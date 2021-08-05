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Новини Агресія Росії проти України
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Поліція розслідує поранення мирного мешканця Красногорівки унаслідок обстрілу з боку окупантів

Поліція розслідує поранення мирного мешканця Красногорівки унаслідок обстрілу з боку окупантів

Правоохоронці почали розслідування за фактом обстрілу окупантами житлового будинку в Красногорівці Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив відділ комунікації поліції області.

"Повідомлення про осколкове поранення 56-річного місцевого мешканця надійшло до поліції Курахового 5 серпня близько 7:10. Встановлено, що множнних тілесних ушкоджень чоловік зазнав унаслідок обстрілу, перебуваючи у власній квартирі. Місце мешкання потерпілого також було пошкоджено", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка госпіталізовано до лікарні Курахового.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни). Санкція статті передбачає від восьми до 12 років позбавлення волі.

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Автор: 

обстріл (28296) Донецька область (8368)


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Хіба тероризмом поліція має займатись ?
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05.08.2021 11:26 Відповісти
 
 