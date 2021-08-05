Корнієнко про запозичення управлінського досвіду КНР: Ідеологію і геополітичний курс міняти не можемо

Україна може звернути увагу на управлінські принципи або планування в Китаї.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Треба відкинути наші політичні нюанси і почитати їхню програму на наступні п'ять років, яку прийняли Всекитайські збори народних представників. Там говориться про те, що потрібно робити, щоб китайські екіпажі могли висаджуватися на Марсі, що необхідно подвоїти кількість швидкісних доріг і будувати підводні міста. Нам варто подивитися, як люди займаються економічним плануванням, як працюють над збільшенням своїх ринків збуту, експортом, імпортом тощо. Ось з цього можна брати приклад. Звичайно, негатив є в кожному режимі. Його теж можна обговорювати", - підкреслив парламентарій.

Водночас, Корнієнко додав, що про зміну ідеології в Україні взагалі не йдеться.

"Ми не можемо змінювати геополітичний курс, тому що він записаний в Конституції - євроатлантична інтеграція і вступ в НАТО", - додав він.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Корнієнко читайте тут.

Раніше Корнієнко заявив, що Україна може перейняти у Китаю досвід партійної меритократії.

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