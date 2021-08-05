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Новини Коронавірус і карантин
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До кінця року в Україні можна вакцинувати проти коронавірусу 50% дорослого населення: нова хвиля цьому сприятиме, - імунолог Лапій

До кінця року в Україні можна вакцинувати проти коронавірусу 50% дорослого населення: нова хвиля цьому сприятиме, - імунолог Лапій

До кінця 2021 року в Україні можна провести вакцинацію проти COVID-19 половини дорослого населення. Додатковим стимулом стане зростання захворюваності вже з вересня.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив експерт, якщо взяти 47 мільйонів доз вакцини з Національного плану вакцинопрофілактики на 2021 рік, це приблизно половина населення по дві дози з урахуванням перехідних залишків.

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"Обговорювалося питання, щоб до кінця року ми мали можливість вакцинувати 50% дорослого населення двома дозами, повний курс. З тим, щоб на наступний рік вийти вже на те, щоб вакцинувати вже 70%", - сказав він.

За його словами, зараз спостерігається позитивна динаміка прихильності населення до вакцинації і серед медичних працівників, і в цілому серед населення.

"Зараз ми вже відзначаємо зростання захворюваності на COVID-19 в Україні за рахунок "дельта"-вірусу. Вже пішов останній тиждень зростання кількості хворих, зростання госпіталізації. Особливо це стане відчутно на початку вересня. Це буде, на превеликий жаль, хорошим стимулом для вакцинації", - сказав Лапій.

При цьому він зазначив, що багатьох людей ми можемо втратити через їхнє негативне ставлення до вакцинації.

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"Якщо населення буде прихильне до вакцинації, ми зможемо провакцинувати 50% дорослого населення", - констатував він.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) Лапій Федір (22) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
А чому вони рахують на 47 мільйонів ?
Жителів окупованих територій теж порахували ? Чи грошикі на них списують. Оце на кілька мільйонів людей вакцину списати ...кругленька сума виходить.
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05.08.2021 10:56
+1
Бо закупили за откаты - немеряно, а теперь жеж надо его куда-то колоть
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05.08.2021 11:11
+1
тому що пфайзер и модерна не закуповуються, а надаються безкоштовно міжнародними програмами ВОЗ, лімітованими партіями.
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05.08.2021 11:20
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А чому вони рахують на 47 мільйонів ?
Жителів окупованих територій теж порахували ? Чи грошикі на них списують. Оце на кілька мільйонів людей вакцину списати ...кругленька сума виходить.
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05.08.2021 10:56 Відповісти
Вакцина безкоштовна,платити будете вже за антидот за кілька років,коронобєсиТи вже скільки разів штрикнулася,пришалепкувата?
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05.08.2021 11:09 Відповісти
шо за несенітниця? ви дійсно вірите у те, що кажите чи за це платять добре?
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05.08.2021 11:26 Відповісти
А чому у нас левова частина вакцини це короновак з Китаю, Модерна в Києві щезла за 3 дні
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05.08.2021 11:06 Відповісти
Бо закупили за откаты - немеряно, а теперь жеж надо его куда-то колоть
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05.08.2021 11:11 Відповісти
тому що пфайзер и модерна не закуповуються, а надаються безкоштовно міжнародними програмами ВОЗ, лімітованими партіями.
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05.08.2021 11:20 Відповісти
Смешно читать когда пункты вакцинации в моем городе работают по 1,5 часа в день. Желающие просто не успевают вакцинироваться.
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05.08.2021 11:21 Відповісти
така забота про людей .а тарифи не .пидиймати можна. бо люди за сердце хватаються
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05.08.2021 12:10 Відповісти
PDF-файл с веб-сайта FDA (U.S.Food and Drug Administration) с описанием побочных эффектов стр.16
https://www.fda.gov/media/143557/download
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05.08.2021 12:37 Відповісти
До конца года зеленые уроды обещали вакцинировать 80% взрослого населения, потом - 70%, теперь уже только 50%, а реально - дай Бог, хотя бы 30%... Зеленые обещания даются не для их выполнения, а, как раньше на сцене - только для смеха... КЛОУНЫ ЗА БАЗАР НЕ ОТВЕЧАЮТ...
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05.08.2021 14:19 Відповісти
 
 