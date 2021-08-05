"Слуга народу" Корнієнко про "підвищені тони" на зустрічі Зеленського і Байдена: "Необов'язково голосно говорити для того, щоб "голосно" сказати"

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що Україну дуже непокоїть ситуація з "Північним потоком-2".

Про це Корнієнко заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами парламентарія, слова глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про "підвищені тони" можна сприймати як метафору.

"Необов’язково голосно говорити для того, щоб "голосно" сказати. Взагалі тут йдеться не тільки про Україну. Ця ситуація дуже схожа на ту, яка склалася із конфліктом на Донбасі та окупацією Криму. Так, формально це проблема України. Але всі розуміють, що вона геополітична та знаходиться у площині безпеки. Наприклад, наші колеги з Польщі днями знову говорили про те, що запуск "Північного потоку-2" – безпекова проблема Європи. Якщо хтось цього не розуміє, то поляки якраз навпаки усе усвідомлюють, тому намагаються пояснити іншим. А "підвищені тони" – більше не про форму, а про те, що нас ця ситуація дуже непокоїть", - наголосив Корнієнко.

Крім того, нардеп додав, що будь-який додатковий контакт із Заходом для проросійської партії ОПЗЖ це ще один "цвяшок" у їхні трунки "русского мира".

Інтерв'ю з головою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком читайте тут.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що зустріч Зеленського і Байдена буде на підвищених тонах.

Пізніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що жодних підвищених тонів і шантажу не буде.

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