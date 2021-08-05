СБУ проводить обшуки у справі, фігурантами в якій виступають члени Нацкорпусу Харківщини
У Харківській області сьогодні, 5 серпня, проводяться оперативно-слідчі дії в межах кримінального провадження, фігурантами в якому є члени Національної корпусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наразі в Харківській області справді відбуваються оперативно-слідчі дії, обшуки в межах кримінального провадження, фігурантами в якому є члени Нацкорпусу. Після завершення оперативно-слідчих дій ми надамо більш детальну інформацію", - повідомили виданню в пресцентрі УСБУ в Харківській області.
Голова Харківського обласного відділення Нацкорпусу Костянтин Немічев на телефонні дзвінки не відповідає.
Водночас сайт Dетектів-Info із посиланням на інформоване джерело повідомляє, що співробітники Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснили серію обшуків і затримали сімох членів харківського обласного осередку політичної партії "Національний корпус", серед яких Сергій "Чилі" Величко, за підозрою у створенні та участі в складі організованого злочинного угруповання, що спеціалізувалося на рекеті.
"За словами інсайдера, 5 серпня силовики здійснили понад 50 обшуків за місцем проживання та в приміщеннях, які використовувалися достойниками з "азовського руху", виявивши, зокрема, зброю та боєприпаси... На момент підготовки цього матеріалу джерело підтверджує факт затримання 7 учасників "азовського ОЗУ", включно із "Чілі"-Величко", - йдеться в повідомленні.
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И следующее 9-е мая мы встретим все в красных флагах и российской попсе.., НУ а там уже и раше-танки подтянутся, если не раньше..
Но как то кривобоко они все это делают (примерно как обыски в "доме" Медведчука)
Потому недоганяю какой национальности этот корпус.
Звідки поросята з кнопкою,
де такі музика та слова:
"У мєня у хрюшки розовиє ушки,
Розовоє брюшко, хвостік завитушки,
Хрю, хрю, хрю..." ?
А НАКАЗИ КРЕМЛЯ ТРЕБА ВИКОНУВАТИ.???