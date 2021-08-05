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Новини
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Державі потрібні реформи і дешеві гроші, а не популізм і друкарський верстат, - Верланов

Державі потрібні реформи і дешеві гроші, а не популізм і друкарський верстат, - Верланов

Скажені запозичення за високими ставками розганяють інфляцію, що відчутно погіршує "фінансове здоров‘я" України. Державі потрібні реформи і дешеві гроші, а не популізм і друкарський верстат вкупі із ломбардом.

Про це заявив Сергій Верланов, голова Державної податкової служби (2019-2020).

У своїй статті для SeekingAlpha він зазначив, що ера легких грошей на глобальних ринках, яка розпочалася з розпалом пандемії, заохотила вітчизняний уряд розпочати інтенсивні запозичення без думки про завтрашній день.

"Ця політика розширилася на внутрішній ринок, що дозволило міжнародним інвесторам конвертувати їхні американські долари у гривні та купувати тримісячні ОВДП під 8,5% або 12-місячні під 11%", - зазначив Верланов.

Борг вважається сталим, говорить автор, у тому разі, коли уряд запозичує гроші під відсоток, що не перевищує темпи економічного зростання. "В Україні цим правилом знехтували", - заявив Верланов.

Так, уряди по всьому світу збільшили свої запозичення для боротьби з наслідками пандемії та стимулювання економічного зростання. Однак, стверджує автор, більшість із цих запозичень відбуваються за ставками, близькими до нуля. Натомість Україна позичає під високі відсотки та ще й стримує економічне зростання через суперечливу урядову політику.

Як результат, наприкінці липня Національний Банк України – один з небагатьох Центральних Банків світу - змушений був підняти відсоткову ставку до 8%, щоб зменшити інфляційний тиск. Більше того, в НБУ зазначили, що можуть посилити свою монетарну політику, якщо інфляційний тиск продовжить зростання.

"Схоже на те, що так і станеться, адже НБУ попередив, що за результатами 2021 року інфляція становитиме 9,6%, а не 8% (попередній прогноз), що значно вище цілі у 5%", - написав Верланов.

Згідно з даними Міністерства фінансів, за останні сім місяців державний борг України зріс на майже 10%. Станом на 30 червня 2021 р. він становив $92,5 млрд, хоча ще 30 листопада минулого року перебував на позначці $84,2 млрд. За останні 25 місяців зростання боргу ще безпрецедентніше – 18%.

Також автор зауважив, що ще до початку цьогорічних бурхливих запозичень минулого року борг України дорівнював 60,8% ВВП, хоча у 2019 становив "лише" 50,3%.

Автор: 

реформи (3206) Верланов Сергій (153)


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Топ коментарі
+7
Государству нужны реформы и дешевые деньги, а не популизм и печатный станок, - Верланов - Цензор.НЕТ 3628
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05.08.2021 11:34
+6
Вчора був сюжет про Лівію. Там так само самодур при владі зруйнував країну, її економіку.
Бо брехав народові, брав кредити і влаштовував шоу.
Ще спільна риса з нашим чувачком - програми розвитку держави не було. Жили одним днем, поки все не лопнуло.
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05.08.2021 11:34
+3
"в прошлом году долг Украины составлял 60,8% ВВП, хотя в 2019 составлял "всего" 50,3%" Источник: https://censor.net/ru/n3280977

Це все, що треба знати про "прафєсіаналов і новьіх ліц", що пройшли в державне управління "па пріколу", бо "хужє нє будєт" і, головне, "нє Порошенко".
Ну а тепер, панове "я за нєго нє голосовал", жеріть, якщо є шо
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05.08.2021 11:49
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Государству нужны реформы и дешевые деньги, а не популизм и печатный станок, - Верланов - Цензор.НЕТ 3628
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05.08.2021 11:34 Відповісти
Вчора був сюжет про Лівію. Там так само самодур при владі зруйнував країну, її економіку.
Бо брехав народові, брав кредити і влаштовував шоу.
Ще спільна риса з нашим чувачком - програми розвитку держави не було. Жили одним днем, поки все не лопнуло.
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05.08.2021 11:34 Відповісти
Не путайте государство с теми, кому нужен популизм и печатный станок...
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05.08.2021 11:36 Відповісти
вместе с ломбардом/ Под барыгу копает. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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05.08.2021 11:38 Відповісти
Это мы и сами знаем. Ты говори предметно - что делать, какие решения принимать. Критиковать мы все мастера, даже силами форумчан справляемся.пока.
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05.08.2021 11:40 Відповісти
Перевыборы Президента и ВР
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05.08.2021 12:26 Відповісти
Та прекрасно вони знають, що треба робити, але до останнього будуть брехати і вішати локшину на вуха про реформи, аж поки ми не поженемо їх з хлібних місць біля корита (казни). Треба змінити совковий нерівноправний суспільно-політичний устрій на демократичний. На той, що прописаний в Конституції України. А це без революції не робиться.

Не зауважили, що з за меж України всі говорять про ДЕМОКРАТИЧНІ реформи, а у нас бюрократія все перетворює в просто реформи. До яких можно віднести все що завгодно, в т.ч. і встановлення диктатури.
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05.08.2021 12:59 Відповісти
"в прошлом году долг Украины составлял 60,8% ВВП, хотя в 2019 составлял "всего" 50,3%" Источник: https://censor.net/ru/n3280977

Це все, що треба знати про "прафєсіаналов і новьіх ліц", що пройшли в державне управління "па пріколу", бо "хужє нє будєт" і, головне, "нє Порошенко".
Ну а тепер, панове "я за нєго нє голосовал", жеріть, якщо є шо
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05.08.2021 11:49 Відповісти
Государству может и нужны, а вот 73% мудрого нариду НЕ НУЖНЫ как оказалось
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05.08.2021 11:50 Відповісти
73% по Конституції України і є ДЕРЖАВА. Бо їх більшість. А ось хто є ти і цей мудень Верланов, які узурпувати владу в Україні і від імені держави поділили громадян на панів і рабів - це ще треба вияснити.
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05.08.2021 12:19 Відповісти
На счёт печатного станка: В Украине курс доллара уже был бы на уровне 1 к 20 если бы не печатали гривны. Количество продаваемой валюты давно превышает количество продаваемых гривн.
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05.08.2021 11:51 Відповісти
Да и с инфляцией было бы покончено. Просто шмаркле повезло.
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05.08.2021 11:52 Відповісти
Зеленский знает, что делает. Вся его политика - побольше урвать. А отдавать долги и разгребать последствия будет уже другие. Еврей евреем (что б не сказать более изысканно).
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05.08.2021 12:03 Відповісти
Не можу пройти мимо мовчки і не показати маніпулятивність показників у матеріалі. В моєму розуміння в таких питаннях треба мати ЗНАННЯ їх і реально розуміти. Дивно, що не розкрито "печатный станок вместе с ломбардом". Адже це важливий момент звинувачень, але явно ВИДУМАНИЙ. Адже неможливо сказати, що запущений станок в емісії грошей, які в обігу в державі готівка виросла із 515 млрд грн у січні до 541 млрд грн у липні.

Аавтор вказує на збільшення державного боргу:
- По состоянию на 30 июня 2021 он составил $ 92,5 млрд, хотя еще 30 ноября прошлого года находился на отметке $ 84,2 млрд.
А треба було тут деталізувати, що в листопаді 2020 р. держборг становив 2398,2 млрд грн (84.24 млрд дол.) при розрахунку у 28.4 грн/дол., а в червні 2021 р. - 2514,4 (92.5 млрд дол.) при розрахунку в 27.17 грн/дол. Реально виріс на 116 млрд грн (4 млрд дол)
Такі числа дійсно відображені в інформаціях щомісячних мінфіну. Але скажіть для РОЗУМІННЯ - чому би цей БОРГ у гривнях не порівняти за одним курсом валют, наприклад - по 27.17 грн/дол. І тоді би борг від листопада 2020 р. становив БИ 88,3 млрд дол.
Треба розуміти, що державний борг складає ВНУТРІШНІЙ борг, який переважно у гривнях, та зовнішній, який вже йде у валюті. А в таких обсягах суми боргу та незначними коливаннями курсу, можна показувати в різних аспектах.
Але треба розуміти, що погашається бог і ОБСЛУГОВУЄТЬСЯ із бюджету, який має доходи у ГРИВНЯХ. І треба оцінювати ВАРТІСТЬ боргу в системі бюджету.
Источник: https://censor.net/ru/n3280977
Источник: https://censor.net/ru/n3280977
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05.08.2021 12:12 Відповісти
О чём разговор если правительство сделало ставку именно на инфляцию По идеи правительства инфляция разогревает экономику Где эта разогревшая экономика Инфляция то из года в год... Палата № 6 , а не правительство Какой постановщик - президент, такие и исполнители Шапито рулит)))
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05.08.2021 12:20 Відповісти
Я ще додам інформації за стан ДЕРЖАВНИХ фінансів. Просте питання можна ставити:
Чому зростає державний борг?
І тут проявиться проста відповідь:
- ТРЕБА ВІДДАВАТИ БОРГИ, які ХТОСЬ набрався за попередні роки і поставив державу у патові ситуації.
Адже за 2020 р. за боргами держави витрати бюджету із доходів у 1076 млрд грн, склали 512 млрд грн (біля 19 млрд дол.). В цьому році вже треба віддавати за боргами майже 600 млрд грн (біля 22 млрд дол.) і вони (витрати) до кінця року ще виростуть. Адже щоб віддавати такі борги, треба далі продовжувати брати кредити.
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05.08.2021 12:22 Відповісти
 
 