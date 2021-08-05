У Моршині, де проти коронавірусу повністю вакциновано 66% населення, немає жодного хворого на COVID-19, - МОЗ
У Моршині (Львівська обл.), де відбувається пілотний проєкт з максимально широкого охоплення щепленнями проти COVID-19 (за станом на 2 серпня однієї дозою щеплено 72,4% дорослого населення, двома дозами - 66%), немає зареєстрованих хворих на коронавірус.
Згідно з повідомленням на сайті Міністерства охорони здоров'я, останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня, передає Цензор.НЕТ.
"Це дуже хороший результат. Вакцини проти COVID-19 демонструють високі рівні ефективності та захисту. І це не лише український, але й світовий досвід", - прокоментував заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузин.
Міністерство охорони здоров'я України спільно з місцевою владою запустило пілотний проєкт з вакцинації проти COVID-19 більшості дорослого населення в Моршині 16 квітня 2021 року. 90% від усіх вакцинованих прищеплювали китайської вакциною Sinovac (CoronaVac), також щеплення здійснювали вакцинами AstraZeneca і Pfizer-BioNTech (Comirnaty).
У Моршині проживає 4,239 тис. осіб, 800 з них - діти до 18 років.
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Немного огорчает тот факт, что во всяких условны израилях с штатами, напрививали столько же, а ковидят в полный рост.
упс..
А осенью да, будем посмотреть.
В Израиле за июль 2020 умерло 192 человека, а за июль 2021 - 45.
В Израиле в июле 2021 число смертей от ковида 4 раза меньше.
P.S. Але і з цією водою пов'язані смерті... Власник, молодий білорус і гарний розумний чоловік, який хотів в Моршині зробити лікувальний курорт ще 2000-2001 р., був убитий і тепер у води вже інші власники, і у них вже далеко не такі людяні красиві інтереси...
Це як з побічками - у всіх країнах є, а унас немає.
https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-injection-site-organ-damage/
Pfizer планирует получить 33 миллиарда долларов от вакцины против COVID за счет бустеров и вакцин для детей
https://childrenshealthdefense.org/defender/pfizer-33-billion-covid-vaccine-revenues-boosters-kids/