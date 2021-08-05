МОЗ сформував запас ПЛР-тестів і засобів індивідуального захисту на 3 місяці, - головний санлікар Кузін
Зараз в Україні сформовано запас ПЛР-тестів на визначення коронавірусу. Його має вистачити щонайменше на три місяці роботи.
Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін "Українському радіо", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, уряд очікує протягом серпня 4 мільйони доз ПЛР-тестів, які будуть розформовані по території України.
"Зараз сформовано запас ПЛР-тестів щонайменше на 3 місяці роботи і точно так само, на рівні кожної лікарні, сформовано запас засобів індивідуального захисту, якого вистачить на 3 місяці. Відбувається оновлення клінічних протоколів", - сказав Кузін.
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за Ігоря Кузіна,
в Ігоря Кузіна -
запас ПЦР тестів!