УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11479 відвідувачів онлайн
Новини
28 531 137

На Арабатській стрілці виявили півтораметрового крокодила - їв качку: поліція вирішує, як його зловити

На Арабатській стрілці виявили півтораметрового крокодила - їв качку: поліція вирішує, як його зловити

На Арабатській Стрілці в одній з водойми, що утворився на місці, де свого часу видобували пісок, виявили крокодила.

Про це повідомив заступник начальника відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Віталій Байдаров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, це правда. Надійшла інформація від місцевих органів влади про те, що двоє відпочивальників повідомили, що вони бачили крокодила у водоймі, яка утворилася на місці колишнього піщаного кар’єру", - розповів Байдаров.

Також дивіться: "У нас все гаразд, тільки крокодили гуляють": В окупованій Ялті затопило крокоділяріум. ВIДЕО

За його словами, місце, де бачили крокодила – озеро, що заросло очеретом. Як зазначив Байдаров, свідки розповіли, що коли вони помітили крокодила, той їв качку.

Правоохоронці оглянули озеро і виявили, що з води стирчить морда крокодила. Довжина тварини – близько півтора метра. Наразі територію охороняють шість поліцейських. Місцева влада та правоохоронці вирішують, яким чином діяти далі, як піймати тварину. Також поки ніхто не заявив про те, що у нього пропав крокодил, додав Байдаров.

.

Азовське море (1618) крокодил (4) відпочинок (230) Нацполіція (15139) Херсонська область (5713)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+38
Шесть мало, это ему на месяц.
показати весь коментар
05.08.2021 11:46
+34
Уже даже крокодилы с крысма бегут 🤣🤣🤣.
показати весь коментар
05.08.2021 11:44
+34
Анекдот

Дзвінок у службу спасіння:
-ало ало, тут крокодил 1.5 метра
- Ви працюєте в службі захисту тварин ?.
-ні
- Ви є членом ГрінПіс ?
-ні
-ще хтось крім Вас є ?
- ні
- ну так ******* його лопатою по голові
показати весь коментар
05.08.2021 12:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
прикольно. штам-Дельта крокодил. я думал, что они все пресноводные. ан-нет.
показати весь коментар
05.08.2021 12:47 Відповісти
Гребнисті австралійські крокодили - найбільші у світі, живуть на морському узбережжі
показати весь коментар
05.08.2021 12:58 Відповісти
Турсезон на пике - он там работает. Крокодилом.
показати весь коментар
05.08.2021 12:54 Відповісти
зарабатывает как может .... с небольшими перерывами на уток
показати весь коментар
05.08.2021 12:55 Відповісти
А может это Аксенов, мутировавший после наводнений в Крыму ?
показати весь коментар
05.08.2021 13:03 Відповісти
надо опохмелиться и он сразу исчезнет
показати весь коментар
05.08.2021 13:04 Відповісти
Зачем ловить?
Пусть себе живет, если ему там понравилось!
показати весь коментар
05.08.2021 13:08 Відповісти
Крокодил ел утку, а с полицией не поделился. В этом проблема ?
показати весь коментар
05.08.2021 13:15 Відповісти
Утку жалко!
показати весь коментар
05.08.2021 13:17 Відповісти
А нефиг клювом щёлкать, вот и попала на обед.
показати весь коментар
05.08.2021 13:21 Відповісти
Для утки это был новый опыт.
показати весь коментар
05.08.2021 14:21 Відповісти
и последний
показати весь коментар
07.08.2021 11:15 Відповісти
Шуфрича срочно надо звать, прошлого крокодила он лично ловил))
показати весь коментар
05.08.2021 13:22 Відповісти
Бедный Гена...замучают тебя полицаи скоро
показати весь коментар
05.08.2021 13:25 Відповісти
Бідний Гєна-емігрант не тому,що поліціянти закатують,а тому,що в Криму води нема. Ось і довелось спасаться бігством.
показати весь коментар
05.08.2021 14:46 Відповісти
Нет на Крыме воды, поэтому перебрался на Херсонщину.
Но!
Там есть супер-полицейский Джамал. Будет битва.
показати весь коментар
05.08.2021 13:42 Відповісти
А ЕГО РАЗВЕ ЕЩЕ НЕ УВОЛИЛИ...БУБОЧКА, ВРОДЕ, объявил войну коррупционерам. К примеру, если ты мент, нельзя одновременно заниматься еще и бизнесом...
показати весь коментар
06.08.2021 07:57 Відповісти
ЗЫ... ментовский бизнес, там притомленные(без харчевания)бараны, бахча, магазин "купи-прперепродай", с повышением впрошлом году в звании... Не пойму тока , кто сча, мамлей, чи майор, а мож и прапор? ...
показати весь коментар
06.08.2021 08:01 Відповісти
Немедленно найти и пустить на кошельки.
показати весь коментар
05.08.2021 14:14 Відповісти
То была не утка, а Чебурашка. Гена решил его исключить из фракции зелёных.
показати весь коментар
05.08.2021 14:19 Відповісти
Без паники. Крокодилы летом не ядовитые.
показати весь коментар
05.08.2021 14:21 Відповісти
Лучше уж крокодилы, чем медузы!
показати весь коментар
05.08.2021 14:30 Відповісти
Може рептилія вже акліматизувалась і годиться, щоб її запустити в рів між Україною та Кацапією, який рано чи пізно доведеться викопати. Не можна таку цінну особину знищувати! Залишити для для розведення породи "крокодил морозостійкий".
показати весь коментар
05.08.2021 14:32 Відповісти
арбатскострелксая несси, просто доедала птеродактиля.
показати весь коментар
05.08.2021 14:36 Відповісти
На Арабатській стрілці виявили півтораметрового крокодила - їв качку: поліція вирішує, як його зловити - Цензор.НЕТ 5796
показати весь коментар
05.08.2021 14:43 Відповісти
Зелёний, на Арбатской стрелке? Явно кнопочка из ффракции С.Г.
показати весь коментар
05.08.2021 15:39 Відповісти
А это не тот крокодил, который под Мариуполем ушёл на зимовку?
показати весь коментар
05.08.2021 16:27 Відповісти
"На Арабатской стрелке обнаружили полутораметрового крокодила - ел утку: полиция решает, как его поймать..."

Порада:
1. Зловити москаля.
2. Почепити його на гачок.
3. Ловити крокодила на живця!😜
показати весь коментар
05.08.2021 17:09 Відповісти
Начал с утки , подрастет перейдет на отдыхающих .
показати весь коментар
05.08.2021 20:54 Відповісти
На жаль, поки вирішувалося, яким чином дістати крокодила, він помер і 5 серпня з води дістали вже мертву тварину близько двох метрів задовжки.
На Арабатській стрілці виявили півтораметрового крокодила - їв качку: поліція вирішує, як його зловити - Цензор.НЕТ 3047

......
показати весь коментар
05.08.2021 22:29 Відповісти
че це "на жаль"??? мерзенная тварь, слава Богу что сдох. Не хватало, чтобы еще людей съел??
показати весь коментар
05.08.2021 22:49 Відповісти
слова не мои - из текста статьи
(а как говориться - "редакция" ответственности за мнение журналюг не несет))))
показати весь коментар
05.08.2021 22:52 Відповісти
Очень жаль. Вода соленая не подошла
показати весь коментар
06.08.2021 08:00 Відповісти
Это из Ялты приплыл после потопа
показати весь коментар
06.08.2021 02:54 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 