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Корнієнко про запозичення управлінського досвіду КНР: Ідеологію і геополітичний курс міняти не можемо

Корнієнко про запозичення управлінського досвіду КНР: Ідеологію і геополітичний курс міняти не можемо

Україна може звернути увагу на управлінські принципи або планування в Китаї.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Треба відкинути наші політичні нюанси і почитати їхню програму на наступні п'ять років, яку прийняли Всекитайські збори народних представників. Там говориться про те, що потрібно робити, щоб китайські екіпажі могли висаджуватися на Марсі, що необхідно подвоїти кількість швидкісних доріг і будувати підводні міста. Нам варто подивитися, як люди займаються економічним плануванням, як працюють над збільшенням своїх ринків збуту, експортом, імпортом тощо. Ось з цього можна брати приклад. Звичайно, негатив є в кожному режимі. Його теж можна обговорювати", - підкреслив парламентарій.

Водночас, Корнієнко додав, що про зміну ідеології в Україні взагалі не йдеться.

"Ми не можемо змінювати геополітичний курс, тому що він записаний в Конституції - євроатлантична інтеграція і вступ в НАТО", - додав він.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Корнієнко читайте тут.

Раніше Корнієнко заявив, що Україна може перейняти у Китаю досвід партійної меритократії.

Також читайте: "Слуга народу" Корнієнко про "підвищені тони" на зустрічі Зеленського і Байдена: "Необов'язково голосно говорити для того, щоб "голосно" сказати"

Китай (4546) НАТО (6429) Євросоюз (13351) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+10
да достаточно перенять практику расстрела чиновников за взятки, и все, больше ничего не нужно.
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05.08.2021 12:15
+4
У всех слуг заросшие, небритые пыки.
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05.08.2021 12:16
+4
Ты, дядя, не отчаивайся. Арахнофобия... Агрохимия...Херомантия... Ну, отой примат из ВР четко сказал, что на Байдена орать, мир ядерной бомбой пугать. Чего ты вмешиваешься в геополитику? Не разбираешься ни в чем - сиди тихонько, получай конверты. Начальство он тут поправляет.
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05.08.2021 12:23
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да достаточно перенять практику расстрела чиновников за взятки, и все, больше ничего не нужно.
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05.08.2021 12:15 Відповісти
У всех слуг заросшие, небритые пыки.
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05.08.2021 12:16 Відповісти
то содомитская мода.
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05.08.2021 12:19 Відповісти
олЕні-Олені не бриті і не голені.(С)
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05.08.2021 12:20 Відповісти
Міня нітак понялі. Чули вже. Зондують лохторат.
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05.08.2021 12:18 Відповісти
як можна не міняти те, чого й не було?
Дивний якийсь цей мохнорилий тіпок
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05.08.2021 12:19 Відповісти
Ты, дядя, не отчаивайся. Арахнофобия... Агрохимия...Херомантия... Ну, отой примат из ВР четко сказал, что на Байдена орать, мир ядерной бомбой пугать. Чего ты вмешиваешься в геополитику? Не разбираешься ни в чем - сиди тихонько, получай конверты. Начальство он тут поправляет.
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05.08.2021 12:23 Відповісти
Идеология основателя, кормильца и благодетеля правящей партии. Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский . / Дайте 5-10 лет и кровь (украинцев РФ и Израиль) забудут. Россия все равно сильнее. - Коломойский. / Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский./ Экономика : продажа заводов, земли, продажа всего ещё не проданного и "Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский. " Украинцам кодланом Коломойского уготована судьба палестинцев.
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05.08.2021 12:26 Відповісти
Сборище зеленых наркоманов. Такой бред нести и не лежать в дурке может только обдолбанный наркоша.
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05.08.2021 12:35 Відповісти
не погоджуюсь.
Геббельс же не був обдолбаним наркошою! І Суслов з Андроповим - також... А вірили же їм як...
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05.08.2021 12:39 Відповісти
Они строили свою систему управления государством и массами. Что коммунисты, что нацисты. А этот зелюк бред откровенный несет об опыте Китая.
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05.08.2021 12:44 Відповісти
та китайська-компартійна ідеологія нічим принциповим не відрізняється від нациської НСДП та більшовицької КПРС. Різниця там - лише в націонално-історичному аспекті. Інша справа, що в слуг уродів своєї історії ще нема...
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05.08.2021 12:56 Відповісти
И не будет, потому что это зеленая пена племени постсовковых наследников строителей коммунизма. Это такие особые индивидуумы, которые с айфоном в руках сидят в деревянном домике с дыркой в полу и считают что так должны жить люди в 21 веке.
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05.08.2021 13:02 Відповісти
Вірили Суслову і Андропову??? Та ви, пане, жартуєте
Сталіну, може, і "вірили" під загрозою чорних воронків і заградзагонів, а все що пришло після 1953 - то лише відголоски старого остраху, який за десятки років диктатури совітів став генетичним.
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05.08.2021 17:00 Відповісти
хоч він заперечує, але, принаймі, в одному слуги уродів копіюють китайців: у рівні брехливої пропаганди (як одного з аспектів ідеології) для свого лохторату. Успішно, чи ні - то вже окреме питання.
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05.08.2021 12:37 Відповісти
Не можете, а хочется, да?
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05.08.2021 12:39 Відповісти
Да кто же вам разрешит поменять идеологию и курс? Курс только один - и дальше повышать коммуналку, а идеология - это европейские тарифы. За це стояв Майдан
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05.08.2021 12:43 Відповісти
сперва открываем свободный рынок земли, электроэнергии и т.д. а потом внезапно переходим плановой экономике? это шизофрения не иначе
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05.08.2021 12:46 Відповісти
ІмбИцил, пліснявий.
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05.08.2021 12:47 Відповісти
...ми не можем змінити курс...... але дуже хочеться. Вже й свого маоцЗЕдуна приготували....
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05.08.2021 12:54 Відповісти
как писал поэт:
настоящих буйных мало
вот и нету вожаков...

сборище проходимцев и наркош = зе
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05.08.2021 12:59 Відповісти
геополитику менять не нужно, нужно делать єкономику как они. а идеологию менять точно не стоит. потому что в кнр за коррупцию, расстрел. поменяв идеологию мы можем остаться без коррупционеров.
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05.08.2021 13:22 Відповісти
"Звичайно, негатив є в кожному режимі." Ага. Що ще будемо переймати і обговорювати? "Большой скачок", культурная революція"..., чи може поближче до нас - ГУЛАГ, Голодомор, ударниє "комсомольскиє" стройкі...
Цинізм і долбо...зм. Такі вони слуги з Глевахи.
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05.08.2021 13:27 Відповісти
До речі, Китай пізніше також приєднався до Будапештського Меморандуму.
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05.08.2021 13:50 Відповісти
К сожалению, в современном мире /по факту/ почти нет ни одной настоящей ГРАЖДАНСКОЙ республики, ГРАЖДАНСТВО в современном мире девальвировано до средневекового "ПОДДАНСТВА", но это не повод, чтоб скатываться к китайскому и москальскому РАБСТВУ!
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05.08.2021 14:38 Відповісти
Навіщо зкочуватись, ми ніколи цього рабства і не позбуватись. Це і є причина нашої ще більшої деградації, що жорстка диктатура була замінена просто НЕРІВНОПРАВ'ЯМ (пільги і привілеї держноменклатури перед "пересічними"), а рабство так і не було скасовано.
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05.08.2021 16:47 Відповісти
Ги-ги-ги...
Офігіти, в країні і в партії, де немає і натяку на будь-які ідеологічні принципи і все побудовано на принципі "ти начальник - я дурень" (і навпаки) він про якусь там "ідеологію" варнякає...

Брехун, мля
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05.08.2021 16:34 Відповісти
Як би у нас був управлінський досвід Китаю то ви зелена чума мили туалети, на більше не здатні.
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05.08.2021 17:12 Відповісти
 
 