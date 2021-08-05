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СБУ проводить обшуки у справі, фігурантами в якій виступають члени Нацкорпусу Харківщини

СБУ проводить обшуки у справі, фігурантами в якій виступають члени Нацкорпусу Харківщини

У Харківській області сьогодні, 5 серпня, проводяться оперативно-слідчі дії в межах кримінального провадження, фігурантами в якому є члени Національної корпусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі в Харківській області справді відбуваються оперативно-слідчі дії, обшуки в межах кримінального провадження, фігурантами в якому є члени Нацкорпусу. Після завершення оперативно-слідчих дій ми надамо більш детальну інформацію", - повідомили виданню в пресцентрі УСБУ в Харківській області.

Голова Харківського обласного відділення Нацкорпусу Костянтин Немічев на телефонні дзвінки не відповідає.

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Водночас сайт Dетектів-Info із посиланням на інформоване джерело повідомляє, що співробітники Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснили серію обшуків і затримали сімох членів харківського обласного осередку політичної партії "Національний корпус", серед яких Сергій "Чилі" Величко, за підозрою у створенні та участі в складі організованого злочинного угруповання, що спеціалізувалося на рекеті.

"За словами інсайдера, 5 серпня силовики здійснили понад 50 обшуків за місцем проживання та в приміщеннях, які використовувалися достойниками з "азовського руху", виявивши, зокрема, зброю та боєприпаси... На момент підготовки цього матеріалу джерело підтверджує факт затримання 7 учасників "азовського ОЗУ", включно із "Чілі"-Величко", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

СБУ (12788) Харківщина (6054) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+17
це той нацкорпус що разом з "нацженами"просував зелю до влади та кричав про "свинарчуків"?
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05.08.2021 12:34
+13
Нацкорпус зробив це разом ...
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05.08.2021 12:30
+7
Я извиняюсь, прокуратура-мвд-сбу Харьковской области уже разобрались с бандой "оплот", которая превратилась в "бригаду народной милиции" и орудует в Лугандоне или как? Как и кем создавалась, как бандитствовала, кто помогал и крышевал и прочее?
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05.08.2021 12:32
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05.08.2021 12:24 Відповісти
На Авакова, кажете, поперли? Ну, ну...
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05.08.2021 12:26 Відповісти
А вот тут уже никаких сомнений- сказывается отставка Авакова. Таки надо подъехать к базам "Азова"... посмотреть.
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05.08.2021 12:27 Відповісти
зачистят нац.корпус , после расформируют Азов, следом ликвидируют мелкие патриотические организации всякие там Братства, Видсич капитуляции и др..
И следующее 9-е мая мы встретим все в красных флагах и российской попсе.., НУ а там уже и раше-танки подтянутся, если не раньше..
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05.08.2021 12:28 Відповісти
да, да, кацкорпус самая патриотическая организация) с гебней и мусорами в штате)))
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05.08.2021 12:51 Відповісти
нацкорпус - это Аваковские архаровцы, похоже ему решили подрезать крылья, что бы не получить нежданчик.
Но как то кривобоко они все это делают (примерно как обыски в "доме" Медведчука)
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05.08.2021 13:20 Відповісти
PS А харьковщина, поскольку ходят упорные слухи, что Харьков, Аваков полностью подмял под себя и подготовил под свое мэрство. После Кернеса, там по сути образовался вакуум власти, а Добкина в расчет можно не брать, думаю с ним как то порешают этот вопрос, чтобы не мешал сильно. А как показывает украинский опыт, избиратель сам особо ничего не решает!!!
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05.08.2021 13:41 Відповісти
Після Нацкорпусу візьмуться за ПС і УДА Яроша. Почали з Семегнченка, так сказати - пробний камінь. Тиша. Тепер - Нацкорпус і далі - по списку. Залишаться диванні "патріоти" петра олексійовича, ну це - полова. Їх точно не будуть чипати. це ж ригівські брати-близнюки. Олексійович зову скаконе в крісло міністра економіки і до слідуючого шухеру, т. е. - Майдану.
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05.08.2021 15:59 Відповісти
Нацкорпус зробив це разом ...
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05.08.2021 12:30 Відповісти
Это Аваков "зровив"! Не для кого не секрет, что он тогда открыто поддержал Зеленского. А нацкорпус выступил лишь как инструмент
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05.08.2021 13:22 Відповісти
Я извиняюсь, прокуратура-мвд-сбу Харьковской области уже разобрались с бандой "оплот", которая превратилась в "бригаду народной милиции" и орудует в Лугандоне или как? Как и кем создавалась, как бандитствовала, кто помогал и крышевал и прочее?
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05.08.2021 12:32 Відповісти
А как они разберутся с "Оплотом", который орудует в Лугандоне? Для этого надо Лугандон ковровыми бомбардировками сносить.
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05.08.2021 13:29 Відповісти
це той нацкорпус що разом з "нацженами"просував зелю до влади та кричав про "свинарчуків"?
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05.08.2021 12:34 Відповісти
Хай візьмуть авакова, беню і підуть під адміністрацію і покричать про свинарчуків.
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05.08.2021 17:15 Відповісти
жду кали цажжони про Зе баригу почнуть вити
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05.08.2021 12:39 Відповісти
Кто стуканул, что пацаны из Нацкорпуса что-то мутят на осень?
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05.08.2021 12:49 Відповісти
кацаны из кацкорпуса сами ничего планировать не в состоянии. что мусорское начальство скажет, то и планируют
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05.08.2021 12:53 Відповісти
все банально просто - шукали гроші на своє існування. Тим самим займався колись оплот. Називали "цифру" от і все. Потім розбірки з конкурентами-вхід йдуть гранатомети,кулемети. А у "вільний час" розкидають підсвинки по Києву стають депутатами, обєднують "патріотичні сили".
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05.08.2021 12:54 Відповісти
Выучить украинский язык только никто из них не сумел.
Потому недоганяю какой национальности этот корпус.
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05.08.2021 13:00 Відповісти
Ну ось й почалось...нє долга музика іграла нє довго вова тільки членом грав...
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05.08.2021 13:18 Відповісти
СБУ в Харківській області? Члени Нацкорпусу підозрювані? Мені здається, що тут може бути гібрид з параші.
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05.08.2021 13:36 Відповісти
Так,за активістів Авакова взялись і тепер будуть кого тихо брати по квартирам,а кого шумно давити при пікетуванні ними судів,офісів і подібних закладів...У мене в зв"язку з цим лишень одне питання - чи здатний "Корпус" і іже з ними піти в підпілля,взявши на озброєння методи боротьби ОУНівців...Думаю - ні,не тепер,надто сильний вплив олігархів і надто обтяжені майном "вожді"...
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05.08.2021 13:48 Відповісти
Про свинносців з нацдружин - Вибори 2019
СБУ проводить обшуки у справі, фігурантами в якій виступають члени Нацкорпусу Харківщини - Цензор.НЕТ 1806

Звідки поросята з кнопкою,
де такі музика та слова:
"У мєня у хрюшки розовиє ушки,
Розовоє брюшко, хвостік завитушки,
Хрю, хрю, хрю..." ?
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05.08.2021 15:32 Відповісти
ОБШУКИ ? ВИДНО ЩО ЇХ ФСБ СУВОРО НАКАЗАЛО СВОЄМУ УПРАВЛІННЮ ЦЬОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ БЕЗПЕКИ ПА РАШІ ЗАМАСКОВАНОГО ПІД СБУ В МАЛОРОСІЇ.
А НАКАЗИ КРЕМЛЯ ТРЕБА ВИКОНУВАТИ.???
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05.08.2021 16:04 Відповісти
Нехай свинками рожевими обкладуться з усіх боків, гандони тпорилі..
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05.08.2021 16:44 Відповісти
 
 