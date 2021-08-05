МОЗ хоче скоротити терміни введення другої дози COVID-вакцин, - головний санлікар Кузін

В Україні розглядають можливість скорочення терміну між першою і другою дозою вакцини проти коронавірусу. Таким чином намагаються прискорити процес вакцинації.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін "Українському радіо", передає Цензор.НЕТ.

Він висловив сподівання, що до кінця літа Україні вдасться вакцинувати ту кількість людей, про яку було заявлено, і максимально підготуватися до осіннього сплеску захворюваності.

"Україна пізно почала цю кампанію (з COVID-вакцинації. - Ред.), бо були проблеми з поставкою вакцин. Вакцинація стала широкодоступною лише тоді, коли були налагоджені ці процеси. За останні 2 місяці в межах роботи МОЗ ми наростили доволі високі темпи для України. Кількість щеплень постійно росте. Також росте інфраструктура щеплень, пунктів вакцинацій", - зазначив він.

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"Також ми працюємо над тим, щоб оптимізувати процес вакцинації: переглядаються терміни введення вакцин, а саме їхнє скорочення", - сказав Кузін.

Зараз інтервали між вакцинами: