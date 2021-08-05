Прохничу, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, повідомили про підозру за трьома статтями: вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, - прокуратура

Повідомлено про підозру Володимиру Прохничу, який захопив приміщення Кабінету Міністрів і погрожував підірвати гранату.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 43-річному чоловіку, який вчора захопив приміщення Кабінету Міністрів на вул. Грушевського 12/2, утримував людей та погрожував підірвати себе гранатою. Дії підозрюваного кваліфіковано за ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю)", - йдеться в повідомленні.

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Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.

Мотиви та обставини вчинення злочину встановлюються.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві.

Нагадаємо, 4 серпня чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, у Прохнича в руках була бойова граната. Водночас він не висував жодних вимог. За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років. Однак Клименко уточнив, що попередньо двох співробітників Управління держохорони та одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.

Глава МВС Монастирський заявив, що Прохничу буде призначена психіатрична експертиза.

За словами побратимів Прохнича, у нього пухлина: його довела бюрократія.