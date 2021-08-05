В Україні планують повторну COVID-вакцинацію населення через рік після базової, - головний санлікар Кузін

В Україні можуть запровадити повторну вакцинацію проти коронавірусу для осіб, які пройшли імунізацію. Це може статися через рік після введення базових щеплень.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузин "Українському радіо", передає Цензор.НЕТ.

"Ми розглядаємо повну ревакцинацію через рік після базової", - сказав він.

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Кузин також додав, що рекомендація щодо введення бустерної (третьої дози) вакцини зараз не є офіційною рекомендацією виробника.

"Ми маємо її вважати як таку, яка ще не пройшла досліджень. У нас немає доказів, що третя вакцинація Pfizer або іншою вакциною може бути ефективнішою. Це питання розглядають і рішення не винесено. Якщо ж ці дані будуть доказові і рекомендації будуть прийняті, ми будемо це питання розглядати", - зазначив санлікар.

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