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Новини Коронавірус і карантин
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Юридичних підстав для недопуску невакцинованих до роботи на сьогодні в Україні не існує, - МОЗ

Юридичних підстав для недопуску невакцинованих до роботи на сьогодні в Україні не існує, - МОЗ

На сьогоднішній день в Україні не існує законодавства, яке б дозволяло забороняти виходити на роботу особам, які не вакциновані проти коронавірусу. Однак працівники критичної інфраструктури мають пам'ятати, де вони працюють.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузин "Українському радіо", передає  Цензор.НЕТ.

"Зараз юридичних підстав, щоб не допускати невакцинованих проти коронавірусної хвороби людини до роботи немає", - сказав він.

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Коментуючи схвалену норму про те, що дитсадки і школи будуть працювати лише в тому випадку, коли вакцинується 80% педагогів, Кузін зазначив: "Ми хочемо забезпечити безпечні умови для учнів з 1-го вересня. У будь-якому разі, ми ініціювали і створюємо умови для формування безпечного простору в школах".

За його словами, ініціатива полягала в тому, що не відкривати школи, які матимуть менше ніж 80% вакцинованого персоналу, який працює в цьому  закладі.

"Однак ця вимога буде стосуватися тільки шкіл в жовтій, помаранчевій чи червоній зонах. Кожен учитель і лікар повинен розуміти, що він - працівник критичної інфраструктури і працівник, який власним прикладом має показувати, як правильно робити", - сказав він

вакцина (4419) заборона (1448) карантин (18172) МОЗ (5391) робота (1199) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ну хоть так и на том спасибо.
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05.08.2021 12:31 Відповісти
Зелені це як 2 пальці об асфальт великого будівництва. Проголосують і всі діла.
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05.08.2021 12:31 Відповісти

Юридических оснований для недопуска невакцинированных к работе на сегодняшний день в Украине не существует, - Минздрав - Цензор.НЕТ 889
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05.08.2021 12:32 Відповісти
Велике діло, не допускайте до роботи 90% працездатного населення, я на вас недоумків хочу глянути.
Дибіли, вакцинацію проведіть нормально, а потім, а потім буде наступна хвиля короновірусу «альфа» чи «гамма» яка наступна літера в латинській абетці?
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05.08.2021 12:55 Відповісти
эпсилон
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05.08.2021 12:58 Відповісти
грецькій
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05.08.2021 13:06 Відповісти
Ну коли людям немає чого робити, то з високим ступенем ймовірності може виникнути бажання чимось зайнятися. Майданом наприклад. І потім владні карантини будут усім индиферентні.
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05.08.2021 13:29 Відповісти
Зря, либерализм в этом вопросе неоправдан!
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05.08.2021 14:34 Відповісти
Да ты что? Ну колись каждые пол года дальше. Потом тебе еще и по древнеегипетскому алфавиту заразу напридумают.
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05.08.2021 16:49 Відповісти
 
 