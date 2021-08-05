Не може Росія підняти Крим. Це територія, яка або перетвориться на діамант відпочинку, або - на військову базу, але без води це неможливо, - Кравчук

Після анексії Криму в 2014 році для президента РФ Володимира Путіна головне - переконати громадян федерації, що Росія може розвивати український півострів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це перший президент України Леонід Кравчук сказав інтерв'ю LB.ua.

"Для Путіна головне – переконати росіян. А вони дуже боляче завжди ставилися до Криму, до Севастополя, говорили, що це "русский город славы" тощо. Путіну було головне взяти Крим, а зараз він про наслідки не думає, про те, що буде з півостровом. Однак я точно знаю: якщо він віддасть завтра Крим, то його вже в України складно буде забрати. Тому він й поставив завдання: утримувати Крим у складі Росії", - зазначив Кравчук.

Він переконаний, що Росія підняти Крим не може.

"Не може Росія підняти Крим. Це територія, яка або перетвориться на діамант відпочинку, краси, або як росіяни зараз роблять - на військову базу. Однак і цю базу потрібно утримувати, але без води це неможливо. А води там немає", - підкреслив Кравчук.

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