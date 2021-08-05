На Арабатській стрілці виявили півтораметрового крокодила - їв качку: поліція вирішує, як його зловити

На Арабатській Стрілці в одній з водойми, що утворився на місці, де свого часу видобували пісок, виявили крокодила.

Про це повідомив заступник начальника відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Віталій Байдаров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, це правда. Надійшла інформація від місцевих органів влади про те, що двоє відпочивальників повідомили, що вони бачили крокодила у водоймі, яка утворилася на місці колишнього піщаного кар’єру", - розповів Байдаров.

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За його словами, місце, де бачили крокодила – озеро, що заросло очеретом. Як зазначив Байдаров, свідки розповіли, що коли вони помітили крокодила, той їв качку.

Правоохоронці оглянули озеро і виявили, що з води стирчить морда крокодила. Довжина тварини – близько півтора метра. Наразі територію охороняють шість поліцейських. Місцева влада та правоохоронці вирішують, яким чином діяти далі, як піймати тварину. Також поки ніхто не заявив про те, що у нього пропав крокодил, додав Байдаров.

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