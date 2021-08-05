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"Слуга народу" Корнієнко про "підвищені тони" на зустрічі Зеленського і Байдена: "Необов'язково голосно говорити для того, щоб "голосно" сказати"

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що Україну дуже непокоїть ситуація з "Північним потоком-2".

Про це Корнієнко заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами парламентарія, слова глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про "підвищені тони" можна сприймати як метафору.

"Необов’язково голосно говорити для того, щоб "голосно" сказати. Взагалі тут йдеться не тільки про Україну. Ця ситуація дуже схожа на ту, яка склалася із конфліктом на Донбасі та окупацією Криму. Так, формально це проблема України. Але всі розуміють, що вона геополітична та знаходиться у площині безпеки. Наприклад, наші колеги з Польщі днями знову говорили про те, що запуск "Північного потоку-2" – безпекова проблема Європи. Якщо хтось цього не розуміє, то поляки якраз навпаки усе усвідомлюють, тому намагаються пояснити іншим. А "підвищені тони" – більше не про форму, а про те, що нас ця ситуація дуже непокоїть", - наголосив Корнієнко.

Крім того, нардеп додав, що будь-який додатковий контакт із Заходом для проросійської партії ОПЗЖ це ще один "цвяшок" у їхні трунки "русского мира".

Інтерв'ю з головою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком читайте тут.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що зустріч Зеленського і Байдена буде на підвищених тонах.

Пізніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що жодних підвищених тонів і шантажу не буде.

Також дивіться: Зеленський - жителям ОРДЛО, які вважають себе росіянами: Їдьте й шукайте собі місце в РФ. ВIДЕО

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23719) Північний потік (2461) Арахамія Давид (1103) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+13
все в курсе что впервые в истории страны праздничный концерт ко дню независимости Украины будет... платным для зрителей

т.е. эти обмудки даже артистам заплатят с денег людей. а куда тогда идут 5 лярдов выделенных на праздник?
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05.08.2021 11:46
+12
правильно .. можна тихесенько але дуже моцно спаскудити повітря!
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05.08.2021 11:45
+11
Когда корниенко и агрохимия на пониженых тонах обсуждали рапана алахвердиевой, то это услышала вся страна. Так что страшно представить, если тоны будут повышенные
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05.08.2021 11:45
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Зеля буде говорити фальцетом.
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05.08.2021 11:44 Відповісти
Петушинным.
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05.08.2021 11:50 Відповісти
Гундосым фальцетом
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05.08.2021 13:30 Відповісти
правильно .. можна тихесенько але дуже моцно спаскудити повітря!
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05.08.2021 11:45 Відповісти
Народжений повзати, може говорити тільки фальцетом, в стійці "партер"
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05.08.2021 11:45 Відповісти
Когда корниенко и агрохимия на пониженых тонах обсуждали рапана алахвердиевой, то это услышала вся страна. Так что страшно представить, если тоны будут повышенные
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05.08.2021 11:45 Відповісти
все в курсе что впервые в истории страны праздничный концерт ко дню независимости Украины будет... платным для зрителей

т.е. эти обмудки даже артистам заплатят с денег людей. а куда тогда идут 5 лярдов выделенных на праздник?
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05.08.2021 11:46 Відповісти
Как куда, на зарплату массовикам-затейникам.
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05.08.2021 11:48 Відповісти
Стоимость билета варьируется от 200 до 2700 гривен.

Зеля красава. Удивляет меня каждый день
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05.08.2021 11:49 Відповісти
Менше людей туди прийде.
А в патріотів буде свій окремий парад ?
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05.08.2021 11:51 Відповісти
Лучше б на тот концерт вообще никто не пришел. Это было бы самое лучшее прыныження для прыныжня. Хотя они масовку могут нагнать, понимают ведь, что нарид зубожыл, а порохоботы на этот шабаш зебилов врядли подтянутся
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05.08.2021 11:53 Відповісти
думаю нет
Крещатик занят будет зеленым парадом
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05.08.2021 11:53 Відповісти
зекретин ,говорят,ещё и Ротару-сепарастку притащит...а та точно бесплатно открывать рот под фанеру не будет
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05.08.2021 11:54 Відповісти
кортоше вава поїде з потрійним набіром памперсів та *антидепресантів*, я вже про змазку не кажу
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05.08.2021 11:47 Відповісти
"Слуга народа" Корниенко о "повышенных тонах" на встрече Зеленского и Байдена: "Необязательно громко говорить для того, чтобы "громко" сказать" - Цензор.НЕТ 3464
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05.08.2021 11:47 Відповісти
Дивуюсь, чому Зеленський одразу зіпсував зустріч з Байденом ?
Послав Єрмака організовувати візит. Американці люди, які дотримуються закону. Вони прочитали посадові обов'язки секретарки і не побачили в них повноважень для здійснення важливої роботи. Посилає якогось мутілу, тим самим ображаючи американську сторону.
Вже і не варто розписувати ставлення штатів до цієї особини.
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05.08.2021 11:50 Відповісти
Ермака никто не посылал, он сам себя послал. Клоун просто занял удобную позицию, ни во что не вникать, отдыхать и снимать видосики, ....периодически Ермак приносит бумажки на подпись, говорит что нужно сделать.....Нахрена Клоуну напрягаться?! Вот и сейчас Ермак "старается", поехал для Бубочки все организовывать, думает он ему запрещать будет?! Зачем?!
А то что на Ермака гонят э то все недоброжелатели, которые хотят, что бы он, найвеличніший лідер **********", остался без "правой руки" и больше ни слова связать не смог! Ага, счаззз!!!
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05.08.2021 13:31 Відповісти
і знову щось не так з контекстом...
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05.08.2021 11:50 Відповісти
А хто этот Корниенко? Откуда он взялся? Смотрю - выдает такие суждения, на мировом уровне. Шо они с Агрохимией делали до Осла?
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05.08.2021 11:51 Відповісти
це спеціаліст по корабельних соснах.
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05.08.2021 11:51 Відповісти
Корабли строил? В каком городе, селе?
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05.08.2021 11:53 Відповісти
корабельные сосны-это девушки лёгкого поведения,которых они с хламидий собирают по всей Украине,везут к зекретину,а тот удивлялся,выкуривал за раз все шо видит и вопил:"баба да!баба да!"-потом они все проходят в сн
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05.08.2021 12:02 Відповісти
пожрать, поспать, поср@ть та поржать..
Ну може ще "оприходувати" чергову сосну та дунуть коксу..
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05.08.2021 11:54 Відповісти
нюхали і сосали
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05.08.2021 11:55 Відповісти
які ж ви барани, навіть з депутатськими посвідченнями.
Ну ось вам ваше майбутнє, на яке ви заслуговуєте

Опанували «слуги» стадіони,
Все як казали: «Стадіон, так стадіон».
І вже під вартою сидять тупі гандони.
А хто ж їм лікар, ну хіба - Гордон?
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05.08.2021 11:52 Відповісти
Не будет он говорить. Он сыграет. Музыка - универсальный ключ к сердцам людей. Лунную сонату Людвига нашего ван Бетховена или что-то в этом роде. Задушевное.
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05.08.2021 11:55 Відповісти
Моніка тільки "зашерінкове" опанувала
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05.08.2021 12:33 Відповісти
а карниенку похож "мальчик"
"Слуга народа" Корниенко о "повышенных тонах" на встрече Зеленского и Байдена: "Необязательно громко говорить для того, чтобы "громко" сказать" - Цензор.НЕТ 2386
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05.08.2021 11:58 Відповісти
Не обязательно громко пердеть, чтобы обосраться.
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05.08.2021 12:00 Відповісти
Корниенко о "повышенных тонах"-Один придурок отмазывает другого придурка- Арахамию. /"Северный поток-2" брался остановить геройски Витренко. "Нафтогаз" усиливает (премиями из казны) команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко 26.05.21 . С противодействием , в отличие от премий, не получилось. Но нет причин для беспокойства: Украина должна получать миллиарды долларов по транзитному контракту, даже если РФ достроит "Северный поток - 2", - Витренко/ Все три придурка-придурки государственного значения.
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05.08.2021 12:03 Відповісти
Нехай Шмаркля туфлю зніме і постукає нею по столу з криком "я вам пакажу кузькіну мать!"
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05.08.2021 12:04 Відповісти
Яку туфлю? Моніка звикла хіба що штанці знімати, ставати навколішки і заглядати в очка.
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05.08.2021 12:36 Відповісти
И вот сегодня у ********** наконец-то сказали, назвав вову - "ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ С РАСШИРЕННЫМИ ЗРАЧКАМИ", долго терпели не включали свою проинформированность...
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05.08.2021 13:06 Відповісти
"Зеленський лестив і викладався на повну"

Віндман
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05.08.2021 17:10 Відповісти
 
 