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Новини Коронавірус і карантин
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У Моршині, де проти коронавірусу повністю вакциновано 66% населення, немає жодного хворого на COVID-19, - МОЗ

У Моршині, де проти коронавірусу повністю вакциновано 66% населення, немає жодного хворого на COVID-19, - МОЗ

У Моршині (Львівська обл.), де відбувається пілотний проєкт з максимально широкого охоплення щепленнями проти COVID-19 (за станом на 2 серпня однієї дозою щеплено 72,4% дорослого населення, двома дозами - 66%), немає зареєстрованих хворих на коронавірус.

Згідно з повідомленням на сайті Міністерства охорони здоров'я, останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня, передає  Цензор.НЕТ.

"Це дуже хороший результат. Вакцини проти COVID-19 демонструють високі рівні ефективності та захисту. І це не лише український, але й світовий досвід", - прокоментував заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузин.

Міністерство охорони здоров'я України спільно з місцевою владою запустило пілотний проєкт з  вакцинації проти COVID-19 більшості дорослого населення в Моршині 16 квітня 2021 року. 90% від усіх вакцинованих прищеплювали китайської вакциною Sinovac (CoronaVac), також щеплення здійснювали вакцинами AstraZeneca і Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

У Моршині проживає 4,239 тис. осіб, 800 з них - діти до 18 років.

Також читайте: Для вакцинованого населення точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень, - Кузін

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5391) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2420)


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Топ коментарі
+9
Оптимистично, конечно, даже вроде кагбе и радует.
Немного огорчает тот факт, что во всяких условны израилях с штатами, напрививали столько же, а ковидят в полный рост.
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05.08.2021 11:26
+3
Может из за воды? Пью теперь только Моршинскую!
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05.08.2021 11:15
+3
В багатьох містах, де вакциновано 5% населення,теж немає жодного випадку....
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05.08.2021 11:44
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Может из за воды? Пью теперь только Моршинскую!
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05.08.2021 11:15 Відповісти
Оптимистично, конечно, даже вроде кагбе и радует.
Немного огорчает тот факт, что во всяких условны израилях с штатами, напрививали столько же, а ковидят в полный рост.
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05.08.2021 11:26 Відповісти
Как посетители Велюра тоже застрахованы от ковида
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05.08.2021 11:41 Відповісти
жаль ты забыл дочитать статисику заболеваемости по Израилю, а то бы знал что рост заболеваемости там имеется, а роста смертности и даже госпитализаций от Ковида - нет. 200 человек больных ковидом в больницах на всю страну, при том что выявляют как прошлой осенью - по 2200 в сутки.
упс..
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05.08.2021 12:12 Відповісти
Дадада, конечно забыл. Будет вам и рост смертности, не всё сразу. Да он уже и сейчас есть, на уровне прошлого года.
А осенью да, будем посмотреть.
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05.08.2021 12:17 Відповісти
" Да он уже и сейчас есть, на уровне прошлого года."
В Израиле за июль 2020 умерло 192 человека, а за июль 2021 - 45.
В Израиле в июле 2021 число смертей от ковида 4 раза меньше.
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05.08.2021 12:32 Відповісти
А 34% що?
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05.08.2021 11:40 Відповісти
Гарна реклама для Моршинської води - пийте Моршинську і будете здорові!!
P.S. Але і з цією водою пов'язані смерті... Власник, молодий білорус і гарний розумний чоловік, який хотів в Моршині зробити лікувальний курорт ще 2000-2001 р., був убитий і тепер у води вже інші власники, і у них вже далеко не такі людяні красиві інтереси...
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05.08.2021 11:42 Відповісти
В багатьох містах, де вакциновано 5% населення,теж немає жодного випадку....
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05.08.2021 11:44 Відповісти
Розкажіть це Ізраілю...
Це як з побічками - у всіх країнах є, а унас немає.
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05.08.2021 12:09 Відповісти
«Мы совершили большую ошибку»
https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-injection-site-organ-damage/
Pfizer планирует получить 33 миллиарда долларов от вакцины против COVID за счет бустеров и вакцин для детей
https://childrenshealthdefense.org/defender/pfizer-33-billion-covid-vaccine-revenues-boosters-kids/
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05.08.2021 12:19 Відповісти
Если поискать, больные среди вакцинированных сразу найдутся.
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05.08.2021 15:49 Відповісти
 
 