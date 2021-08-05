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Новини Репресії в окупованому Криму
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Окупанти засудили на 8 місяців ексглаву Судакського Меджлісу Аметова за зберігання антикварної зброї

Окупанти засудили на 8 місяців ексглаву Судакського Меджлісу Аметова за зберігання антикварної зброї

Підконтрольний Росії суд в Судаку визнав кримськотатарського активіста Ільвера Аметова винним в незаконному придбанні та зберіганні антикварної зброї, яку він колекціонував.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Аметова призначили покарання - 8 місяців обмеження волі. Йому заборонено виїжджати з Судака і виходити з дому вночі, повідомила омбудсмен Людмила Денісова. Він також зобов'язаний регулярно відзначатися в місцевому відділі російського МВС.

Зазначається, що російський прокурор вимагав для Аметова як покарання десять місяців обмеження, тоді як захист відзначав, що в Аметова не було злочинного наміру і він не приховував ні від кого заборонені для цивільного використання предмети, а навпаки - демонстрував їх в своєму музеї.

Також читайте: Окупанти звинуватили в екстремізмі у "справі Свідків Єгови" ще двох жителів Ялти

"Рішення" суду" є ще одним прикладом переслідування за участь в Меджлісі, оскільки до окупації Ільвер Аметов був членом представницького органу кримськотатарського народу. Російська Федерація восьмий рік переслідує за надуманими звинуваченнями кримських татар, в порушення статті 10 Європейської конвенції про захист прав людини. Ігноруючи вимогу Міжнародного суду ООН про зняття заборони на діяльність Меджлісу, держава-окупант продовжує практику ганебних "судилищ" - репресій проти кримськотатарського народу", - прокоментувала вирок Денісова в фейсбуці.

Нагадаємо, що Аметов був главою Судакського регіонального Меджлісу.

У 2016 році окупаційна влада РФ заборонили діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, визнавши його екстремістською організацією.

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Крим (14134) Меджліс (329) репресії (1621)


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Топ коментарі
+2
Виїзджати з міста і регулярно відмічатися в мусарні. Це не стрес?
Обшук - не стрес? Суд- не стрес, для літньої людини?
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05.08.2021 13:49
+2
А видучення колекції- для колекціонера шок.
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05.08.2021 13:54
+2
Зачем наркоманов обижаешь?Это обычный коцап😂
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05.08.2021 13:59
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Ятаган нашли наверное.
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05.08.2021 13:13 Відповісти
Нічого, у ублюдків, святого. Літній людині 8 місяців ні за що.
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05.08.2021 13:21 Відповісти
Виїзджати з міста і регулярно відмічатися в мусарні. Це не стрес?
Обшук - не стрес? Суд- не стрес, для літньої людини?
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05.08.2021 13:49 Відповісти
А видучення колекції- для колекціонера шок.
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05.08.2021 13:54 Відповісти
Ти чьо, наркаман чтолє?
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05.08.2021 13:55 Відповісти
Зачем наркоманов обижаешь?Это обычный коцап😂
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05.08.2021 13:59 Відповісти
пусть кухонное зарывают..- скоро и за вилку в рахе срок реала
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05.08.2021 14:59 Відповісти
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05.08.2021 21:21 Відповісти
 
 