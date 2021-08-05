До кінця року в Україні можна вакцинувати проти коронавірусу 50% дорослого населення: нова хвиля цьому сприятиме, - імунолог Лапій
До кінця 2021 року в Україні можна провести вакцинацію проти COVID-19 половини дорослого населення. Додатковим стимулом стане зростання захворюваності вже з вересня.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначив експерт, якщо взяти 47 мільйонів доз вакцини з Національного плану вакцинопрофілактики на 2021 рік, це приблизно половина населення по дві дози з урахуванням перехідних залишків.
"Обговорювалося питання, щоб до кінця року ми мали можливість вакцинувати 50% дорослого населення двома дозами, повний курс. З тим, щоб на наступний рік вийти вже на те, щоб вакцинувати вже 70%", - сказав він.
За його словами, зараз спостерігається позитивна динаміка прихильності населення до вакцинації і серед медичних працівників, і в цілому серед населення.
"Зараз ми вже відзначаємо зростання захворюваності на COVID-19 в Україні за рахунок "дельта"-вірусу. Вже пішов останній тиждень зростання кількості хворих, зростання госпіталізації. Особливо це стане відчутно на початку вересня. Це буде, на превеликий жаль, хорошим стимулом для вакцинації", - сказав Лапій.
При цьому він зазначив, що багатьох людей ми можемо втратити через їхнє негативне ставлення до вакцинації.
"Якщо населення буде прихильне до вакцинації, ми зможемо провакцинувати 50% дорослого населення", - констатував він.
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Жителів окупованих територій теж порахували ? Чи грошикі на них списують. Оце на кілька мільйонів людей вакцину списати ...кругленька сума виходить.
https://www.fda.gov/media/143557/download