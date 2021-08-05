Корнієнко про скандали "слуг народу": Це ж не "пансион благородных девиц", депутати - теж люди

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував поведінку нардепів монобільшості у сесійній залі.

Про це Корнієнко заявив в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Це ж не "пансион благородных девиц". Ми ж усі дорослі люди. Вони розуміють, що роблять. Звичайно, є певний суспільний осуд. Якщо депутат більш-менш до нього дослухається, то робить висновки. Ви ж пам’ятаєте, що я теж потрапив у медійну ситуацію, після чого рік був "головним сексистом країни". Але ж зробив висновки", - розповів нардеп.

За його словами, "депутати - теж люди".

"Знаєте, на що б я звернув увагу? Отакими скандальчиками наші ЗМІ більше тяжіють до форми. У нас основний потік - це інтернет-медіа. А тут, зрозуміло, головне – клікбейт. Новина про те, що Тищенко п’є якусь рідину із пляшки із написом "Боржомі", набере більше переглядів, аніж те, що він домігся прийняття якогось законопроєкту. Але потрібно за формою не втрачати зміст", - підкреслив Корнієнко.

"Звичайно, ми ніколи не можемо бути застрахованими від якихось хайпових історій, зокрема у сесійній залі. Але по тим же перепискам є великі питання, тому що, дійсно, порушуються права депутатів. Ми з’ясовували в європейських країнах, як це відбувається у них. Не так демократично, як у нас – там не можна просто сісти на балкончик і перефоткати усіх фотоапаратом із довгим об’єктивом. А ми маємо ось таку політичну культуру – знаходимося повністю "під ковпаком". Тому виходять назовні певні історії, про які, можливо, депутати б не хотіли, щоб усі знали. Я говорю не про щось погане, а, наприклад, особисту переписку зі своїми дітьми чи дружиною", - додав парламентар.

Інтерв'ю з головою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком читайте тут.

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