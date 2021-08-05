До кінця року в Україні можна вакцинувати проти коронавірусу 50% дорослого населення: нова хвиля цьому сприятиме, - імунолог Лапій

До кінця 2021 року в Україні можна провести вакцинацію проти COVID-19 половини дорослого населення. Додатковим стимулом стане зростання захворюваності вже з вересня.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив експерт, якщо взяти 47 мільйонів доз вакцини з Національного плану вакцинопрофілактики на 2021 рік, це приблизно половина населення по дві дози з урахуванням перехідних залишків.

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"Обговорювалося питання, щоб до кінця року ми мали можливість вакцинувати 50% дорослого населення двома дозами, повний курс. З тим, щоб на наступний рік вийти вже на те, щоб вакцинувати вже 70%", - сказав він.

За його словами, зараз спостерігається позитивна динаміка прихильності населення до вакцинації і серед медичних працівників, і в цілому серед населення.

"Зараз ми вже відзначаємо зростання захворюваності на COVID-19 в Україні за рахунок "дельта"-вірусу. Вже пішов останній тиждень зростання кількості хворих, зростання госпіталізації. Особливо це стане відчутно на початку вересня. Це буде, на превеликий жаль, хорошим стимулом для вакцинації", - сказав Лапій.

При цьому він зазначив, що багатьох людей ми можемо втратити через їхнє негативне ставлення до вакцинації.

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"Якщо населення буде прихильне до вакцинації, ми зможемо провакцинувати 50% дорослого населення", - констатував він.