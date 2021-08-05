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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ хоче скоротити терміни введення другої дози COVID-вакцин, - головний санлікар Кузін

МОЗ хоче скоротити терміни введення другої дози COVID-вакцин, - головний санлікар Кузін

В Україні розглядають можливість скорочення терміну між першою і другою дозою вакцини проти коронавірусу. Таким чином намагаються прискорити процес вакцинації.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін "Українському радіо", передає Цензор.НЕТ.

Він висловив сподівання, що до кінця літа Україні вдасться вакцинувати ту кількість людей, про яку було заявлено, і максимально підготуватися до осіннього сплеску захворюваності.

"Україна пізно почала цю кампанію (з COVID-вакцинації. - Ред.), бо були проблеми з поставкою вакцин. Вакцинація стала широкодоступною лише тоді, коли були налагоджені ці процеси. За останні 2 місяці в межах роботи МОЗ ми наростили доволі високі темпи для України. Кількість щеплень постійно росте. Також росте інфраструктура щеплень, пунктів вакцинацій", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні планують повторну COVID-вакцинацію населення через рік після базової, - головний санлікар Кузін

"Також ми працюємо над тим, щоб оптимізувати процес вакцинації: переглядаються терміни введення вакцин, а саме їхнє скорочення", - сказав Кузін.

Зараз інтервали між вакцинами:

  • Pfizer друга доза через 21-28 днів,
  • CoronaVac / Sinovac - через 28 днів,
  • AstraZeneca (Covishield / SKBio) - через 12 тижнів,
  • Moderna - через 28 днів.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5391) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
ну конечно !!! мы этого и ждали !!! может сразу со 2-й дозой колите и 3-ю, 4-ю дозу !!!
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05.08.2021 13:03
+3
Правильно. 30 приседаний и на второй заход.
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05.08.2021 13:10
+3
не, ниче такого, место заштрику ще побаливает, небольшая аллергическая реакция біла где-то см 2 пару часов и все... аппетит хороший ( наношу непоправимый ущерб финансовому благосостоянию семьи уплетая свекольник). мимо вышек мобильной связи проходил - и как то ничего! Да, после слов Зеленского про то, что "ватникам надо самоопределяться" поймал себя на мысли, что этот малый начинает нравиться и считаю , что хорошим подтверждением его словам неплохо было бы ввести визовый режим с мордором. Других побочек пока нет!
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05.08.2021 13:24
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Кожного разу нові ідеї. То збільшують, то скорочують.
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05.08.2021 13:02 Відповісти
Бизнес. Ничего личного. Есть вакцина или срок хранения заканчивается - сократить сроки. Нет вакцины - продлить сроки. Так вот и живем.
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05.08.2021 13:43 Відповісти
ну конечно !!! мы этого и ждали !!! может сразу со 2-й дозой колите и 3-ю, 4-ю дозу !!!
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05.08.2021 13:03 Відповісти
У этих ума хватит....
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05.08.2021 13:09 Відповісти
Тебе можно.
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05.08.2021 13:47 Відповісти
та я пас !!! как-то пропетляю .. (ты уже кста сколько раз шлепнулся!?)
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05.08.2021 13:51 Відповісти
Две дозы. Винду теперь силой мысли перезагружаю.
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05.08.2021 13:57 Відповісти
Не, сразу в морг!
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05.08.2021 14:52 Відповісти
там надо все очень взвешенно и осторожно! имунная система не так проста, как кажется...
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05.08.2021 13:04 Відповісти
Формируются уже заказы на следующий бизнес год. Какой, нахрен, иммунитет? Бабло рубить нужно покуда есть возможность. Ибо золотая жила не вечна. Еще годик и всем станет ясна реальная действенность вакцины.
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05.08.2021 13:46 Відповісти
И вот сегодня у ********** наконец-то не выдержали, назвав вову - "ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ С РАСШИРЕННЫМИ ЗРАЧКАМИ", долго терпели не включали свою проинформированность...
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05.08.2021 13:07 Відповісти
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05.08.2021 13:10 Відповісти
Я вот сижу и вообще не знаю, как ту вторую прививку получить ждать смс, или пытаться записаться через хэлси к вакционной бригаде.... Пфайзер видно, что начал заканчиваться.... количество вакционных им бригад резко упало
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05.08.2021 13:10 Відповісти
Да говорю же тебе,не переживай,они теперь тебя сами найдут где бы ты ни был.Ты кстати ночью уже светишься?
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05.08.2021 13:18 Відповісти
не, ниче такого, место заштрику ще побаливает, небольшая аллергическая реакция біла где-то см 2 пару часов и все... аппетит хороший ( наношу непоправимый ущерб финансовому благосостоянию семьи уплетая свекольник). мимо вышек мобильной связи проходил - и как то ничего! Да, после слов Зеленского про то, что "ватникам надо самоопределяться" поймал себя на мысли, что этот малый начинает нравиться и считаю , что хорошим подтверждением его словам неплохо было бы ввести визовый режим с мордором. Других побочек пока нет!
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05.08.2021 13:24 Відповісти
Да не слушай ты это чмо зелёное,оно одно говорит,а сделает противоположное или ещё войска отведет,или воду крысам даст,но точно ничего хорошего гражданам.
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05.08.2021 13:30 Відповісти
эх... наверное побочка.... а вот в темноте светиться - конечно могло бы немного привнести плюс в семейный бюджет! там на ночнике сэкономить можно, гаджеты подзаряжать! Класс!
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05.08.2021 13:33 Відповісти
😁
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05.08.2021 13:35 Відповісти
"поймал себя на мысли, что этот малый начинает нравиться"

Не дуже спішіть з висновками. ЗЕ-флюгер в дії.
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05.08.2021 13:43 Відповісти
вам сразу должны были сказать ,какого числа 2-я,и пфайзер всем на вторую оставляют сразу
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05.08.2021 13:44 Відповісти
та і щепити повинні були о 11.40 а щепився о другій годині, і бригади повинно було бути 2 а не одна, і обяву давати в смі що вакцинують як по запису так і у порядку живої черги теж не варто було... Лише написали що привитий Комірнаті, у Хєлсі одмітка є теж.. і усе
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05.08.2021 13:57 Відповісти
ну буду відраховувати 21 день та робити спролбу записатися ще.... це буде важко....
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05.08.2021 13:59 Відповісти
не нужно записываться,просто прийти туда,где первую делали !!!
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05.08.2021 14:02 Відповісти
дякую, спробую
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05.08.2021 14:04 Відповісти
Правильно. 30 приседаний и на второй заход.
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05.08.2021 13:10 Відповісти
Недавно были рекомендации минимум 6 недель, а лучше 8.
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05.08.2021 13:15 Відповісти
МОЗ хоче скоротити терміни введення другої дози COVID-вакцин, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 6485
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05.08.2021 13:20 Відповісти
Нєхвіг сокращять. За такої кількості ні разу не защеплених це може лиш збільшити кількість ускладнень, але аж ніяк не завадить успіхові Нашої Епідемії. В розвинутих країнах вже розглядається можливість третьої "меморіальної" дози для осіб старших 60-ти років, але ВООЗ категорично репетує, щоб цього не робили. поки не защеплять жителів відсталих країн...
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05.08.2021 13:27 Відповісти
Какое символическое название "Мемориальная" доза.
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05.08.2021 13:49 Відповісти
Ну, по суті так воно і повинно зватися, але модні ентузіасти можуть називати це "бустером".
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06.08.2021 18:07 Відповісти
Ну в нашій мові ця назва викликає не дуже позитивну асоціацію.
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06.08.2021 18:11 Відповісти
Коли назвати цю третю дозу "нагадуючою", чи "пригадуючою" краще не буде, але не певен, що пуристам сподобається "пам'ятна".
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06.08.2021 18:15 Відповісти
Краще вже б бустерною залишалася. Другою там чи третєю чи пʼятою-десятою. Бо щось мені підказує що на цифрі три не зупиняться.
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06.08.2021 18:24 Відповісти
Да колите, господи, клоуны. Одну в руку и тут же одну в *опу.
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05.08.2021 13:28 Відповісти
як людина, що привилася першою - можу сказти що того робить не треба - навантаження на організм є... одчуваю невеличкі "наче захворюєш а потім - ні, минуло" шостий день
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05.08.2021 13:52 Відповісти
С точки зрения более лучшего иммунного ответа организма желательно не сократить, а наоборот продлить в ДВА РАЗА /до 6 недель/!
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05.08.2021 14:29 Відповісти
"поймал себя на мысли, что этот малый начинает нравиться" - еще один срок этого малого и мы останемся без страны, а просто российским округом N95
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05.08.2021 19:31 Відповісти
 
 