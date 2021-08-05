Юридичних підстав для недопуску невакцинованих до роботи на сьогодні в Україні не існує, - МОЗ

На сьогоднішній день в Україні не існує законодавства, яке б дозволяло забороняти виходити на роботу особам, які не вакциновані проти коронавірусу. Однак працівники критичної інфраструктури мають пам'ятати, де вони працюють.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузин "Українському радіо", передає Цензор.НЕТ.

"Зараз юридичних підстав, щоб не допускати невакцинованих проти коронавірусної хвороби людини до роботи немає", - сказав він.

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Коментуючи схвалену норму про те, що дитсадки і школи будуть працювати лише в тому випадку, коли вакцинується 80% педагогів, Кузін зазначив: "Ми хочемо забезпечити безпечні умови для учнів з 1-го вересня. У будь-якому разі, ми ініціювали і створюємо умови для формування безпечного простору в школах".

За його словами, ініціатива полягала в тому, що не відкривати школи, які матимуть менше ніж 80% вакцинованого персоналу, який працює в цьому закладі.

"Однак ця вимога буде стосуватися тільки шкіл в жовтій, помаранчевій чи червоній зонах. Кожен учитель і лікар повинен розуміти, що він - працівник критичної інфраструктури і працівник, який власним прикладом має показувати, як правильно робити", - сказав він