На Арабатській стрілці виявили півтораметрового крокодила - їв качку: поліція вирішує, як його зловити
На Арабатській Стрілці в одній з водойми, що утворився на місці, де свого часу видобували пісок, виявили крокодила.
Про це повідомив заступник начальника відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Віталій Байдаров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Так, це правда. Надійшла інформація від місцевих органів влади про те, що двоє відпочивальників повідомили, що вони бачили крокодила у водоймі, яка утворилася на місці колишнього піщаного кар’єру", - розповів Байдаров.
За його словами, місце, де бачили крокодила – озеро, що заросло очеретом. Як зазначив Байдаров, свідки розповіли, що коли вони помітили крокодила, той їв качку.
Правоохоронці оглянули озеро і виявили, що з води стирчить морда крокодила. Довжина тварини – близько півтора метра. Наразі територію охороняють шість поліцейських. Місцева влада та правоохоронці вирішують, яким чином діяти далі, як піймати тварину. Також поки ніхто не заявив про те, що у нього пропав крокодил, додав Байдаров.
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Пусть себе живет, если ему там понравилось!
Но!
Там есть супер-полицейский Джамал. Будет битва.
Порада:
1. Зловити москаля.
2. Почепити його на гачок.
3. Ловити крокодила на живця!😜
......
(а как говориться - "редакция" ответственности за мнение журналюг не несет))))