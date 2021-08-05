Корнієнко про запозичення управлінського досвіду КНР: Ідеологію і геополітичний курс міняти не можемо
Україна може звернути увагу на управлінські принципи або планування в Китаї.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
"Треба відкинути наші політичні нюанси і почитати їхню програму на наступні п'ять років, яку прийняли Всекитайські збори народних представників. Там говориться про те, що потрібно робити, щоб китайські екіпажі могли висаджуватися на Марсі, що необхідно подвоїти кількість швидкісних доріг і будувати підводні міста. Нам варто подивитися, як люди займаються економічним плануванням, як працюють над збільшенням своїх ринків збуту, експортом, імпортом тощо. Ось з цього можна брати приклад. Звичайно, негатив є в кожному режимі. Його теж можна обговорювати", - підкреслив парламентарій.
Водночас, Корнієнко додав, що про зміну ідеології в Україні взагалі не йдеться.
"Ми не можемо змінювати геополітичний курс, тому що він записаний в Конституції - євроатлантична інтеграція і вступ в НАТО", - додав він.
Повний текст інтерв'ю з Олександром Корнієнко читайте тут.
Раніше Корнієнко заявив, що Україна може перейняти у Китаю досвід партійної меритократії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дивний якийсь цей мохнорилий тіпок
Геббельс же не був обдолбаним наркошою! І Суслов з Андроповим - також... А вірили же їм як...
Сталіну, може, і "вірили" під загрозою чорних воронків і заградзагонів, а все що пришло після 1953 - то лише відголоски старого остраху, який за десятки років диктатури совітів став генетичним.
настоящих буйных мало
вот и нету вожаков...
сборище проходимцев и наркош = зе
Цинізм і долбо...зм. Такі вони слуги з Глевахи.
Офігіти, в країні і в партії, де немає і натяку на будь-які ідеологічні принципи і все побудовано на принципі "ти начальник - я дурень" (і навпаки) він про якусь там "ідеологію" варнякає...
Брехун, мля