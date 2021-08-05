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Новини Окуповані території
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Не може Росія підняти Крим. Це територія, яка або перетвориться на діамант відпочинку, або - на військову базу, але без води це неможливо, - Кравчук

Не може Росія підняти Крим. Це територія, яка або перетвориться на діамант відпочинку, або - на військову базу, але без води це неможливо, - Кравчук

Після анексії Криму в 2014 році для президента РФ Володимира Путіна головне - переконати громадян федерації, що Росія може розвивати український півострів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це перший президент України Леонід Кравчук сказав інтерв'ю LB.ua.

"Для Путіна головне – переконати росіян. А вони дуже боляче завжди ставилися до Криму, до Севастополя, говорили, що це "русский город славы" тощо. Путіну було головне взяти Крим, а зараз він про наслідки не думає, про те, що буде з півостровом. Однак я точно знаю: якщо він віддасть завтра Крим, то його вже в України складно буде забрати. Тому він й поставив завдання: утримувати Крим у складі Росії", - зазначив Кравчук.

Він переконаний, що Росія підняти Крим  не може.

"Не може Росія підняти Крим. Це територія, яка або перетвориться на діамант відпочинку, краси, або як росіяни зараз роблять - на військову базу. Однак і цю базу потрібно утримувати, але без води це неможливо. А води там немає", - підкреслив Кравчук.

Також читайте: Якщо Кравчук не зможе представляти Україну на засіданнях ТКГ, очолюватиме делегацію Резніков

Кравчук Леонід (546) Крим (14134)


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Топ коментарі
+11
У путіна є козир. Зеленський. Його ж можна і надурити і переграти. Він залюбки піде на поступки.
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05.08.2021 11:41
+8
Пусть повисит этот бриллиант пока на шее расеи. Камень большой, тяжелый. Глядишь и притопит эту суку вороватую в Черном море. С трупика снимем, днепровской водицей от скверны кацапской отмоем и снова заблестит бриллиантом.
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05.08.2021 11:43
+7
Чорне море викопали наші пращури, тому все, що в ньому - наше. Коли це відбувалось пращури руССкіх (мордва, маря, вепси, мурома і т.д.) сиділи не деревах і їли своїх родичів.
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05.08.2021 11:43
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У путіна є козир. Зеленський. Його ж можна і надурити і переграти. Він залюбки піде на поступки.
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05.08.2021 11:41 Відповісти
У зе є ми, буде дуркувати-поїде до януковича.
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05.08.2021 11:44 Відповісти
Зеленський не дуркує, він такий і є.
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05.08.2021 11:47 Відповісти
Своїми псевдопатріотичними виступами Буба набиває ціну перед ****** і вішає локшину на вуха наріду українському.
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05.08.2021 11:45 Відповісти
Шото дед разоткровенничался сегодня, не к добру это...
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05.08.2021 11:42 Відповісти
Уходит дед. Душу очищает.
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05.08.2021 11:44 Відповісти
какой бы Дед ни был, но рашко не любит подкожно

как только реанимационную трубку из горлянки вынули, излил порцию грязной руссофобии
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05.08.2021 13:55 Відповісти
Пусть повисит этот бриллиант пока на шее расеи. Камень большой, тяжелый. Глядишь и притопит эту суку вороватую в Черном море. С трупика снимем, днепровской водицей от скверны кацапской отмоем и снова заблестит бриллиантом.
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05.08.2021 11:43 Відповісти
Чорне море викопали наші пращури, тому все, що в ньому - наше. Коли це відбувалось пращури руССкіх (мордва, маря, вепси, мурома і т.д.) сиділи не деревах і їли своїх родичів.
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05.08.2021 11:43 Відповісти
Путлеру по фіг що буде з людьми,бо він початково розцінював Крив як стратегічно важливу теріторію,тому так- Крим для кремлівського упиря тільки можливість мати військову базу на Чорному морі.
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05.08.2021 11:44 Відповісти
прозрение. оно такое

Не може Росія підняти Крим. Це територія, яка або перетвориться на діамант відпочинку, або - на військову базу, але без води це неможливо, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8475
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05.08.2021 11:59 Відповісти
А шо? Опять на рабочем столе Архангела Михаила затерялся призывной лист на Христопродавца Кравчука? Так вон оно чё - оказывается, даже Архистратигу не чужды нарушения исполнительской дисциплины.
Оно ж уже и Преисподняя убытки терпит - смола не только заказана, но уже и растоплена. Опять же - лейка для смолы с учетом индивидуальных анатомических особенностей жопы Кравчука давно проплачена, спроектирована, изготовлена и доставлена - а до сих пор за зря место занимает.
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05.08.2021 12:03 Відповісти
поправка: у пукіна не буде ні бази, ні курорту...
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05.08.2021 12:03 Відповісти
Это не важно...все! Главное! Первостепенейшее сечас - это пожары зоны экватора. Это Турция, в первую очередь!!!!, это вообще основное!, Греция, Италия, возможно Испания. Если зона пожаров будет увеличиваться, ничего!! ничего не останется от вашего Крыма. Пустошь, мертвая выжженная земля...
Так работает мода Н21!!! Это мода для круглого волновода. Сличайте моды и вы будете знать последтсвия ихнего применения.
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05.08.2021 12:06 Відповісти
Який брильянт...
Там все узбережжя треба водневою бомбою від забудов і кацапів очистити. Потім віддати туркам в оренду на 100 років. Можливо вони і зроблять брильянт.
А так - це гадюшник і заповідник совка
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05.08.2021 12:24 Відповісти
закрррий рррьот!!
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05.08.2021 12:25 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27065808.html Отъ%битесь!

Не може Росія підняти Крим. Це територія, яка або перетвориться на діамант відпочинку, або - на військову базу, але без води це неможливо, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4085

Не може Росія підняти Крим. Це територія, яка або перетвориться на діамант відпочинку, або - на військову базу, але без води це неможливо, - Кравчук - Цензор.НЕТ 392
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05.08.2021 12:36 Відповісти
кидануть киданула, а бросить не бросит
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05.08.2021 13:13 Відповісти
та дайте этому старому пердуну селетки по руб десять
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05.08.2021 13:15 Відповісти
трохи оклигав і знову белькотати
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05.08.2021 14:25 Відповісти
Проблему Крыма можно будет решить, если он будент "ничей" /формально отдельным государством/, но с особыми экономическими связями /и безвизом/ со странами, в состав которых он входил последнии два века /Турции, москалии и Украины/
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05.08.2021 14:47 Відповісти
Можна було б обговорювати після виводу кацапського флоту і виселення на соловки всіх кацапів до 7 коліна
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05.08.2021 22:13 Відповісти
 
 