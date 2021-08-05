Прохничу, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, повідомили про підозру за трьома статтями: вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, - прокуратура
Повідомлено про підозру Володимиру Прохничу, який захопив приміщення Кабінету Міністрів і погрожував підірвати гранату.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 43-річному чоловіку, який вчора захопив приміщення Кабінету Міністрів на вул. Грушевського 12/2, утримував людей та погрожував підірвати себе гранатою. Дії підозрюваного кваліфіковано за ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю)", - йдеться в повідомленні.
Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.
Мотиви та обставини вчинення злочину встановлюються.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві.
Нагадаємо, 4 серпня чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.
За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, у Прохнича в руках була бойова граната. Водночас він не висував жодних вимог. За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років. Однак Клименко уточнив, що попередньо двох співробітників Управління держохорони та одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.
Глава МВС Монастирський заявив, що Прохничу буде призначена психіатрична експертиза.
За словами побратимів Прохнича, у нього пухлина: його довела бюрократія.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І тільки ветеранів-добровольців-патріотів намагаються судити за законом.
Нічого, зелені потвори, осінь наближається..
Володимир Прохнич, який прийшов до Кабміну з гранатою, - мешканець Ірпеню, ветеран АТО, айдарівець.
Він був доведений до відчаю ірпінською корумпованою, ватною владою.
Ця влада дріб'язковими подачками заткнула пельку деяким ветеранам.
Ті ветерани, які (як Прохнич) не збираються мовчати, не можуть розраховувати ні на земельні ділянки, ні на квартири, ні на сприяння бізнесу.
Ірпінська влада виділяє землю великим забудовникам. На останній сесії вона виділила землю під будівництво капища УПЦ ФСБ.
Ні для ветерана Прохнича, ні для Православної Церкви України землі в ірпінської влади нема.
Замість Прохнича в камері мають сидіти ірпінський мер, хазяїн ірпінського мера і більшість ірпінських депутатів.
P.S. Наші близькі адвокати вже поїхали допомогати ветерану.
безжалостно и от зоны жесткой его уже ничего не спасет. Будет дурачек унижен и растопчен за проявление инфантильной эмиональности. Очень показательный случай для перресичного патриота.