Поліція розслідує поранення мирного мешканця Красногорівки унаслідок обстрілу з боку окупантів
Правоохоронці почали розслідування за фактом обстрілу окупантами житлового будинку в Красногорівці Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив відділ комунікації поліції області.
"Повідомлення про осколкове поранення 56-річного місцевого мешканця надійшло до поліції Курахового 5 серпня близько 7:10. Встановлено, що множнних тілесних ушкоджень чоловік зазнав унаслідок обстрілу, перебуваючи у власній квартирі. Місце мешкання потерпілого також було пошкоджено", - йдеться в повідомленні.
Чоловіка госпіталізовано до лікарні Курахового.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни). Санкція статті передбачає від восьми до 12 років позбавлення волі.
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