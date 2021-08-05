Державі потрібні реформи і дешеві гроші, а не популізм і друкарський верстат, - Верланов
Скажені запозичення за високими ставками розганяють інфляцію, що відчутно погіршує "фінансове здоров‘я" України. Державі потрібні реформи і дешеві гроші, а не популізм і друкарський верстат вкупі із ломбардом.
Про це заявив Сергій Верланов, голова Державної податкової служби (2019-2020).
У своїй статті для SeekingAlpha він зазначив, що ера легких грошей на глобальних ринках, яка розпочалася з розпалом пандемії, заохотила вітчизняний уряд розпочати інтенсивні запозичення без думки про завтрашній день.
"Ця політика розширилася на внутрішній ринок, що дозволило міжнародним інвесторам конвертувати їхні американські долари у гривні та купувати тримісячні ОВДП під 8,5% або 12-місячні під 11%", - зазначив Верланов.
Борг вважається сталим, говорить автор, у тому разі, коли уряд запозичує гроші під відсоток, що не перевищує темпи економічного зростання. "В Україні цим правилом знехтували", - заявив Верланов.
Так, уряди по всьому світу збільшили свої запозичення для боротьби з наслідками пандемії та стимулювання економічного зростання. Однак, стверджує автор, більшість із цих запозичень відбуваються за ставками, близькими до нуля. Натомість Україна позичає під високі відсотки та ще й стримує економічне зростання через суперечливу урядову політику.
Як результат, наприкінці липня Національний Банк України – один з небагатьох Центральних Банків світу - змушений був підняти відсоткову ставку до 8%, щоб зменшити інфляційний тиск. Більше того, в НБУ зазначили, що можуть посилити свою монетарну політику, якщо інфляційний тиск продовжить зростання.
"Схоже на те, що так і станеться, адже НБУ попередив, що за результатами 2021 року інфляція становитиме 9,6%, а не 8% (попередній прогноз), що значно вище цілі у 5%", - написав Верланов.
Згідно з даними Міністерства фінансів, за останні сім місяців державний борг України зріс на майже 10%. Станом на 30 червня 2021 р. він становив $92,5 млрд, хоча ще 30 листопада минулого року перебував на позначці $84,2 млрд. За останні 25 місяців зростання боргу ще безпрецедентніше – 18%.
Також автор зауважив, що ще до початку цьогорічних бурхливих запозичень минулого року борг України дорівнював 60,8% ВВП, хоча у 2019 становив "лише" 50,3%.
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Бо брехав народові, брав кредити і влаштовував шоу.
Ще спільна риса з нашим чувачком - програми розвитку держави не було. Жили одним днем, поки все не лопнуло.
Не зауважили, що з за меж України всі говорять про ДЕМОКРАТИЧНІ реформи, а у нас бюрократія все перетворює в просто реформи. До яких можно віднести все що завгодно, в т.ч. і встановлення диктатури.
Це все, що треба знати про "прафєсіаналов і новьіх ліц", що пройшли в державне управління "па пріколу", бо "хужє нє будєт" і, головне, "нє Порошенко".
Ну а тепер, панове "я за нєго нє голосовал", жеріть, якщо є шо
Аавтор вказує на збільшення державного боргу:
- По состоянию на 30 июня 2021 он составил $ 92,5 млрд, хотя еще 30 ноября прошлого года находился на отметке $ 84,2 млрд.
А треба було тут деталізувати, що в листопаді 2020 р. держборг становив 2398,2 млрд грн (84.24 млрд дол.) при розрахунку у 28.4 грн/дол., а в червні 2021 р. - 2514,4 (92.5 млрд дол.) при розрахунку в 27.17 грн/дол. Реально виріс на 116 млрд грн (4 млрд дол)
Такі числа дійсно відображені в інформаціях щомісячних мінфіну. Але скажіть для РОЗУМІННЯ - чому би цей БОРГ у гривнях не порівняти за одним курсом валют, наприклад - по 27.17 грн/дол. І тоді би борг від листопада 2020 р. становив БИ 88,3 млрд дол.
Треба розуміти, що державний борг складає ВНУТРІШНІЙ борг, який переважно у гривнях, та зовнішній, який вже йде у валюті. А в таких обсягах суми боргу та незначними коливаннями курсу, можна показувати в різних аспектах.
Але треба розуміти, що погашається бог і ОБСЛУГОВУЄТЬСЯ із бюджету, який має доходи у ГРИВНЯХ. І треба оцінювати ВАРТІСТЬ боргу в системі бюджету.
Источник: https://censor.net/ru/n3280977
Источник: https://censor.net/ru/n3280977
Чому зростає державний борг?
І тут проявиться проста відповідь:
- ТРЕБА ВІДДАВАТИ БОРГИ, які ХТОСЬ набрався за попередні роки і поставив державу у патові ситуації.
Адже за 2020 р. за боргами держави витрати бюджету із доходів у 1076 млрд грн, склали 512 млрд грн (біля 19 млрд дол.). В цьому році вже треба віддавати за боргами майже 600 млрд грн (біля 22 млрд дол.) і вони (витрати) до кінця року ще виростуть. Адже щоб віддавати такі борги, треба далі продовжувати брати кредити.