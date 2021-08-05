У Моршині, де проти коронавірусу повністю вакциновано 66% населення, немає жодного хворого на COVID-19, - МОЗ

У Моршині (Львівська обл.), де відбувається пілотний проєкт з максимально широкого охоплення щепленнями проти COVID-19 (за станом на 2 серпня однієї дозою щеплено 72,4% дорослого населення, двома дозами - 66%), немає зареєстрованих хворих на коронавірус.

Згідно з повідомленням на сайті Міністерства охорони здоров'я, останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Це дуже хороший результат. Вакцини проти COVID-19 демонструють високі рівні ефективності та захисту. І це не лише український, але й світовий досвід", - прокоментував заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузин.

Міністерство охорони здоров'я України спільно з місцевою владою запустило пілотний проєкт з вакцинації проти COVID-19 більшості дорослого населення в Моршині 16 квітня 2021 року. 90% від усіх вакцинованих прищеплювали китайської вакциною Sinovac (CoronaVac), також щеплення здійснювали вакцинами AstraZeneca і Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

У Моршині проживає 4,239 тис. осіб, 800 з них - діти до 18 років.

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