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МОЗ сформував запас ПЛР-тестів і засобів індивідуального захисту на 3 місяці, - головний санлікар Кузін

МОЗ сформував запас ПЛР-тестів і засобів індивідуального захисту на 3 місяці, - головний санлікар Кузін

Зараз в Україні сформовано запас ПЛР-тестів на визначення коронавірусу. Його має вистачити щонайменше на три місяці роботи.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін "Українському радіо", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, уряд очікує протягом серпня 4 мільйони доз ПЛР-тестів, які будуть розформовані по території України.

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"Зараз сформовано запас ПЛР-тестів щонайменше на 3 місяці роботи і точно так само, на рівні кожної лікарні, сформовано запас засобів індивідуального захисту, якого вистачить на 3 місяці. Відбувається оновлення клінічних протоколів", - сказав Кузін.

Автор: 

МОЗ (5391) Ігор Кузін (315)


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люди, медперсонал, точно есть? не разбежится ? заплаты медикам платите вовремя?
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05.08.2021 13:29 Відповісти
Главное шоб Миша кРадуцкий это все не продал за бугор из гос резерву
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05.08.2021 13:37 Відповісти
не ходіть дівчата заміж
за Ігоря Кузіна,
в Ігоря Кузіна -
запас ПЦР тестів!
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05.08.2021 13:32 Відповісти
зажигать до утра можно
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05.08.2021 13:34 Відповісти
Чтобы продавать онкобольным? Во всяком случае, в полтавском областной онкобольнице тем, кто ложился в стационар, была свидетельницей где-то полмесяца тому, тесты делали за 290 грн. наличкой.
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05.08.2021 14:13 Відповісти
Ну уже особнячков после вэлыкого крадивныцтва понатсроили (Юзик пузо от удовольствия чешет)), брэндовых вещичек прикупили, можно и косточку плебсу кинуть!
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05.08.2021 14:37 Відповісти
 
 