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Новини Скандали в Слузі народу
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Корнієнко про скандали "слуг народу": Це ж не "пансион благородных девиц", депутати - теж люди

Корнієнко про скандали

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував поведінку нардепів монобільшості у сесійній залі.

Про це Корнієнко заявив в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Це ж не "пансион благородных девиц". Ми ж усі дорослі люди. Вони розуміють, що роблять. Звичайно, є певний суспільний осуд. Якщо депутат більш-менш до нього дослухається, то робить висновки. Ви ж пам’ятаєте, що я теж потрапив у медійну ситуацію, після чого рік був "головним сексистом країни". Але ж зробив висновки", - розповів нардеп.

За його словами, "депутати - теж люди".

"Знаєте, на що б я звернув увагу? Отакими скандальчиками наші ЗМІ більше тяжіють до форми. У нас основний потік - це інтернет-медіа. А тут, зрозуміло, головне – клікбейт. Новина про те, що Тищенко п’є якусь рідину із пляшки із написом "Боржомі", набере більше переглядів, аніж те, що він домігся прийняття якогось законопроєкту. Але потрібно за формою не втрачати зміст", - підкреслив Корнієнко.

"Звичайно, ми ніколи не можемо бути застрахованими від якихось хайпових історій, зокрема у сесійній залі. Але по тим же перепискам є великі питання, тому що, дійсно, порушуються права депутатів. Ми з’ясовували в європейських країнах, як це відбувається у них. Не так демократично, як у нас – там не можна просто сісти на балкончик і перефоткати усіх фотоапаратом із довгим об’єктивом. А ми маємо ось таку політичну культуру – знаходимося повністю "під ковпаком". Тому виходять назовні певні історії, про які, можливо, депутати б не хотіли, щоб усі знали. Я говорю не про щось погане, а, наприклад, особисту переписку зі своїми дітьми чи дружиною", - додав парламентар.

Інтерв'ю з головою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком читайте тут.

Також читайте: Корнієнко про запозичення управлінського досвіду КНР: Ідеологію і геополітичний курс міняти не можемо

Автор: 

ВР (14945) скандал (625) Слуга народу (2811) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+22
ну, насрав на столі - так шо, з ким не буває?
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05.08.2021 13:12
+18
И вот залез я к Алахвердиевой под юбку, а там вот такооооой рапан, но что поделать: баба да, баба да
Корниенко о скандалах "слуг народа": Это же не "пансион благородных девиц", депутаты - тоже люди - Цензор.НЕТ 8252
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05.08.2021 13:12
+16
я б сказал не "люди " а ляди!
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05.08.2021 13:12
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я б сказал не "люди " а ляди!
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05.08.2021 13:12 Відповісти
"депутаты - теже ляди" всего 2 буквы а смысл обретает куда больший и реальность отражает полнее!
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05.08.2021 13:13 Відповісти
По большому счету избиратель Зеленского -- это аполитичные инфантильные дегенераты, которые никогда не интересовались политикой, но очень любят про нее поговорить на уровне 95 квартала.

Выращенные на квартальных шутках "какаяразница", "лишь бы не Порох", довыбирались до сегодняшнего *******.

Но самое забавное, что эти чудилы продолжают делать вид, что они не при делах, что их шаровары белые, а не в зеленом дерьме.

Так что после смены власти, первым делом необходимо запретить "95 квартал", как организацию которая извращает политическую культуру, что само по себе несет угрозу целостности Украины.

Чтобы больше было не возможно одной галочкой в бюллетене спецслужбы Украины, которые проводили успешные спец.операции на оккупированных территориях - гордость Украины, превратить в шапито "95 квартала".

Иван Лютый
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05.08.2021 14:22 Відповісти
И вот залез я к Алахвердиевой под юбку, а там вот такооооой рапан, но что поделать: баба да, баба да
Корниенко о скандалах "слуг народа": Это же не "пансион благородных девиц", депутаты - тоже люди - Цензор.НЕТ 8252
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05.08.2021 13:12 Відповісти
це клініка лобної частки.
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05.08.2021 15:40 Відповісти
Скотиняки.
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05.08.2021 13:12 Відповісти
ну, насрав на столі - так шо, з ким не буває?
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05.08.2021 13:12 Відповісти
Кожний має право на помилку.
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05.08.2021 13:17 Відповісти
Панять і прастіть! Аніжєбубачькі - новиє ліца! Почті как дєті. Хоча можливо "почиі" тут зайве. Так, на халяву, без жодної віддачі взамін нарід годує лише власних дітей. І лише власним дітям пробачає такі ляпи і злочини. Тому слоган "слугі народа" стосовно зелені слід замінити на "дєті народа", який є більш точним.
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05.08.2021 13:42 Відповісти
А чому на рашистоканалі ********* сьогодні назвала вову президентом з розширеними зрачакми ...? ніщо чєлавєскоє бла-бла бла...?
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05.08.2021 13:14 Відповісти
очень даже нищо. В квартале все такие.
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05.08.2021 16:15 Відповісти
Та без проблем.
Судя по "рейтингам", ваш ЛОХторат ВСЕ УСТРАИВАЕТ!!!
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05.08.2021 13:15 Відповісти
Понять, простить!(с)
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05.08.2021 13:16 Відповісти
Лицемерная скотина....Зелёная скотина.
Давай еще затяни мантру,что "все мы люди и имеем право на ошибку".
Любитель корабельных сосен.ПНХ.
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05.08.2021 13:17 Відповісти
Вони не люди, а слуги каламойши...
Бидло, яке було нічим, а тепер вирішило, що вони боги...
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05.08.2021 13:17 Відповісти
Як казала моя бабця: "Дали свиням роги."
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05.08.2021 13:19 Відповісти
Ні. Вони навпаки стверджують, що вони звичайне лайно)
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05.08.2021 13:20 Відповісти
В прошлой Раде большинство было преклонного возраста. Жившие еще при коммунизме. А эти все молодые горячие.
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05.08.2021 13:17 Відповісти
О!, виліз один з подлякових ботів - https://censor.net/ru/user/489801! Такий же брехливий, як слуга урода, якого тут обговорюємо.
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05.08.2021 13:21 Відповісти
Мне, гражданину Украины, все равно какие воры, грабители и мошенники - молодые, "горячие" или старые, главное для меня,чтобы они были в тюрьме,а не в ВР,
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05.08.2021 13:22 Відповісти
Говорить "депутаты все воры" это советский подход.
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05.08.2021 13:26 Відповісти
При коммунизме жили только Брежнев с }{уйлом, а все остальные в параше живут в дупе.
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05.08.2021 14:02 Відповісти
Де в вашому кагалі люди? Бидло, без совісті і честі.
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05.08.2021 13:18 Відповісти
"я тоже попал в медийную ситуацию, после чего год был "главным сексистом страны". Но сделал выводы" - був тоді головним брехуном, бо заперечував очевидну відуху. Можливо, і зараз таким є; але лише можливо, бо Зе защораз перевершує всіх, тільки іноді здає позиції своїм колегам слугам уродів.
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05.08.2021 13:18 Відповісти
Народ имеет право на ошибку, а его "слуги" такого права не имеют. Нарушаешь законы морали, чести и совести, я не говорю об уголовныз преступлениях - вон из политики навсегда!
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05.08.2021 13:19 Відповісти
Короче,плохо не то,что зелень постоянно косячит,а то что их снимают и ловят за руку. Ох и дебил.
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05.08.2021 13:22 Відповісти
Коли вже це вічно вагітне Корнієнко виродить цистерну пива?!) Бо воно йому на мізки давить, і тому воно несе пургу, як йоршик *************!)
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05.08.2021 13:23 Відповісти
Алкарик,что поделаешь, а если еще и Нарик....
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05.08.2021 13:27 Відповісти
Надеюсь все же, что на всех этих умом-одаренных банчил наркотой и прочих гадов для следующей власти статистика уже наберется. В кого не ткни - днище.
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05.08.2021 13:26 Відповісти
А чому парламентарії інших країн мають більш людську подобу аніж ви ?
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05.08.2021 13:28 Відповісти
Корнієнко про скандали "слуг народу": Це ж не "пансион благородных девиц", депутати - теж люди - Цензор.НЕТ 3123
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05.08.2021 13:32 Відповісти
А эту сборную все знают, они тусуются на вокзале и пристают к людям с просьбой погадать.
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05.08.2021 16:12 Відповісти
Депутаты - тоже люди. © Корнієнко
Як і преЗЕдент...

Корнієнко про скандали "слуг народу": Це ж не "пансион благородных девиц", депутати - теж люди - Цензор.НЕТ 3306
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05.08.2021 13:34 Відповісти
- "Я говорю не о чем-то плохом, а, например, личную переписку со своими детьми или женой", Источник: https://censor.net/ru/n3281000 Когда я нахожусь на работе то Во Время работы я не переписываюсь со своими родственниками, не пью самогончик с бутылочки "боржоми", не теребеню яйца,не обсуждаю где как и с кем я сегодня буду отдыхать,я бл****Ь раб отаю! Слуга урррода блллл...!!*******!!!
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05.08.2021 13:37 Відповісти
Так зекретины за анал и про корабельных сосен со своими детьми переписки ведут,а может у своих мам бабло за голосование требуют?шайка моральных уродов,а не партейка
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05.08.2021 13:42 Відповісти
Депутаты не просто люди. Это публичные личности. Их поведение должно соответствовать буличности. И он не имеет права вести себя как простой ханурик дядя Вася за углом.
Вместе с депутатскими полномочиями приходит и депутатская ответственность. А если вы не готовы ее нести, то и полномочий тоже надо лишать.
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05.08.2021 13:53 Відповісти
Совсем запутали !?? Так "аристократы" вы или нет? Первая ледя говорит шо вам низя без бала и шьет белые фраки, а лидер зеленых - " пансион для благородных" никто не кончал?? Надо определится, а то одна срамота!
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05.08.2021 13:56 Відповісти
"Новость о том, что Тищенко пьет какую-то жидкость из бутылки с надписью "Боржоми", наберет больше просмотров, чем то, что он добился принятия какого-то законопроекта."

Всё дело в том, что он это делает через дупу, как и всё, что исходит от зебилов:
Корнієнко про скандали "слуг народу": Це ж не "пансион благородных девиц", депутати - теж люди - Цензор.НЕТ 3686
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05.08.2021 13:58 Відповісти
Следующие зепутаты перед отправкой в Раду:
Корнієнко про скандали "слуг народу": Це ж не "пансион благородных девиц", депутати - теж люди - Цензор.НЕТ 846
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05.08.2021 14:24 Відповісти
Пансион тупорылых плядей - моносброд зеленского в раде
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05.08.2021 13:58 Відповісти
Да, это больше похоже на притон и блатхату!!!
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05.08.2021 14:26 Відповісти
...а пансіон дебільних козлів, хай простять мене тварини.
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05.08.2021 14:31 Відповісти
сборище скотов...какие люди?
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05.08.2021 14:43 Відповісти
Корниенко, но ТАК позориться как вы, еще ни одна партия, за 30 лет, в Украине не позорилась.

А знаете почему? Не потому что вы про сосну, а дурачок Арахамия про ядерный шантаж. А потому что тот, кто вас набирал, он в должности Президента имел глупость сказать - "Я не лох, мне 42 года"!

Понимаете Корниенко, это не дно, это ДНИЩЕ
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05.08.2021 15:11 Відповісти
Вот это д-да! Депутаты тоже люди... Да нахера нам такие депутаты???
Всё, это уже ниже плинтуса
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05.08.2021 15:13 Відповісти
І у психіатричній лікарні теж люди. Може вам туди, зелені?
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05.08.2021 15:38 Відповісти
Стадо зебанутых дебилов нельзя отнести к людям. Зебилизм головного мозга - неизлечимая болезнь. При вскрытии черепа одного такого зебанька было обнаружено, что у него вместо мозга какая-то зеленая субстанция, пахнущая фекалиями.
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05.08.2021 16:08 Відповісти
Какие люди? дебилы-мартышки с воображаемой бомбой под мышкой?
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05.08.2021 16:31 Відповісти
Іноді жувати краще, ніж говорити. Якби корнієнко керувалось цим простим принципом, то виглядало б хоча б не повним идийотом.
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05.08.2021 16:43 Відповісти
Когда смотриш на это чучело,то сразу приходит в
голову мысля,что воно на городi "виглядало би лiпше"
все бы вредители убежали бы сразу.
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05.08.2021 18:52 Відповісти
Але ж і не зборище босоти, гопників і урок.
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05.08.2021 20:57 Відповісти
 
 