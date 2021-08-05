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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Зеленський - жителям ОРДЛО, які вважають себе росіянами: Їдьте й шукайте собі місце в РФ. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до жителів окупованого Донбасу, який вважають себе росіянами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю телеканалу "Дом".

"Та частина людей, яка живе сьогодні на окупованому Донбасі, має точно зрозуміти. Це не про те, що хтось кудись когось виганяє. Я просто хочу, щоб мене зрозуміли. Ще раз: Батьківщина або ти - гість ? Я вважаю, що якщо ти живеш на території Донбасу сьогодні, тимчасово окупованій і ти вважаєш, що "наше діло праве, нам - в Росію, ми - росіяни", - велика помилка залишатися жити на Донбасі. Це ніколи не буде російською територією. Просто ніколи", - підкреслив президент.

"Неважливо як довго це окуповано. Це як стіна в Німеччині, яка була. Це не важливо. У будь-якому разі люди, історія скористаються моментом і стіна впаде. Якщо не домовляться - однак скористаються моментом люди. Я вважаю, для майбутнього своїх дітей і онуків - ти любиш Росію і вважаєш, що ти все життя перебував на території України, але "відчував, що це Росія" тощо, - якщо ти так відчуваєш, я вважаю, що така людина має зрозуміти, що заради своїх дітей і онуків вже потрібно їхати і шукати собі місце в Росії", - додав Зеленський.

За його словами, "без України на цій території цивілізації не буде".

"Україна буде рости вгору, буде все будувати, однозначно. Донбас в тому вигляді - в окупованому, в відрізаному - нікуди рости не буде. Тому щастя для цих людей тут не буде. Але якщо ти відчуваєш, що ти українець і Донбас український, якщо ти поважаєш цей прапор, поважаєш українську мову - навіть якщо тебе не вчили в школі, сам почитуй книжки - і все нормально, все прийде, говори, як хочеш. Але якщо ти відчуваєш, що ти українець - будь там. Будь, тримайся, ця земля однак буде деокупована в будь-якому разі Це історія. Тут немає "нормальний" - "ненормальний". Тут є: ти хто? Сам для себе відповідай", - підсумував глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Усе своє життя він присвятив захисту національних інтересів України": Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю Марчука

Зеленський Володимир (23715) росія (64969) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+98
удивлен
- речь не мальчика, НО мужа..
интересно, кто ему это написал?
на него так не похоже...
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05.08.2021 10:51
+72
Зеленский - жителям ОРДЛО, считающих себя россиянами: Езжайте и ищите себе место в РФ - Цензор.НЕТ 3989
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05.08.2021 10:55
+41
я чуть била нє павєріл!
сільна!
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05.08.2021 10:53
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Сторінка 4 з 4
Дуже згодний з президентом
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05.08.2021 13:42 Відповісти
Вот когда он начнёт снабжать армию на 150%, тогда с ним можно будет согласиться. А пока... такое, цветомаскировка перед Днем Незалежності.
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05.08.2021 14:40 Відповісти
Короче говоря прокремлевскому быдлу-Чемодан-Вокзал_Россия!
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05.08.2021 13:45 Відповісти
Чего не сделаешь ради кредита МВФ. Прям как в сериале (нет).
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05.08.2021 14:00 Відповісти
Перед зустріччю з дєдушко Байденом.
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05.08.2021 14:04 Відповісти
Вава, как Ульянка Громова, спал-спал, взял да и проснулся... Чи его проснули перед визитом в США?
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05.08.2021 14:04 Відповісти
дело в том, что на Мордоре эти, считающие себя русскачелюстными, жители Лугандонии и нахрен не нужны, они нужны Путлеру именно там, где они сейчас находятся, чтобы ими, как мирным населением, могли прикрываться рашистские наемники, поэтому Бубочке лучше не заниматься метанием бисера, а начать делать все, чтобы агрессия Масквабаду становилась чем дальше, тем дороже .... но это же Бубочка, он умеет только имитировать
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05.08.2021 14:16 Відповісти
ОК, завтра Вы стали президентом Украины.
Ваши действия?
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06.08.2021 10:03 Відповісти
насадить тебя на бутылку
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06.08.2021 11:44 Відповісти
ОК и что будет?
Каких целей государства Украина Вы добьётесь?
Вы же понимаете, что те люди, что за ОРДЛовским забором как раз и боятся, что Украина их насадит на бутылку!
А Президент Украины - который должен по идее объединять народ Украины говорит открытым текстом - валите нах!
Он НЕ предлагает им решения, он им говорит - валите НАХ!
Это очень круто звучит в ролике, но это НЕ есть решение. ЭТо крайне эмоциональное, невзвешенное поведение высшего должностного лица Украины.
И обратная связь от ОРДЛовцев и крымчан будет очень простая - ЕЩЁ сильнее уцепиться за РФ.
Просто потому что им сейчас Украина указала на безальтернативность.
Возможно для быдла в киевских квартирах это видео приятно попахивает.
Но с точки зрения единения Украины это видео - преступление.
Если Зеля хотел вернуть Крым и Донбасс то теперь он не дождётся этого при его жизни точно.
Дебил.
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06.08.2021 12:45 Відповісти
Чому тільки жителям ордло? Так мають вчинити всі ті - хто вважає себе росіянами і на території всієї України.
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05.08.2021 14:21 Відповісти
+100500!!!
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05.08.2021 14:38 Відповісти
Да и ваапше, шо за клоунада в таких делах и самое главное , ни о чем... Гопники с подворотни и то - покатегоричней. Не пойму, зачем понты клеить: знание украинского обязывается Конституцией. 2 гражданства у нас не предусмотрено....Посему, Конституция обязывает ( после возврата лугандонии) всех граждан с роиспаспортами выпроводить восвояси . в свои епеня, как исключение, выдать временный серый аусвайс и перед отправкой отстроить лугандонию, если виноват в ее разрушении. Отпускать , после большой стройки , мелкими партиями, в обмен на контрибуцию... а так , есть еще востребованные , а хоть и разнорабочими , на урановые рудники... А ШО ДЕЛАТЬ...
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05.08.2021 14:26 Відповісти
Умеет хорошо говорить. Типа берёт искренностью (как и на выборах). В принципе, простым людям только такой стиль разговора и "заходит".
Что ж, я за него не голосовал, но данное интервью, точнее тот кусок, который в новости (ибо больше не видел) ставлю ему в плюс.

Ещё бы слова делами подтвердить. Тот самый "момент которым воспользуются люди и история" увидеть бы.
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05.08.2021 14:27 Відповісти
правильно сказал. Ну вот если правильно, то тут и критиковать нечего.
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05.08.2021 14:27 Відповісти
Имхо, ему правильно написали. От себя говорит он совсем иначе. И иное.
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05.08.2021 14:37 Відповісти
Слова дуже правильні як для президента України. Якби ж кругом все так правильно казали і РОБИЛИ.
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05.08.2021 14:31 Відповісти
Молодец, зауважал, тоже относительно Крыма(исторической родины крымчаков ,караимов, турок и украинцев).
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05.08.2021 14:33 Відповісти
Зеленский почитал Цензор ? или на разумкова с его унылыми рейтингами денег жаль ?
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05.08.2021 14:36 Відповісти
А чё это с ним? В отпуске прочистился? Или какую-то новую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%82%D1%8C%D0%BC%D1%8B волшебную таблетку подвезли?
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05.08.2021 14:36 Відповісти
- это он из роли...из роли.... ну роль у него такая ))))))))))
Зеленський - жителям ОРДЛО, які вважають себе росіянами: Їдьте й шукайте собі місце в РФ - Цензор.НЕТ 3193

....
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05.08.2021 15:10 Відповісти
Правильно.
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05.08.2021 14:42 Відповісти
Советую не обольщаться, просто зельц решил попастись на электоральном поле Порошенко. Это галимый, беспринципный, актёришка-флюгер. Если будет целесообразно он завтра зиговать станет. Профессионально перевоплотится, сам себе поверит и будет, по обыкновению, давить на эмоции граждан. А большинство людей у нас в стране, мягко сказать, просты и доверчивы. Многие ведь повелись на эту тухлую приманку в виде известного сериала. Теперь он включает режим "националиста"... Причём включает не самостоятельно, а по-указке советников. А какие у него реальные взгляды и убеждения, - думаю, не известно даже ему самому, - там всё размыто, зыбко, переменчиво : принял один препарат : "какая разница - все мы братья", принял другой препарат : "героям слава !!!"...
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05.08.2021 15:06 Відповісти
На электоральном поле Порошенко кроме фанатиков и коррупционеров ни кого не осталось.
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05.08.2021 15:50 Відповісти
одне слово--дебіл ти.
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05.08.2021 19:25 Відповісти
кто ж тебя тогда постоянно на бутылку насаживает?
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06.08.2021 11:45 Відповісти
Ему там ничего не светит. Просто перед встречей с Байденом решил поиграть в "патриота".
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05.08.2021 19:21 Відповісти
"Просто перед встречей с Байденом решил поиграть в "патриота"" - та байдену воно глибоко до сраки. Йому вже все глибоко до сраки. Окрім бабла. Від китайців і хутіна.
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06.08.2021 07:04 Відповісти
ну что дитя малое... стоило дерьмаку отъехать по делам...как оно начинает заигрывать с лохторатом ( а я ж говорил - дозу преЗЕ знает один дерьмак!!))) а как токо вернется дерьмак - опять глаз ***** воссияет для зели... в конце тоннеля )))
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05.08.2021 15:07 Відповісти
Донецк, однозначно Украина. А, что уже Курская, Белгородская, Воронежская области, Кубань, Дон, то почему то уже не Украина? И Сибирь, Дальний Восток, это тоже Украина и города золотого кольца некоторые из них даже в названиях имена основателей носят до сих пор. А, Питер на Украинских костях стоит, так он, что не Украина? А кто же они все тогда?
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05.08.2021 15:31 Відповісти
Я не можу повірити в такий різкий розворот менталітету дорослої людини. Був він антиукраїнською криворогою падлюкою і здохне нею.
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05.08.2021 15:34 Відповісти
А вот вы панове явно перегибаете палкуи П.Порошенко при всех его минусах и плюсах он не заслуживает такого вашего мнения Порошенко уже вписал свой имя в историю Украины и это факт.
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05.08.2021 16:29 Відповісти
Онопрієнко теж вписав...
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05.08.2021 20:45 Відповісти
Нема в нього менталітету взагалі. Це нице, жалюгідне, залякане до всеру створіння.
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05.08.2021 20:49 Відповісти
Чем ближе визит Зеленского в США, тем резче становится его риторика. Скоро совсем осмелеет и споет "ПТН ХЛО. лалалалаааааа"
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05.08.2021 15:37 Відповісти
Зеленский уже вошел в историю Украины в светлых тонах. Он первый президент не ворюга.От смрадной коррупции и от продажных типов уже тошнит.
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05.08.2021 15:53 Відповісти
Не кажи гоп,,,
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05.08.2021 16:26 Відповісти
Типа честный друг олигарха каломыйского? (Долго смеялся).Ты случайно не за него голосовал? а ХБН?
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05.08.2021 16:42 Відповісти
все верно - не царское это дело воровать ...., принесут .... и положат - на оманские конто , и не только ...
старо как мир : царь хорош- бояре плохие (кацапское)...- ну не знает и не может повальное воровство - повальную корупцию "хороший" зэленский присечь...
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05.08.2021 18:28 Відповісти
Зеленский уже вошел в историю просто как Главзебил и гринпоц.
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05.08.2021 19:23 Відповісти
как не ворюга???!
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05.08.2021 20:47 Відповісти
После 2 х лет не понятно чего я с удивлением прочел речь украинского президента и поддерживаю его полностью.И хочу добавить и до тех кто живет на остальной территории нашей страны не нравится наша мова,наша страна,наше небо ,наш державный флаг да мало ли,что еще двери открыты для всех ни кто ни кого не держит,дороги открыты во все стороны чемодан в зубы и счастливой дороги.
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05.08.2021 16:25 Відповісти
Вже купуй квиток, і не пиши московською, "патріот".
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05.08.2021 17:48 Відповісти
Щоб цапи поїхала з Донбасу,ти маєш мати зброю,а зброї в тебе нема і мати ти її не дуже поспішаеш,то і цапи не поїдуть.
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05.08.2021 16:25 Відповісти
Как говорил Станиславский "не верю". После раскрытого предательства по вагнеровцам, после всей возни с Чаусом, после обдолбаных зеленых депутатов за рулем, нужно хоть что-то молоть чтоб рейтинг спасать. Дешевый треп, равный по значению трепу о понижении тарифов.
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05.08.2021 16:29 Відповісти
Для сепарни на ВОК - имеет значение. Позитивное для нас.
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05.08.2021 17:54 Відповісти
Бубочка змінив постачальника дурі?
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05.08.2021 16:32 Відповісти
Видно перед зустріччю з байденлм та днем незалежності таки мізки вправили!)🙏 Дай бог не на одне інтерв'ю! Але ж "вагнер" та інші справи не куди не дінуться!
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05.08.2021 16:37 Відповісти
Сразу вспомнилась пословица «киздеть не мешки таскать!». Земля ты делай хоть что то - воюй или стену строй! Ты ж лугандон наоборот облизнёшь со всех сторон периодически повизгивая лозунг про нашихлюдей…
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05.08.2021 16:47 Відповісти
Банальное - ПЕРЕСМИКУВАННЯ! Взято ничто(1) -->манипуляция и словоблудие-->ничто(2).
Уря-я-я-я!
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05.08.2021 16:51 Відповісти
Один вопрос! А Зеленский сам себе уже ответил?
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05.08.2021 16:51 Відповісти
Банальное - ПЕРЕСМИКУВАННЯ! Взято ничто(1) -->манипуляция и словоблудие-->ничто(2).
Уря-я-я-я!
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05.08.2021 16:52 Відповісти
Зеленский начал активно играть на патриотичном электоральном поле)
рейтинг наше все)
и понятно что ватный електорат начал уходить к зажопам, разочаровавшись в президенте)
более патриотичный народ голосовавший за него вернулся к поддержке юлек и смешков.
отсюда как итог патриот Зеленский) но только на словах)
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05.08.2021 16:55 Відповісти
Отже, вибори на носі. Чи то так Бубочці здалося під час приходу.
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05.08.2021 17:18 Відповісти
Зеленскому либо второй срок либо криминальные дела за нарушения конституции, выбор маловат уже, он и не такое еще заявит лишь бы голоса избирателей не терять
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05.08.2021 18:54 Відповісти
В мене взагалі складається враження, що він з переляку (від того, що уже накоїв) верзе казна-що. А "дурь" лише сприяє неперервності його словесного потоку свідомості.
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05.08.2021 19:03 Відповісти
я бы на это не ставил, телеканал Дом его детище, он туда пришел с подготовленными словами и все по сценарию сказал, это же видно что он не задумывался, он уверенно протараторил то что ему готовили. вопрос к чему оно? просто рейтинг? очень вероятно, возможно еще пас руским по паспортизации народонаселения в ОРДЛО, но это сложновато для него... хотя если проговорено все совсем зарание то да может быть... но думаю это игра на рейтинг среди патриотического електората.
но это исключительно мое мнение, я ж не знаю что там решают в окружение первого
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05.08.2021 19:08 Відповісти
А "место в расии" у них будет, где-то под Улан-Уде...
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05.08.2021 16:59 Відповісти
Яка нам різниця, де. Нам аби випхати їх за поребрик.
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05.08.2021 17:50 Відповісти
Это кто же его так научил? Интересно, сам-то он смысл сказанного понимает?
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05.08.2021 17:00 Відповісти
Поверить клоуну - себя обмануть...
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05.08.2021 17:19 Відповісти
Зеленський порадив покинути Донбас українцям,які відчувають себе росіянами.
А от російським агентам впливу з свого оточення, він ніяк не може порадити покинути Банкову.
Когнітивний дисонанс, чи ОПа не Україна?)
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05.08.2021 17:20 Відповісти
ОПа- російсько-ФСБшний гадюшник. Яка вже там Україна!
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05.08.2021 17:40 Відповісти
Піарщики кварталу почали працювати на підвищення рейтингу янєлоха, пішли нормальні висловлювання.
Але "Вагнер" та іньші операції зірвані, по ЗСУ ситуація не гарна, як забути?
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05.08.2021 17:26 Відповісти
Їдьте до Московії і лохдауна з його командою заберіть аби ними в Україні не смерділо.
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05.08.2021 17:43 Відповісти
Говорит правильные вещи. Но такое впечатление, что отходняки тяжелые у него после перегруза.
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05.08.2021 17:47 Відповісти
В таких случаях нужно предложить мороженое🙂
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05.08.2021 18:29 Відповісти
а в оп ще Україна?
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05.08.2021 17:53 Відповісти
на рассии уже подгорело
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05.08.2021 18:35 Відповісти
Підтримуємо Президента Зеленського всіх манкуртів в імперію РФ.
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05.08.2021 18:49 Відповісти
Что-то мне напомнило сцену из одного рассистского фильма:
- Хорошее дело сделал, брат, теперь только русские люди торговать будут.
- А немцы?
- Что немцы?
- Немцы будут?
- Какие немцы?
- Ну немцы...
- Зачем немцы?
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05.08.2021 19:10 Відповісти
Вся эта команда недоносков, с самого первого дня. На камеру говорят одно, а делают абсолютно противоположное. Прям как ВВХ в 2014.
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05.08.2021 19:22 Відповісти
Зеленський вивчив нову роль--він патріот вже. Але хто вже вірить цьому брехуну -клоуну?
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05.08.2021 19:29 Відповісти
Всё очень просто,Зеленский наводил порядок в письменном столе и нашёл методички Порошенко.
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05.08.2021 19:51 Відповісти
Защитники Росс языка мне напоминают митинги ЛГТБ..НИКТО ИХ НЕ ТРОГАЕТ , ДАЖЭ В ИХ СТОРОНУ НЕ ХОТЯТ СМОТРЕТЬ, -
А ОНИ МИТИНГИ ОБИЖЭННЫЕ УСТРАИВАЮТ...
.
И что то кажэться, -
что они курируються с ОДНОГО МЕСТА...........
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06.08.2021 00:03 Відповісти
І вашим і нашим.
Такий він шоу бізнес.
А раніше було "КАКАЯ РАЗНІЦА"


Зеленський - жителям ОРДЛО, які вважають себе росіянами: Їдьте й шукайте собі місце в РФ - Цензор.НЕТ 8703
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05.08.2021 23:33 Відповісти
Так вони вже "поїхали"............. от лише разом з територією на якій проживали.
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06.08.2021 05:17 Відповісти
донбасс строила британия с конца 19 столетия со столицей юзовка
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06.08.2021 06:02 Відповісти
Я может сейчас бан словлю, но!
Если абстрагироваться от красивых слов, то по сути Зеленский сказал - "Украина для украинцев, а кто не хочет говорить на мове, кто не считает себя украинской национальности, тот пшёл нах."
Это знаете ли именно то, против чего формально и поднялась буча на Донбассе и в Крыму.
Ещё раз - ФОРМАЛЬНО.
И такие слова Зеленского Москва очень даже одобряет. Потому что даже делать ничего не надо - достаточно процитировать президента Украины, который говорит о вытеснении инакомыслящих граждан.
И третий раз повторю - это ФОРМАЛЬНО. Но 99% крымчан и донбасятиков это купят!
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06.08.2021 10:08 Відповісти
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