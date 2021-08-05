Окупанти засудили на 8 місяців ексглаву Судакського Меджлісу Аметова за зберігання антикварної зброї

Підконтрольний Росії суд в Судаку визнав кримськотатарського активіста Ільвера Аметова винним в незаконному придбанні та зберіганні антикварної зброї, яку він колекціонував.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Аметова призначили покарання - 8 місяців обмеження волі. Йому заборонено виїжджати з Судака і виходити з дому вночі, повідомила омбудсмен Людмила Денісова. Він також зобов'язаний регулярно відзначатися в місцевому відділі російського МВС.

Зазначається, що російський прокурор вимагав для Аметова як покарання десять місяців обмеження, тоді як захист відзначав, що в Аметова не було злочинного наміру і він не приховував ні від кого заборонені для цивільного використання предмети, а навпаки - демонстрував їх в своєму музеї.

Також читайте: Окупанти звинуватили в екстремізмі у "справі Свідків Єгови" ще двох жителів Ялти

"Рішення" суду" є ще одним прикладом переслідування за участь в Меджлісі, оскільки до окупації Ільвер Аметов був членом представницького органу кримськотатарського народу. Російська Федерація восьмий рік переслідує за надуманими звинуваченнями кримських татар, в порушення статті 10 Європейської конвенції про захист прав людини. Ігноруючи вимогу Міжнародного суду ООН про зняття заборони на діяльність Меджлісу, держава-окупант продовжує практику ганебних "судилищ" - репресій проти кримськотатарського народу", - прокоментувала вирок Денісова в фейсбуці.

Нагадаємо, що Аметов був главою Судакського регіонального Меджлісу.

У 2016 році окупаційна влада РФ заборонили діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, визнавши його екстремістською організацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох кримських татар, засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір", відправили в ШІЗО за нічний намаз