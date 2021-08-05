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Новини
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Прохничу, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, повідомили про підозру за трьома статтями: вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, - прокуратура

Прохничу, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, повідомили про підозру за трьома статтями: вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, - прокуратура

Повідомлено про підозру Володимиру Прохничу, який захопив приміщення Кабінету Міністрів і погрожував підірвати гранату.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 43-річному чоловіку, який вчора захопив приміщення Кабінету Міністрів на вул. Грушевського 12/2, утримував людей та погрожував підірвати себе гранатою. Дії підозрюваного кваліфіковано за ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю)", - йдеться в повідомленні.

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Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.

Мотиви та обставини вчинення злочину встановлюються.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві.

Прохничу, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, повідомили про підозру за трьома статтями: вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, - прокуратура 01

Нагадаємо, 4 серпня чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, у Прохнича в руках була бойова граната. Водночас він не висував жодних вимог. За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років. Однак Клименко уточнив, що попередньо двох співробітників Управління держохорони та одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.

Глава МВС Монастирський заявив, що Прохничу буде призначена психіатрична експертиза.

За словами побратимів Прохнича, у нього пухлина: його довела бюрократія.

Автор: 

граната (788) Кабмін (14074) Київ (19429) прокуратура (3669) Прохнич Володимир (15)


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Топ коментарі
+17
А что там с Савченко, она ж тоже хотела взорвать Верховную Раду. Бегает как ни в чем не бывало по каналам малоросов. Или у нас правосудие для лохов?
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05.08.2021 12:08
+12
https://www.facebook.com/korchynskaoksana/?__cft__[0]=AZVMeOGiaGrrm1jn7Ja7CNBmH3FiX_oyL1cgL4heftpndF57NP22RC8qzd6OV1FMU0Cq0LsQtkkA_oWpB7YS1nh4CYJR8xXOVGjZzA0pes7LEPKW3TCwVgkc_oW1y3ObOlXFuWpoDC4Nz3aJDcsB4JS3&__tn__=-UC%2CP-R Оксана Корчинська

Володимир Прохнич, який прийшов до Кабміну з гранатою, - мешканець Ірпеню, ветеран АТО, айдарівець.

Він був доведений до відчаю ірпінською корумпованою, ватною владою.

Ця влада дріб'язковими подачками заткнула пельку деяким ветеранам.

Ті ветерани, які (як Прохнич) не збираються мовчати, не можуть розраховувати ні на земельні ділянки, ні на квартири, ні на сприяння бізнесу.

Ірпінська влада виділяє землю великим забудовникам. На останній сесії вона виділила землю під будівництво капища УПЦ ФСБ.

Ні для ветерана Прохнича, ні для Православної Церкви України землі в ірпінської влади нема.

Замість Прохнича в камері мають сидіти ірпінський мер, хазяїн ірпінського мера і більшість ірпінських депутатів.

P.S. Наші близькі адвокати вже поїхали допомогати ветерану.
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05.08.2021 12:24
+11
наградить и отпустить
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05.08.2021 12:07
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А кого он захватил?Кого лишил свободы?
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05.08.2021 12:07 Відповісти
наградить и отпустить
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05.08.2021 12:07 Відповісти
... понять и простить
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05.08.2021 13:19 Відповісти
А что там с Савченко, она ж тоже хотела взорвать Верховную Раду. Бегает как ни в чем не бывало по каналам малоросов. Или у нас правосудие для лохов?
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05.08.2021 12:08 Відповісти
Ну я ж говорил, что захвата заложников не было
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05.08.2021 12:10 Відповісти
ну так вже покарали усіх зрадників та колаборантів, призначив їх на державні посади; покарали наркоманів брагара та юрченка, але віявилося, що отримали догани поліцейські.
І тільки ветеранів-добровольців-патріотів намагаються судити за законом.
Нічого, зелені потвори, осінь наближається..
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05.08.2021 12:13 Відповісти
Отпустите мужика. Вам рейтинги и нам меньше злиться на вас.
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05.08.2021 12:14 Відповісти
Что-то Журавля вспомнил, царствие ему небесное, светлой памяти солдат. Воскресни он сейчас, что бы сделал?
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05.08.2021 12:16 Відповісти
вот задержали "особо опасную" для судей прокуроров и депутатов "преступную группировку" а судьи спать спокойно ? вряд-ли смогут! Почему ? Потому что будут другие! Ибо проявление их "бандитизма" продиктовано существованием особенной касты "людей" , на которых не распространяются законы. Савченко , теперь Прохнич - они начинают.... да слетели с катушек, но после них будут другие - наше общество серьезно больно! "Элитой", "неприкасаемыми" , "мажорами", "золотой молодежью"
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05.08.2021 12:22 Відповісти
И Савченко и Прохнич не правы в реализации но правы по сути - "З@али!"
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05.08.2021 12:25 Відповісти
Панять і простіть. І домой отпустіть.
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05.08.2021 12:22 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskaoksana/?__cft__[0]=AZVMeOGiaGrrm1jn7Ja7CNBmH3FiX_oyL1cgL4heftpndF57NP22RC8qzd6OV1FMU0Cq0LsQtkkA_oWpB7YS1nh4CYJR8xXOVGjZzA0pes7LEPKW3TCwVgkc_oW1y3ObOlXFuWpoDC4Nz3aJDcsB4JS3&__tn__=-UC%2CP-R Оксана Корчинська

Володимир Прохнич, який прийшов до Кабміну з гранатою, - мешканець Ірпеню, ветеран АТО, айдарівець.

Він був доведений до відчаю ірпінською корумпованою, ватною владою.

Ця влада дріб'язковими подачками заткнула пельку деяким ветеранам.

Ті ветерани, які (як Прохнич) не збираються мовчати, не можуть розраховувати ні на земельні ділянки, ні на квартири, ні на сприяння бізнесу.

Ірпінська влада виділяє землю великим забудовникам. На останній сесії вона виділила землю під будівництво капища УПЦ ФСБ.

Ні для ветерана Прохнича, ні для Православної Церкви України землі в ірпінської влади нема.

Замість Прохнича в камері мають сидіти ірпінський мер, хазяїн ірпінського мера і більшість ірпінських депутатів.

P.S. Наші близькі адвокати вже поїхали допомогати ветерану.
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05.08.2021 12:24 Відповісти
100% !
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05.08.2021 12:35 Відповісти
Розслідувати причини будете, чи то своІлюдЯ, там всеОк?
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05.08.2021 12:35 Відповісти
Наверное от хорошей жизни: от постоянного и неуклонного роста благосостояния, улучшения медицинского обслуживания, внимания Батьківщини к своему защитнику, однажды "имевшему неосторожность" на фронте получить минно-взрывную травму...
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05.08.2021 13:04 Відповісти
Если уже взял гранату то взрывай, иначе перепуганные воришки из адмінбудівель отомстя
безжалостно и от зоны жесткой его уже ничего не спасет. Будет дурачек унижен и растопчен за проявление инфантильной эмиональности. Очень показательный случай для перресичного патриота.
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05.08.2021 13:14 Відповісти
Ну,блін, ще й брехати не вміють. Якие "захоплення", які "заручники"?! Довели падли бюрократичні чоловіка досказу, а тепер відмазуються. Відео ж бачили всі. Так що нехай прокуратура не бреше.
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05.08.2021 13:52 Відповісти
С зелёной шоблой с клоуном-дурачком во главе скатываемся к тому моменту, что ветераны перестанут угрожать, а начнут взрывать. А гнид при власти люди просто из окон станут выбрасывать
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05.08.2021 16:27 Відповісти
 
 