видео приятно попахивает.
Но с точки зрения единения Украины это видео - преступление.
Если Зеля хотел вернуть Крым и Донбасс то теперь он не дождётся этого при его жизни точно.
Дебил.
Что ж, я за него не голосовал, но данное интервью, точнее тот кусок, который в новости (ибо больше не видел) ставлю ему в плюс.
Ещё бы слова делами подтвердить. Тот самый "момент которым воспользуются люди и история" увидеть бы.
....
старо как мир : царь хорош- бояре плохие (кацапское)...- ну не знает и не может повальное воровство - повальную корупцию "хороший" зэленский присечь...
Уря-я-я-я!
Уря-я-я-я!
рейтинг наше все)
и понятно что ватный електорат начал уходить к зажопам, разочаровавшись в президенте)
более патриотичный народ голосовавший за него вернулся к поддержке юлек и смешков.
отсюда как итог патриот Зеленский) но только на словах)
но это исключительно мое мнение, я ж не знаю что там решают в окружение первого
А от російським агентам впливу з свого оточення, він ніяк не може порадити покинути Банкову.
Когнітивний дисонанс, чи ОПа не Україна?)
Але "Вагнер" та іньші операції зірвані, по ЗСУ ситуація не гарна, як забути?
- Хорошее дело сделал, брат, теперь только русские люди торговать будут.
- А немцы?
- Что немцы?
- Немцы будут?
- Какие немцы?
- Ну немцы...
- Зачем немцы?
А ОНИ МИТИНГИ ОБИЖЭННЫЕ УСТРАИВАЮТ...
.
И что то кажэться, -
что они курируються с ОДНОГО МЕСТА...........
Такий він шоу бізнес.
А раніше було "КАКАЯ РАЗНІЦА"
Если абстрагироваться от красивых слов, то по сути Зеленский сказал - "Украина для украинцев, а кто не хочет говорить на мове, кто не считает себя украинской национальности, тот пшёл нах."
Это знаете ли именно то, против чего формально и поднялась буча на Донбассе и в Крыму.
Ещё раз - ФОРМАЛЬНО.
И такие слова Зеленского Москва очень даже одобряет. Потому что даже делать ничего не надо - достаточно процитировать президента Украины, который говорит о вытеснении инакомыслящих граждан.
И третий раз повторю - это ФОРМАЛЬНО. Но 99% крымчан и донбасятиков это купят!